俄羅斯千枚飛彈狂轟烏克蘭電網，普亭：我們又沒發瘋，不會率先動用核武

（中央社）烏克蘭國家能源公司執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）說，俄羅斯部隊向烏國電網發射1000多枚火箭和飛彈，造成重大破壞；俄國總統普亭（Vladimir Putin）指出，俄軍可能在烏國長期作戰，但他認為沒必要再軍事動員。

俄羅斯狂轟烏克蘭電網，發射逾千枚火箭及飛彈

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）7日引述高階官員說法指出，俄羅斯部隊向烏克蘭電網發射1000多枚火箭和飛彈，儘管烏克蘭電網受到重大破壞，目前仍維持運作。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）執行長庫奇斯基在歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）安排的會議也說，他的屬下主管人員正在世界各地尋找維修電網所需的複雜設備。

俄羅斯近來對烏克蘭重要基礎設施發動了8波空襲，嚴重損害烏克蘭的電網，造成境內各地緊急停電和限電。

烏克蘭國際傳真社引述庫奇斯基的說法報導：「這些攻擊是人類僅見對於電網的最大打擊。超過1000枚砲彈和火箭鎖定攻擊電力設施和電力線路，其中包括變電所。」

停火恐遙遙無期，普亭：可能在烏克蘭長期作戰

俄羅斯總統普亭7日表示，俄軍可能在烏克蘭長期作戰，但普亭也指出，他認為目前沒有必要再展開軍事動員。

普亭在電視轉播的克里姆林宮人權委員會上指稱，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」（special military operation）可能會是漫長的過程。

他還指控，聯合國（UN）等國際組織及西方媒體懷有反俄偏見，由於這些明顯的偏見，俄國被迫放棄一些組織的成員國資格。

普亭：核武威脅升高，但俄國不會率先動手

普亭7日表示核武威脅正在升高，但他堅稱俄羅斯「沒發瘋」，不會率先動用核武。對此，美國並未直接回應，只說隨隨便便把核武掛嘴邊都是不負責任的。

先前曾暗示將使用小型「戰略」武器的普亭在克里姆林宮開會時表示，「這類威脅正在升高」，但他對俄國政策避而不談。

普亭表示「俄國在任何情況下都不會第一個動用它們」，還說「俄國也不會是第二個，因為在我國領土受到核攻擊的情況下，使用核武的可能性非常有限。」

他說：「我們又沒發瘋，知道核武是什麼，不會像揮舞剃刀一樣拿著這個武器在全世界亂跑。」

對於普亭這番言論，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）婉拒直接回應，但他表示：「隨隨便便就把核武掛在嘴邊，我們認為這絕對是不負責任的。」

俄轟基礎設施，基輔市長：冬天恐現「末日」景象

俄羅斯7日砲轟烏東城鎮庫拉霍韋（Kurakhove），造成10死、多人受傷，基輔市長警告，若俄軍繼續空襲基礎設施，基輔今冬恐面臨「世界末日」，居民目前還不需要離開，但應做好撤離準備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）描述，俄軍對庫拉霍韋的攻擊「非常猛烈，而且絕對是經過深思熟慮的」。庫拉霍韋位於俄烏戰爭以來戰事數一數二激烈的頓內次克（Donetsk）地區。

面對俄軍持續砲轟，基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）7日接受路透社訪問時表示：「基輔可能失去水、電、暖氣供應，像好萊塢電影裡的那種世界末日景象可能發生。」

這位前世界重量級拳擊冠軍說：「但我們正在奮戰，竭盡所能確保這種情況不會發生。」

克里契科指出，俄羅斯2月24日開始入侵以來，基輔已有152名平民喪命，678座建築物毀損，隨著俄羅斯定期發射飛彈攻擊烏克蘭電網，這座城市今冬面臨新的磨難。

烏克蘭戰爭未歇，俄軍在白羅斯參加戰術演習

各界擔憂莫斯科當局正施壓盟邦白羅斯涉入烏克蘭戰爭更深之際，俄羅斯軍方8日表示，俄國軍隊正在白羅斯參加戰術演習。

白羅斯當局曾表明不會參與烏克蘭戰爭，但白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）過去以基輔當局和西方國家的威脅為由，命令白羅斯部隊與俄國軍隊一同部署在靠近烏克蘭邊界的地區。

俄羅斯國防部透過聲明指出：「西部軍區的軍人……持續在白羅斯共和國武裝部隊的訓練場地進行密集戰鬥訓練。」

「軍人操作各種小型武器和迫擊砲進行射擊，他們訓練駕駛戰鬥車輛的技術，通過心理障礙課程，學習戰術醫療及其他專業。」

俄羅斯國防部發布的影片顯示，俄國軍人穿著雪地裝備在戰車附近進行訓練，並發射包括大砲在內的武器。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航