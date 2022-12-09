2022/12/09,
社會

出入招待所未報備遭內政部記小過，警大校長陳檡文申請提早退休獲准

出入招待所未報備遭內政部記小過，警大校長陳檡文申請提早退休獲准
陳檡文。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

內政部說，陳檡文對特定對象的身分，也應具有高度敏感度；經查證，本案事前、事後都未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記過（小過）一次處分。陳檡文隨後申請提前退休。行政院晚間表示，院長蘇貞昌已同意陳檡文申請提前退休，並責由內政部辦理後續事宜。

出入招待所未報備遭記過，警大校長陳檡文申請提早退休

（中央社）中央警察大學校長陳檡文擔任警政署警政委員期間，出入私人招待所未報備，內政部昨（8）日召開考績委員會，將予以記過（小過）一次處分，警大表示，陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休。

警察大學傍晚發布新聞稿表示，校長陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休。

內政部稍早透過新聞稿指出，陳檡文進出私人招待所一事，內政部昨天召開考績委員會，經就法制面及警察紀律等面向充分討論後，考量陳檡文長期從事刑事工作，對警察人員禁止與治安顧慮人口不當接觸交往的相關法令，應有相當程度認知。

內政部說，陳檡文對特定對象的身分，也應具有高度敏感度；經查證，本案事前、事後都未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記過（小過）一次處分。

陳檡文11月4日遭網路媒體與前立委黃國昌爆料，2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人，陳檡文當時回應，是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。

新北市新卸任警局長交接
Photo Credit: 中央社
圖為2019年新北市長侯友宜（右2）主持新北市警察局新卸任局長布達交接典禮，時任新北市警局長陳檡文（右）自前局長手中接下印信。

陳檡文申請提前退休，蘇貞昌同意並責由內政部辦理

（中央社）中央警察大學校長陳檡文涉警紀案，昨天遭內政部記小過一支，他隨後申請提前退休。行政院晚間表示，院長蘇貞昌已同意陳檡文申請提前退休，並責由內政部辦理後續事宜。

內政部下午發布新聞稿指出，陳檡文在擔任警政署警政委員期間，出入私人招待所，且事前、事後均未報備，內政部今天召開考績委員會，處分小過一次。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，根據內政部調查結果認定，陳檡文5年前擔任警政委員時，出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，而陳檡文在得知處分結果後，就口頭向行政院表達辭意，並即提出書面申請提前退休。

羅秉成說，蘇貞昌認為，陳檡文的行為即便不是發生在警大校長任內，但警察大學肩負培育警察的重責大任，警察大學的校長應該作為警察的楷模，因此同意其申請退休，並責由內政部辦理後續事宜。

陳檡文稍早已透過警大指出，因生涯規劃，向內政部申請提早退休。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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