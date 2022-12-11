源自一則蘇聯的政治笑話，「白紙」在國際抗議史上曾被誰舉起過？
我們想讓你知道的是
正如同斯科特所希望證明的，弱者並不是順從的。我們常以為，被壓迫者逆來順受，卻不知他們會以隱秘和非武力的方式做著長期和微小的抵抗——創造和使用共同的反抗文本，就是其中之一。反抗或許徒勞，但並非無功。橫幅被拿掉了，勇氣不會；貼文被刪除了，火不會。這是此次「白紙運動」事件中的另一啓示。
文：夏念梓
11月26日起，中國各地不斷湧現反對疫情封控和爭取自由的小型抗議活動和群體行動，跨越地區與階級。在包括北京、上海、成都、武漢、廣州等十多個主要城市，人們走出社區，走上街頭。據不完全統計，全國共有15省80餘所高校的學生進行了公開的抗議活動或是小範圍的悼念活動。截止目前，這些數字仍在不斷增加中。
這個被稱為「白紙運動」的事件，把反抗者連在了一起。在當局強力的封鎖和全景式的審查下，一張空白的紙率先打破靜默，以「隱藏訊息」喚起了共鳴，成了抗議行動中的主要符號。
不是很久以前，那一個蘇聯的政治笑話
通過高舉白紙來表達不滿這一抗議行為，據稱來源於一則蘇聯政治笑話：紅場上有一名少女在發傳單，一名特工（克格勃）到場將她擒拿，並以「散佈反動言論罪」逮捕。抓完才發現，她發的只是白紙而已。特工氣定神閒地説：「你以為我不知道你想寫什麼嗎？」
蘇聯政治笑話誕生於1950至1980年代，以諷刺前蘇聯和前東歐社會主義國家的領導人、政治、經濟和生活狀態為主。這些政治笑話和當時的地下出版物一起，成為了一種亞文化，是社會主義陣營中異議人士的一種表達和象徵。
蘇聯政治笑話數量極大，諷刺辛辣，不少段子傳播力相當廣。 BBC報導，美國中央情報局（CIA）的解密檔案顯示，當年美國駐莫斯科大使館一直持續收集並整理流傳的蘇聯政治笑話，再用密電傳回華府，供中情局分析，因「這些笑話非常準確地反映蘇聯社會公眾的情緒」。美國共和黨前總統里根就經常在公開演講中講述蘇聯笑話，換取聽眾的笑聲和掌聲。
在內地網路上，有大量對蘇聯政治笑話的整理和彙總。一個發佈於2011年的豆瓣筆記記錄了「白紙抗議」的另一個版本，也證實這則笑話流傳於中國民間。相信這是來自普沃斯基《民主與市場》一書中的版本：有個人在紅場散發傳單，但被警察逮住。警察沒收了所有傳單，卻發現那些傳單不過是白紙一張。警察驚叫起來：「你發的是什麼東西？這是空白的，什麼都沒寫！」 得到的答案是：「何必要寫呢？大家都知道⋯⋯」
2018年，中國漫畫家「大魚四三三」因為在個人微博帳號上發了白紙的圖片，而被新浪微傅封號。不少人援引「白紙抗議」這則蘇聯政治笑話，來嘲諷中國網路管制的荒謬竟讓笑話成真。但這一抗議行為並未走出網路和社群媒體，化為現實行動。
那些舉起過白紙的人
- 2019 哈薩克
2019年，22歲的哈薩克斯坦青年Aslan Sagutdinov在街頭做了一個政治實驗。為測試他所在城市烏拉爾（Oral）的政府對言論自由的打壓程度，他拿著一張空白海報站在正對著中央議會辦公室的廣場上，並事先安排了一位同伴將整起事件拍攝下來。
不久，鏡頭就捕捉到政府官員和警察陸續出現，警察盤問Sagutdinov後，把他架著走向警車。當Sagutdinov問警方為什麼要逮捕他時，警察回覆：「我們會想到的。」
Aslan Sagutdinov稱，他的實驗是為了讓外界看到「就算我沒有在海報上寫任何東西，也沒有喊口號，（警察）還是會把我帶到警局」。在警察到達現場前，他説：「我想要在我們變成像朝鮮一樣之前，把這樣的狀況停下來。」 Sagutdinov被警方拘留不久後釋放，因「警方顯然不知道該以什麼罪名起訴他」。
