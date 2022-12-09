日本前首相安倍心腹萩生田10日訪台，自民黨「黨三役」時隔19年來訪

（中央社）日本執政黨自由民主黨政務調查會長、已故首相安倍晉三生前心腹萩生田光一預計10日訪台，期間將拜會總統蔡英文等。這將是自民黨執政時期黨高層時隔19年訪台。

萩生田預定10日到台灣訪問3天一事，近日多家台日媒體多所報導。《日本經濟新聞》昨（8）日報導專訪萩生田的內容，了解他這次訪台的意義。尤其這次是自民黨除了在野時期之外，黨三役（僅次於黨魁的幹事長、總務會長、政務調查會長等3職）時隔19年訪問台灣。

萩生田表示，這次訪台目的之一是基於安全保障議題，安倍生前曾指出「台灣有事即日本有事」，正如安倍所言，日台有必要進行高層交流，這次訪台體現此事是一大目標。

他說，如果安倍還健在，原訂9月訪台與台灣的老朋友敘舊；自己這次訪台目的之一就是感謝台灣民眾對安倍的弔唁。

萩生田表示，與蔡總統許久未見，將對彼此（台日）懸而未決的事項坦率交換意見。

被問及與台灣的交流情況時，萩生田表示，他在自民黨青年局時，曾組約100人的地方議員訪台團定期訪台。對於自己創造日台年輕政治家交流一事引以為傲。身為自民黨青年局長，也促進了人員往來及文化交流。

他說，自己的選區東京都八王子市與高雄市締結交流協定，因此地方上的交流持續進行。

安倍致力加強日台關係，被問及將如何繼承安倍的遺志，萩生田說：「我不認為持續發展的中國會以武力改變現狀，很希望台灣有事是杞人憂天。現實的問題是，假如台灣有事，將對日本造成大影響，日美台有必要加強合作。」

他說，有很多日本僑民在台灣工作、生活，日本政府當然要做好撤僑的沙盤推演。很遺憾的是台日沒有正式邦交，所以希望能善用自民黨政黨間交流所建立的管道，充分展現出守護國人的態度。

Photo Credit: 中央社 圖為日前萩生田光一應邀出席中華民國111年國慶酒會。他致詞表示，前首相安倍晉三生前為日台友好關係付出努力，大家要繼承其遺志。（中央社記者楊明珠東京攝）

萩生田今年8月在日本首相岸田文雄內閣改組時卸下經濟產業大臣（相當於經濟部長）一職，轉任自民黨政調會長。他在擔任經產大臣時，在半導體等經濟方面努力推動台日合作。

他受訪時表示，有關招攬台積電到日本設廠一事，因為獲得台灣方面的理解，計畫順利推動。台日都經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐，都了解供應鏈的重要性。台灣的技術非常發達，在各領域台日都有可能合作。台灣是有突發狀況時能互相融通零件、具互信關係的區域，希望台日關係更加發展。

駐日代表謝長廷6日對駐日台媒表示，萩生田這次訪台將出席在台北召開有關台日關係50年的論壇，將進行有關安全保障等的演講。

日本放送協會（NHK）日前報導，萩生田這次訪台除了預定拜會蔡總統之外，也將與半導體產業的相關人士會面。

自民黨人士表示，自民黨黨三役任期內，上一次訪問與日本無邦交的台灣（除了自民黨下野時）是2003年當時的政調會長麻生太郎。

NHK報導說，在中國對台灣加強軍事施壓之際，萩生田將藉由這次訪台，訴求台日應加強關係。此外，萩生田與很重視台灣的安倍關係親近，這次訪台的目的之一就是展現繼承安倍遺志的態度。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航