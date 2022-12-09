俄羅斯千枚飛彈狂轟烏克蘭電網，普亭：我們又沒發瘋，不會率先動用核武
我們想讓你知道的是
普亭表示「俄國在任何情況下都不會第一個動用它們」，還說「俄國也不會是第二個，因為在我國領土受到核攻擊的情況下，使用核武的可能性非常有限。」他說：「我們又沒發瘋，知道核武是什麼，不會像揮舞剃刀一樣拿著這個武器在全世界亂跑。」
（中央社）烏克蘭國家能源公司執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）說，俄羅斯部隊向烏國電網發射1000多枚火箭和飛彈，造成重大破壞；俄國總統普亭（Vladimir Putin）指出，俄軍可能在烏國長期作戰，但他認為沒必要再軍事動員。
俄羅斯狂轟烏克蘭電網，發射逾千枚火箭及飛彈
烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）7日引述高階官員說法指出，俄羅斯部隊向烏克蘭電網發射1000多枚火箭和飛彈，儘管烏克蘭電網受到重大破壞，目前仍維持運作。
烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）執行長庫奇斯基在歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）安排的會議也說，他的屬下主管人員正在世界各地尋找維修電網所需的複雜設備。
俄羅斯近來對烏克蘭重要基礎設施發動了8波空襲，嚴重損害烏克蘭的電網，造成境內各地緊急停電和限電。
烏克蘭國際傳真社引述庫奇斯基的說法報導：「這些攻擊是人類僅見對於電網的最大打擊。超過1000枚砲彈和火箭鎖定攻擊電力設施和電力線路，其中包括變電所。」
停火恐遙遙無期，普亭：可能在烏克蘭長期作戰
俄羅斯總統普亭7日表示，俄軍可能在烏克蘭長期作戰，但普亭也指出，他認為目前沒有必要再展開軍事動員。
普亭在電視轉播的克里姆林宮人權委員會上指稱，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」（special military operation）可能會是漫長的過程。
他還指控，聯合國（UN）等國際組織及西方媒體懷有反俄偏見，由於這些明顯的偏見，俄國被迫放棄一些組織的成員國資格。
普亭：核武威脅升高，但俄國不會率先動手
普亭7日表示核武威脅正在升高，但他堅稱俄羅斯「沒發瘋」，不會率先動用核武。對此，美國並未直接回應，只說隨隨便便把核武掛嘴邊都是不負責任的。
先前曾暗示將使用小型「戰略」武器的普亭在克里姆林宮開會時表示，「這類威脅正在升高」，但他對俄國政策避而不談。
普亭表示「俄國在任何情況下都不會第一個動用它們」，還說「俄國也不會是第二個，因為在我國領土受到核攻擊的情況下，使用核武的可能性非常有限。」
他說：「我們又沒發瘋，知道核武是什麼，不會像揮舞剃刀一樣拿著這個武器在全世界亂跑。」
對於普亭這番言論，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）婉拒直接回應，但他表示：「隨隨便便就把核武掛在嘴邊，我們認為這絕對是不負責任的。」
俄轟基礎設施，基輔市長：冬天恐現「末日」景象
俄羅斯7日砲轟烏東城鎮庫拉霍韋（Kurakhove），造成10死、多人受傷，基輔市長警告，若俄軍繼續空襲基礎設施，基輔今冬恐面臨「世界末日」，居民目前還不需要離開，但應做好撤離準備。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）描述，俄軍對庫拉霍韋的攻擊「非常猛烈，而且絕對是經過深思熟慮的」。庫拉霍韋位於俄烏戰爭以來戰事數一數二激烈的頓內次克（Donetsk）地區。
面對俄軍持續砲轟，基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）7日接受路透社訪問時表示：「基輔可能失去水、電、暖氣供應，像好萊塢電影裡的那種世界末日景象可能發生。」
這位前世界重量級拳擊冠軍說：「但我們正在奮戰，竭盡所能確保這種情況不會發生。」
克里契科指出，俄羅斯2月24日開始入侵以來，基輔已有152名平民喪命，678座建築物毀損，隨著俄羅斯定期發射飛彈攻擊烏克蘭電網，這座城市今冬面臨新的磨難。
烏克蘭戰爭未歇，俄軍在白羅斯參加戰術演習
各界擔憂莫斯科當局正施壓盟邦白羅斯涉入烏克蘭戰爭更深之際，俄羅斯軍方8日表示，俄國軍隊正在白羅斯參加戰術演習。
白羅斯當局曾表明不會參與烏克蘭戰爭，但白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）過去以基輔當局和西方國家的威脅為由，命令白羅斯部隊與俄國軍隊一同部署在靠近烏克蘭邊界的地區。
俄羅斯國防部透過聲明指出：「西部軍區的軍人……持續在白羅斯共和國武裝部隊的訓練場地進行密集戰鬥訓練。」
「軍人操作各種小型武器和迫擊砲進行射擊，他們訓練駕駛戰鬥車輛的技術，通過心理障礙課程，學習戰術醫療及其他專業。」
俄羅斯國防部發布的影片顯示，俄國軍人穿著雪地裝備在戰車附近進行訓練，並發射包括大砲在內的武器。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。