- 2020 香港
港區《國安法》於2020年6月30日生效。 「反送中」運動中一度流行的口號和文宣被視作違法。 「白紙」開始成為港人抗爭中的變體文宣。
「白紙抗議」首次出現，是由已被關閉的《立場新聞》報導。在7月1日，《國安法》生效的第二天，也是香港迴歸紀念日，仍有不少香港人走上街頭。 〈7.1採訪手記：舉白紙的少女〉寫到，銅鑼灣，裝載被捕港人的大巴前，有少女在圍觀人群中舉起一疊白紙，任由警察的手電筒強光掃過。這名少女受訪時表示，她之所以會高舉白紙，是因為過去都會在抗議現場舉標語，但在《國安法》實施的第一天，她不知道要舉什麼才不會犯法——蘇聯政治笑話「白紙抗議」亦在文中出現。
隨後，一些民間組織開始派發白紙作為文宣。網路上亦有人發起「白紙」示威活動。在觀塘的一個商場，百餘人以白紙代替文宣，默站表達不滿。
英國衞報以「Hidden Language」形容港人的「白紙抗議」，稱這樣的行動富有創意，以「文字遊戲」對抗國安法。但隨著《國安法》的進一步實施，公眾示威隨之絕跡，「白紙抗議」行動亦不了了之。
- 2020 泰國
受香港示威者啟發，泰國示威者在2020年的反政府示威中，舉行快閃示威。幾名示威者在鬧市高舉白紙。泰國警方上前與示威者交涉後離開。
而在一些學校中，也有泰國學生舉起白紙，表示抗議。
- 2022 俄羅斯
俄烏戰爭爆發以來，包括莫斯科在內的多個俄羅斯城市，爆發反戰示威，反對普京入侵烏克蘭，數千人被捕。為避免被警方帶走，反戰示威者開始手舉白紙抗議。
社群媒體流傳訊息顯示，俄羅斯城市下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod），一名舉著一張白紙的女子在街頭被兩名警察帶走。在伊萬諾沃（Ivanovo）、羅斯托夫（Rostov）和莫斯科，皆有舉起白紙進行無聲抗議的示威者被警方拘捕和帶走。
「舉白紙」成為代表反戰的抗議行為，白紙下隱藏的訊息就是反對俄羅斯入侵烏克蘭，也成為俄羅斯警方拉人的理由。
被舉起的白紙、被隱藏的訊息：「你知道我要説什麼」
Tags：
【跨域生態系系列專訪】讓世界看見，台灣設計的美好
我們想讓你知道的是
Pinkoi秉持著「要讓台灣的好設計被世界看見」的精神，聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗克服文化差異，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
頂著粉紅鮑伯頭，日本的虛擬模特兒Imma在夜色裡奔馳，穿梭台灣、香港、日本與泰國等亞洲城市實景，所到之地，身上都會增添搶眼的當地設計師單品，高跟鞋、夾克、包包與珍珠項鍊……，最後Imma打開了Pinkoi APP。
「與前所未見的設計相遇，讓你每一天都有小悸動」，片尾標語閃爍，這是2021年Pinkoi十週年的日本形象片，39秒的影片在日本引起迴響，絢麗的呈現Pinkoi深耕亞洲市場的企圖心，要讓台灣的好設計被世界看見。
成立11年，從「讓設計成為普世價值」為價值核心出發，Pinkoi已經是很多台灣消費者在選購設計師商品或獨特禮品時，會第一個想到的平台。但很多人不知道的是，Pinkoi平台上三萬個品牌，已經有65％的設計師有透過Pinkoi把產品銷售到海外的經驗。
「在亞洲要做國際化是困難的，因為亞洲各地區的文化差異其實很大，」Pinkoi國際品牌溝通資深經理邱佳葦表示，Pinkoi在創立初期，即定位為一個國際平台，因此在2014到2016年之間陸續開啟中港澳、日本、泰國等當地服務，招募優質設計品牌加入，也成立各地辦公室做在地化行銷推廣。
