2022/12/11,
國際

源自一則蘇聯的政治笑話，「白紙」在國際抗議史上曾被誰舉起過？

源自一則蘇聯的政治笑話，「白紙」在國際抗議史上曾被誰舉起過？
中國北京的民眾為了抗議該國的防疫清零政策，手持白紙並喊著「不要PCR，要自由」。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

正如同斯科特所希望證明的，弱者並不是順從的。我們常以為，被壓迫者逆來順受，卻不知他們會以隱秘和非武力的方式做著長期和微小的抵抗——創造和使用共同的反抗文本，就是其中之一。反抗或許徒勞，但並非無功。橫幅被拿掉了，勇氣不會；貼文被刪除了，火不會。這是此次「白紙運動」事件中的另一啓示。

文：夏念梓

11月26日起，中國各地不斷湧現反對疫情封控和爭取自由的小型抗議活動和群體行動，跨越地區與階級。在包括北京、上海、成都、武漢、廣州等十多個主要城市，人們走出社區，走上街頭。據不完全統計，全國共有15省80餘所高校的學生進行了公開的抗議活動或是小範圍的悼念活動。截止目前，這些數字仍在不斷增加中。

這個被稱為「白紙運動」的事件，把反抗者連在了一起。在當局強力的封鎖和全景式的審查下，一張空白的紙率先打破靜默，以「隱藏訊息」喚起了共鳴，成了抗議行動中的主要符號。

不是很久以前，那一個蘇聯的政治笑話

通過高舉白紙來表達不滿這一抗議行為，據稱來源於一則蘇聯政治笑話：紅場上有一名少女在發傳單，一名特工（克格勃）到場將她擒拿，並以「散佈反動言論罪」逮捕。抓完才發現，她發的只是白紙而已。特工氣定神閒地説：「你以為我不知道你想寫什麼嗎？」

蘇聯政治笑話誕生於1950至1980年代，以諷刺前蘇聯和前東歐社會主義國家的領導人、政治、經濟和生活狀態為主。這些政治笑話和當時的地下出版物一起，成為了一種亞文化，是社會主義陣營中異議人士的一種表達和象徵。

蘇聯政治笑話數量極大，諷刺辛辣，不少段子傳播力相當廣。 BBC報導，美國中央情報局（CIA）的解密檔案顯示，當年美國駐莫斯科大使館一直持續收集並整理流傳的蘇聯政治笑話，再用密電傳回華府，供中情局分析，因「這些笑話非常準確地反映蘇聯社會公眾的情緒」。美國共和黨前總統里根就經常在公開演講中講述蘇聯笑話，換取聽眾的笑聲和掌聲。

在內地網路上，有大量對蘇聯政治笑話的整理和彙總。一個發佈於2011年的豆瓣筆記記錄了「白紙抗議」的另一個版本，也證實這則笑話流傳於中國民間。相信這是來自普沃斯基《民主與市場》一書中的版本：有個人在紅場散發傳單，但被警察逮住。警察沒收了所有傳單，卻發現那些傳單不過是白紙一張。警察驚叫起來：「你發的是什麼東西？這是空白的，什麼都沒寫！」 得到的答案是：「何必要寫呢？大家都知道⋯⋯」

2018年，中國漫畫家「大魚四三三」因為在個人微博帳號上發了白紙的圖片，而被新浪微傅封號。不少人援引「白紙抗議」這則蘇聯政治笑話，來嘲諷中國網路管制的荒謬竟讓笑話成真。但這一抗議行為並未走出網路和社群媒體，化為現實行動。

那些舉起過白紙的人

  • 2019 哈薩克

2019年，22歲的哈薩克斯坦青年Aslan Sagutdinov在街頭做了一個政治實驗。為測試他所在城市烏拉爾（Oral）的政府對言論自由的打壓程度，他拿著一張空白海報站在正對著中央議會辦公室的廣場上，並事先安排了一位同伴將整起事件拍攝下來。

不久，鏡頭就捕捉到政府官員和警察陸續出現，警察盤問Sagutdinov後，把他架著走向警車。當Sagutdinov問警方為什麼要逮捕他時，警察回覆：「我們會想到的。」

Aslan Sagutdinov稱，他的實驗是為了讓外界看到「就算我沒有在海報上寫任何東西，也沒有喊口號，（警察）還是會把我帶到警局」。在警察到達現場前，他説：「我想要在我們變成像朝鮮一樣之前，把這樣的狀況停下來。」 Sagutdinov被警方拘留不久後釋放，因「警方顯然不知道該以什麼罪名起訴他」。

  • 2020 香港

港區《國安法》於2020年6月30日生效。 「反送中」運動中一度流行的口號和文宣被視作違法。 「白紙」開始成為港人抗爭中的變體文宣。

「白紙抗議」首次出現，是由已被關閉的《立場新聞》報導。在7月1日，《國安法》生效的第二天，也是香港迴歸紀念日，仍有不少香港人走上街頭。 〈7.1採訪手記：舉白紙的少女〉寫到，銅鑼灣，裝載被捕港人的大巴前，有少女在圍觀人群中舉起一疊白紙，任由警察的手電筒強光掃過。這名少女受訪時表示，她之所以會高舉白紙，是因為過去都會在抗議現場舉標語，但在《國安法》實施的第一天，她不知道要舉什麼才不會犯法——蘇聯政治笑話「白紙抗議」亦在文中出現。

隨後，一些民間組織開始派發白紙作為文宣。網路上亦有人發起「白紙」示威活動。在觀塘的一個商場，百餘人以白紙代替文宣，默站表達不滿。

英國衞報以「Hidden Language」形容港人的「白紙抗議」，稱這樣的行動富有創意，以「文字遊戲」對抗國安法。但隨著《國安法》的進一步實施，公眾示威隨之絕跡，「白紙抗議」行動亦不了了之。

  • 2020 泰國

受香港示威者啟發，泰國示威者在2020年的反政府示威中，舉行快閃示威。幾名示威者在鬧市高舉白紙。泰國警方上前與示威者交涉後離開。

而在一些學校中，也有泰國學生舉起白紙，表示抗議。

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Photo Credit: AP / 達志影像
2020年，在泰國曼谷的Samsen Wittayalai學校，高中生舉起白紙聲援反政府貪腐的抗議活動。
  • 2022 俄羅斯

俄烏戰爭爆發以來，包括莫斯科在內的多個俄羅斯城市，爆發反戰示威，反對普京入侵烏克蘭，數千人被捕。為避免被警方帶走，反戰示威者開始手舉白紙抗議。

社群媒體流傳訊息顯示，俄羅斯城市下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod），一名舉著一張白紙的女子在街頭被兩名警察帶走。在伊萬諾沃（Ivanovo）、羅斯托夫（Rostov）和莫斯科，皆有舉起白紙進行無聲抗議的示威者被警方拘捕和帶走。

「舉白紙」成為代表反戰的抗議行為，白紙下隱藏的訊息就是反對俄羅斯入侵烏克蘭，也成為俄羅斯警方拉人的理由。

被舉起的白紙、被隱藏的訊息：「你知道我要説什麼」


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