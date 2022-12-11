蓋洛普民調顯示全世界女性過去10年變得更加憤怒，《BBC》分析可能的原因與解方
我們想讓你知道的是
說到憤怒和壓力，女性與男性之間的差異還要更大。2012年，兩者報稱的憤怒和壓力情緒強度相若。9年後，女性的憤怒程度比男性要高6個百分點——而壓力強度也更大。而且在疫情全球大流行時期，這種差異的加劇程度尤甚。
蓋洛普世界民意調查公司（Gallup World Poll）的年度調查顯示，平均而言，全世界範圍的女性在過去10年已經變得更加憤怒。這是為什麼？
兩年前，塔莎・瑞尼（Tahsha Renee）正站在她家的廚房裡，忽然她從胸口深處用力發出一聲深沉、絕望而空洞的大叫。她自己都被嚇到了。
「憤怒一直都是我很容易能連結到的情緒，」她說。只是這一次，是她之前從來沒感受過的那種。
那是在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行的中間，她受夠了。她在家的屋子裡來迴轉了20分鐘，一條一條地大聲說出每一件令她憤怒的事。
但是在那一下大叫之後，她感覺到了身體上一種強烈的釋放。
塔莎是一個催眠治療師和生活導師。在那次之後她就一直在召集世界各地的女性在Zoom上談論任何帶給她們憤怒的事情，然後大聲喊出來。
根據《BBC》對蓋洛普調查數據的分析，女性正在變得更加憤怒。
每一年，這家調查公司都會對150多個國家的超過12萬人進行問卷，其中一項是了解在過去的一天裡他們體驗得比較多的是什麼情緒。
當特別談到負面情緒——憤怒、悲傷、壓力和擔憂——的時候，女性總是比男性更頻繁地有這方面的感受。
《BBC》分析發現，自2012年以來，男女兩性對悲傷和擔心的感受都在穩步加劇，但是報稱有這方面感受的女性要多於男性。
但是，說到憤怒和壓力，女性與男性之間的差異還要更大。2012年，兩者報稱的憤怒和壓力情緒強度相若。9年後，女性的憤怒程度比男性要高6個百分點——而壓力強度也更大。而且在疫情全球大流行時期，這種差異的加劇程度尤甚。
美國的治療師莎拉・哈蒙（Sarah Harmon）對此並不驚奇。2021年初，她召集了一組女性客戶，站在一片地上一起大聲尖叫。
「我是兩個小孩的媽媽，當時在居家工作，然後就是這種緊張的、低頻的沮喪感一直累積成全然的憤怒，」她說。
一年後，她又去那片地裡了。「那種尖叫就此傳開了，」她說。在她一個網上媽媽群組裡的一名記者報導了這件事，然後忽然間全世界的記者就紛紛前來。
莎拉相信，她抓住了某些全世界女性都感受得到的東西，全球大流行的負擔不成比例地壓到她們身上，由此形成了一種強烈的沮喪。
2020年，財政經濟學研究所（Institute for Fiscal Studies）對英格蘭近5000名異性戀關係中的父母進行了一項調查，發現在封鎖期間，母親比父親承擔了更多的家務。結果，她們因此減少了工作時長。哪怕在她們是家中較高收入者的時候也是如此。
在一些國家，女性和男性聲稱自己在過去一天感覺到憤怒的數量差異要遠高於全球平均數。
在柬埔寨，2021年這兩者相差17個百分點，在印度和巴基斯坦則是12個百分點。
精神科醫生拉克什米・維傑亞庫馬博士（Dr Lakshmi Vijayakumar）認為，這是來自於這些國家更多女性教育、受僱和經濟獨立程度更高所形成的衝突。
「同時，她們又被古老的家長制體系和文化所束縛，」她說，「家庭中的家長制體系和家庭外的女性解放之間的不同步導致了很多的憤怒。」
在印度城市清奈，她在每周五晚上的繁忙時段都能親眼目睹這樣的氛圍。
「你看到男人們輕輕鬆鬆地抽著煙去茶館，然後發現女人們都匆匆忙忙趕去巴士站或火車站。她們在想著晚上做什麼菜。很多女人回家的火車上就已經在切菜了。」
她說，在過去，女性說自己憤怒是被認為不恰當的，但這正在改變。「現在人們更能夠表達她們的情緒了，於是憤怒就更多了。」
女性的進步？
《BBC》巾幗百名每年評出100個全世界各地具有啟發性和影響力的女性。今年，我們是向那些10年前這個欄目首創以來取得過的進步致敬。為此，《BBC》請調查公司Savanta ComRes向15個國家的女性進行問卷調查，了解今天與2012年相比發生了什麼變化。
- 每個國家接受問卷的女性當中，至少有一半表示她們比10年前更能夠自己作出財政上的決定。
- 除了美國和巴基斯坦外，各個國家當中至少一半受訪女性還覺得，女性與戀人伴侶討論同意性行為的問題變得更加容易。
- 在大多數國家，至少三分之二的受訪女性表示，社交媒體給她們的生活帶來積極影響——但是在美國和英國，這個數字是不到50％。
- 15個國家當中的12個有40％或以上的受訪女性表示，自由表達她們的看法是過去10年裡進步最大的一個方面。
- 在美國，46％的受訪者覺得女性獲得安全的墮胎服務較10年前困難。
疫情全球大流行對女性工作的影響可能也形成了衝擊。聯合國婦女署的數據科學家金妮特・阿茲康納（Ginette Azcona）說，在2020年之前，在女性參與工作方面有緩慢進步，但是在2020年卻停滯了。據估算，今年在169個國家參加工作的女性人數低於2019年的水平。
「我們有一個性別隔離的勞工市場，」工作地在美國的女性主義作者索拉雅・切梅利（Soraya Chemaly）說。她在2019年的著作《怒火造就了她》（Rage Becomes Her）一書中曾寫過關於憤怒的問題。
她看到，很多與疫情大流行有關的倦怠是發生在女性佔多數的行業，比如護理。
「那是假定屬於女性的工作，而且報酬很低。這些人都會積累非常強的被壓抑、阻隔和轉移的憤怒。這很大程度上是和人們期望她們不知疲倦地工作有關，而且和缺乏合理邊界有關。」
「在異性戀婚姻中，也常常能發現相似的氛圍格局。」她說。
在美國，已有很多著作是關於全球疫情給女性造成的負擔，但是蓋洛普調查的結果並沒有顯示那裡的女性比男性更加憤怒。
「在美國，女性對於憤怒有著非常深的羞恥感，」索拉雅・切梅利說，於是更有可能將她們的憤怒報告成壓力或者悲傷。
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。