然而，在亞洲做國際化不是一條一通百通的路，跨入一個國境就是一次試煉，不同於歐美市場，因為是相對強勢的文化，各地對他們都有一定了解；在亞洲市場，幾乎每個國家都是用不同的語言在工作，不同語言的背後是不同的文化思維。其中日本市場尤其困難，「那就像是一座大山，」邱佳葦表示。
克服文化差異，帶設計師前進夢想大山
Pinkoi團隊不諱言，2015年進入日本市場，經歷了一段時間的瓶頸期。在台灣，懂日語、對日本文化有涉略的人不少，讓台灣人感受到自己「了解日本」。但直到要帶著數萬個品牌打開日本市場，這當中的歷程彷彿「砍掉重練」，Pinkoi聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
攀越日本市場這座大山，Pinkoi與品牌設計師們，可說走過一個「見山是山，見山不是山，見山又是山」的三階段。
「見山是山」的探索期：找出問題在哪裡
初入日本市場，平台與品牌們「見山是山」，摸著石頭過河，以直球面對各種問題。
「Pinkoi 剛開始進入（日本）的時候，我覺得應該是發生了滿多台灣新創想跨入一個新市場，可能會有的錯誤，」邱佳葦指的是用自身經驗推估它國文化的本位主義。
邱佳葦強調，日本消費者很重視信賴跟安心感，成為外來企業要進入時很大的阻礙。信賴感的累積藏在細節裡，導致日本市場的文化門檻遠高於想像，像是日文裡有許多在當地生活才會知道的隱晦用語，書寫跟口語更是兩套系統。消費者打開平台，看到日漢語交雜的敘述，或是不熟悉的字體，也會讓日本消費者喪失信賴感，關掉網站。
到一個階段，連logo也變成阻礙。Pinkoi原本的桃色小魚logo有許多裝飾線條，對日本人來說不容易辨識，桃紅色系不僅在不同國家會帶來對不同產業的聯想，也可能排除掉風格相對中性的消費者與品牌。
平台遭遇困境的同時，一起進入軍日本市場的設計師品牌，也在同步摸索找路，紙膠帶品牌樂意（LoiDesign）就是其中一員。樂意共同創辦人王雋夫與鄭瑞槿是設計師出身，共同創作出暖色鬱金香、媃色、石膏像……等各款精緻唯美的紙膠帶，深受手帳族喜愛。
「手帳」是一個小眾卻狂熱的領域，對手帳族來說，紙膠帶是在做手帳頁面拼貼時的重要元素。一捲紙膠帶通常可以使用很久，因此樂意即使產品力夠強、深受老顧客喜愛，但老顧客常買到沒有新品可買，只仰賴新品推帶動銷售的力道有限，所以對當時遇到銷售瓶頸的樂意來說，「外銷是一個必須要趕快執行的事情，」王雋夫表示。
2016年，樂意開通Pinkoi帳號，2019年開始經營日本市場。剛開始，樂意每月收到平均十組日本訂單。能把紙膠帶賣到手帳文化的發源地，團隊欣喜若狂，精算後卻發現，外銷的結果，居然是賣一單賠一單。
「我們進日本最大的挑戰，就是根本不知道問題在哪裡，」王雋夫表示，團隊當時用Google翻譯來撰寫日文產品規格，在定價上，也是直接把在台灣的售價，用當下的匯率直接換算成日幣售價來販售。每月十組的銷售是天花板了嗎？有沒有辦法再突破？定價出現什麼問題？境外銷售到底還有什麼成本或風險沒有考慮進來？這些對樂意來說，都挑戰到設計本業以外的專業。
樂意所經歷的場景，是Pinkoi平台上萬個品牌的縮影，小型設計師工作室在面對經營與銷售的困境，在打開日本市場的挑戰裡，一下子被放大了出來。
「見山不是山」的實驗期：引進生態系支援者
走過撞牆期，知道那座山不是自己想像中的樣子，這個由平台與品牌共同建構的生態系，開始進行改變與實驗。
「要怎麼做，日本消費者才會信任我們？」為了找到答案，Pinkoi歸零重啟，將logo改為更中性穩定的藍色，也重組經營團隊，一改過去派駐台灣人赴日的作法，現有日本團隊20多人幾乎全從當地招募。開始從日本人的角度了解日本，也在網頁字體、翻譯用詞等細節下功夫，更貼近日本網路生態，要使Pinkoi平台的「國外感」消失，讓消費者沒有意識地「無痛」購買跨海商品。
