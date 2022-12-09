2022/12/09,
政治

中國無預警暫停輸入台灣秋刀魚及午仔魚等水產品，陸委會：100多家企業申請僅1家獲准

中國無預警暫停輸入台灣秋刀魚及午仔魚等水產品，陸委會：100多家企業申請僅1家獲准
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昨天傳出中國繼暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，又增加午仔魚、秋刀魚。農委會副主委陳駿季稍早表示，此事件與中國去年4月要求輸銷產品到中國的各國業者須依規定登記有關。目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只1家獲准，將請衛福部食藥署向中國確認。

逾百家水產銷中註冊未獲准，農委會：協助補件

（中央社）外傳中國新增暫停台灣秋刀魚及午仔魚輸入，農委會副主委陳駿季昨（8）日說，與中國去（2021）年4月要求輸銷產品到中國的各國業者須依規定登記有關，台灣有100多家未獲准，將協助補件。

中國暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，傳出新增午仔魚及秋刀魚。陳駿季接受媒體聯訪時表示，此事件不是只對台灣，與去年中國要求各國輸銷產品到中國，必須依照規定完成註冊、登記有關，沒有完成註冊，都不能銷往中國，今年8月底截止補件。

陳駿季說明，農委會從中國海關總署查閱台灣有800多件水產品暫停銷往中國，每一件代表一家業者，其中100多件申請補件，另600多件被暫停輸入部分，則包含原申請單位沒有提出申請、本身沒意願申請，或是已經被廢證，這些過往就不曾有水產品銷往中國。

陳駿季說，所以是100多家業者被暫停輸入，網站上看到最主要的品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，其他正在查證中，將洽衛福部食藥署循相關管道向中國海關總署查證，也包含被暫停出口的業者有沒有需要補件，希望儘速將未完成註冊的部分完成註冊。

至於受影響金額部分，陳駿季表示，還在查證中。

傳中國再禁台灣水產 農委會：僅1家申請獲准
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針對外傳中國暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，要再禁午仔魚、秋刀魚。農委會副主委陳駿季8日表示，目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只1家獲准，將請衛福部食藥署向中國確認。

中國無預警暫停台灣水產品，陸委會：遺憾且不滿

（中央社）中國禁止台灣多項水產品外銷至大陸，陸委會昨日表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，台灣不願臆測，但仍對其無預警暫停台灣水產品輸陸，表示遺憾與不滿、表達嚴正抗議。

昨天傳出中國繼暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，又增加午仔魚、秋刀魚。

農委會副主委陳駿季稍早表示，此事件與中國去年4月要求輸銷產品到中國的各國業者須依規定登記有關。目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只1家獲准，將請衛福部食藥署向中國確認。

陸委會晚間以書面方式回應，指出中國在去年4月12日公布進口食品境外企業註冊新規，並於今年1月1日施行，要求全世界食品輸陸企業應先向陸方主管機關進行註冊。

陸委會指出，「由於該規定造成貿易障礙，引發爭議，多國已在WTO向陸方提出關切，我國也多次提出不同意見，惟考量業者利益，衛福部及農委會等相關機關仍依據陸方規定，輔導業者辦理註冊事宜。」

陸委會指出，台灣主管機關於今年8月1日收到中國海關總署通知，業者須於今年8月31日前完成補件，已補件者可持續出口至8月31日；台灣業者已提出178件補件申請，但是中共有關部門迄今未就補件申請的審核結果作出任何決定及聲明，影響台灣業者權益甚鉅。

陸委會說，對於這次中國海關藉註冊事由，無預警暫停台灣水產品輸陸，「本會表示遺憾與不滿」。衛福部食藥署將持續會同農委會等相關主管機關向陸方瞭解相關情形，要求陸方提出合理說明，並儘速處理台灣業者註冊或補件事宜，讓業者產品順利輸陸。

陸委會指出，政府表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，台灣不願臆測。但陸方不但行政怠惰未完成審查，且一貫以未先通報之方式，突襲性阻擋台灣業者產品輸陸，政府表達嚴正抗議，也呼籲陸方盡速解決，以維護台灣業者權益。

陸委會最後稱，中共20大政治報告提出，將促進兩岸經濟文化交流合作，但實際作為背道而馳，傷害弱勢農漁民及相關業者生計，不會得到台灣人民的支持。希望陸方多作有益於兩岸人民福祉的事，不要為兩岸貿易往來製造障礙。

傳中國禁午仔魚 養殖業者憂價格崩跌
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午仔魚

傳中國禁午仔魚，屏東養殖業者：最怕價格崩跌

（中央社）傳出中國因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中就包含午仔魚；屏東養殖業者指出，午仔魚有一定內銷市場，但因外銷以中、港為大宗，一旦遭禁，勢必面臨最不樂見的價格崩跌。

屏東縣午仔魚養殖面積約400公頃，年產量1萬2000公噸，外銷以冰鮮方式銷往中國、香港為最大宗。

傳出中國因註冊登記問題暫停台灣午仔魚輸入。吳姓養殖業者接受《中央社》記者電話訪問指出，午仔魚因肉多鮮美、油脂豐富、魚刺少、油煎之後有特殊香味，因此是許多家庭桌上佳餚，在台灣有一定內銷市場。

吳姓養殖業者說，屏東因為氣候溫暖，一年四季皆可產出午仔魚，但今年飼料價格漲了1成，以每包20公斤的飼料價格已經要1000多元，成本隨之增加，若外銷遭禁，即使有內銷市場，量多需求少的狀況下，勢必面臨價格崩跌，這也是最不樂見的結果，不過目前尚未獲得遭禁確切訊息。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，這次疑因未程序登載未完備的問題，也可能僅是單一事件，須等待確切消息。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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