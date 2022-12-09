《華爾街日報》：富士康動盪後，郭台銘致函北京促中國清零政策轉向，郭辦嚴正否認
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知情人士說，中國衛生官員與政府顧問抓住郭台銘致函機會，強力主張政府需要加快鬆綁防疫限制。數週後，北京、上海等大城爆發示威，讓決策幕僚敦促鬆綁防疫限制更有說服力。郭台銘辦公室透過聲明否認此事，鴻海與中國國務院新聞辦公室尚未回應採訪要求。
（中央社）《華爾街日報》引述知情人士說法報導，鴻海集團創辦人郭台銘在富士康鄭州廠動盪後致函北京當局，指嚴格防疫將危及中國的供應鏈地位，在動態清零政策轉向中發揮重要作用。
據報導，一個多月前，鴻海旗下富士康在河南省鄭州市的廠區因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫限制陷入動盪，郭台銘當時在寫給北京高層的信中警告，嚴格防控措施將威脅中國在全球供應鏈的核心地位，並要求更公開透明解釋富士康員工所受限制。
知情人士說，中國衛生官員與政府顧問抓住郭台銘致函機會，強力主張政府需要加快鬆綁防疫限制。數週後，北京、上海等大城爆發示威，讓決策幕僚敦促鬆綁防疫限制更有說服力。
郭台銘辦公室透過聲明否認此事，鴻海與中國國務院新聞辦公室尚未回應採訪要求。
報導引述知情人士表示，主張鬆綁防疫限制的中國官員與幕僚認為，動態清零政策雖成功維護民眾健康，但要調整策略面對變異病毒株Omicron。他們認為，Omicron致命率降低，但傳染力增強，將在民眾厭倦之際帶來更多封控、擾亂民生經濟、威脅中國作為全球製造大國的地位。
嚴格防疫近3年後，中共總書記習近平在內的北京高層原本就考慮鬆綁限制，但他們謹慎行事，沒有設定限制解除的時程。動態清零政策壓低COVID-19死亡數，但有損經濟成長，策略重大變更需要習近平親自拍板定案。
10月下旬，替蘋果公司（Apple）組裝iPhone的富士康鄭州廠許多員工眼見疫情升溫而逃離園區。11月2日，地方政府下令廠區所在地展開7天「全域靜態管理」，禁止所有非必要人員流動。
加強防疫結果一團亂。許多員工被關在宿舍內，或被巴士載往遠離廠區的隔離場所，其他員工則因害怕染疫而拒絕重回產線工作。11月下旬，富士康鄭州廠爆發員工抗爭，公司方面說法是部分新進員工對待遇存有疑慮。
富士康鄭州廠動盪促使蘋果制定將部分產線移出中國的計畫，三星（Samsung）、福斯（Volkswagen）等國際大廠在中國生產也受防疫限制影響。
知情人士表示，北京高層擔心動態清零政策擾亂、美中政治緊張加劇，可能導致中國與世界其他地方脫鉤更加嚴重。
據報導，郭台銘致函北京高層後，中國政府的防疫論調開始轉變。
中共喉舌淡化COVID-19嚴重性，國務院接著在11月11日公布「進一步最佳化防控工作」20條措施。但防疫新規留有不同詮釋空間，隨著病例數激增，地方政府持續以封控應對。11月下旬，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市一處民宅火災造成至少10人喪命，引發的反封控示威蔓延到其他多座大城。
據知情人士說法，北京高層認為這波示威不構成嚴重政治威脅，但部分幕僚把握機會持續敦促鬆綁防疫限制。中國政府昨天公布10條新措施，取消許多隔離與病毒檢測要求，並限縮地方政府實行封控的權限。
外媒指郭台銘致函北京促中國清零轉向，郭辦否認
《華爾街日報》報導，鴻海創辦人郭台銘致函北京，促中國清零政策轉向，對此郭台銘辦公室今天上午接受《中央社》記者詢問時嚴正否認，表示並無報導內容相關情事。
《華爾街日報》引述知情人士說法報導，鴻海集團創辦人郭台銘在富士康鄭州廠動盪後致函北京當局，指嚴格防疫將危及中國的供應鏈地位，在動態清零政策轉向中發揮重要作用。
對此報導，郭台銘辦公室上午嚴正否認，表示並無報導內容相關情事。
《華爾街日報》指出，郭台銘當時在寫給北京高層的信中警告，嚴格防控措施將威脅中國在全球供應鏈的核心地位，並要求更公開透明解釋富士康員工所受限制。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。