平台轉型，品牌也要跟得上。為了幫助品牌在不同階段，可以做到商業化、規模化，甚至國際化，作為生態系基石者的Pinkoi，一直以來定期舉辦「設計師小聚」，經營社群讓品牌彼此交流，也跨足舉辦設計獎項鼓勵創新，甚至開起募資平台，要在產品設計階段就為品牌引進資源。而在日本市場一役，Pinkoi也為品牌們找來隊友與資源，在2020年加入經濟部中小企業處推動的「跨域生態系計畫」。
負責輔導Pinkoi的資策會，為生態系規劃了一個日本市場戰略轉型的小型實驗，從招募共同實驗的品牌開始，在上百封報名信件中，篩選出品牌成熟度高且商品具銷日潛力的30個品牌。並針對這些跨足飾品、餐具、包包、文具與美妝等領域的30家品牌進行訪談，深度了解品牌的經營狀況，及對日本市場的想法。
「當時，他們其實不太知道日本消費者要的是什麼、喜歡什麼，」負責輔導Pinkoi的資策會數位服務創新研究所副規劃師楊青錡，訪問一輪下來，發現品牌和消費者的距離很遠，再加上設計師對商業模式和行銷方法並不熟悉，無法根據市場特性擬定對應策略。
因此，楊青錡為品牌引進更多的生態系支援者，找來日本在地講師，分享日本網購趨勢與日本消費者的喜好；也聘請行銷講師，傳授品牌如何做社群行銷和廣告投放，前後共開了十多堂課程。先讓品牌了解市場與工具，再透過工作坊的討論與實驗，找出翻轉銷售的關鍵。他們發現，進入日本市場成敗與否的三大關鍵，正是翻譯、商品售價和運費。
過去，品牌直接使用Google翻譯，湖水藍、莓果紅等詩意的產品敘述，翻譯出來反而讓日本消費者一頭霧水。生態系計畫為品牌引薦了專業翻譯社，重新將商品介紹轉譯成日本消費者熟悉且具生活感的字句，成功打開日本消費者認識品牌和商品的第一扇門。
國際售價和運費則考驗品牌的經營能力。樂意共同創辦人王雋夫表示，經過了課程與工作坊，他們終於理解多開了一個市場，工時與宣傳等成本都在增加，也要考量國際運費與匯率變動的風險，品牌過去没有把這些隱形成本計算在價格裡。
透過日本講師的分享與實際測試，楊青錡與品牌們也發現，在定價中，細節中的魔鬼是運費。日本講師一再強調，日本消費者可以接受較高的商品價格，卻連台幣19元的運費也會心疼。因此，樂意開始改變定價策略，他們計算每卷紙膠帶的利潤、商品和包材的重量，以及國際運費的收費方式，重新精算後，把商品售價提高約兩成，再把免運門檻拉到台幣約兩千元，過去一個月只有十張日本訂單，定價策略調整後，短短十天就有了一百張日本訂單進帳，平均客單價，正是兩千元。
在更了解日本後，團隊也幫助品牌針對日本市場的喜好，開發新商品，以樂意來說，針對日本市場設計了富含春天意象的山茶花紙膠帶「繾色椿」，以及浮世繪風格的武士貓咪紙膠帶「中二貓 - 神樂」，在台日市場受到消費者歡迎，帶動了業績成長。
走過2020年的圈地實驗，參與品牌的日本市場營收平均提高近七成，而樂意2021年的日本訂單較前一年增加了五倍，如今日本市場已占樂意營收的一半。
「見山又是山」的擴張期：共享後台數據
看清楚山的樣貌，Pinkoi如何將30個品牌實驗後的成功經驗，複製到上萬個品牌身上，成為另一個挑戰。
「說實話，我們無法再複製一次這麼詳細的品牌輔導計畫，」邱佳葦表示， Pinkoi面對的是一千倍的品牌數量，雖然無法像計畫手把手教學，卻可以轉化實驗結果，與上萬個品牌共享成果。
其中最重要的決定，是共享數據。在計劃的過程中，楊青錡向Pinkoi索取了30家輔導品牌的銷售數據，進行分析，並根據數據提供品牌產品策略的建議。例如，幫助樂意在數據中，發現一款點擊率跟購買率幾乎一比一的紙膠帶，趁勝追擊推出了該主題的後續系列。
「有時候大家會忘記，Pinkoi其實是一家科技公司，」邱佳葦表示，工程師人數占團隊的1/3，平台累積了11年、500萬會員的數據寶庫，除了運用AI與演算法，打造會員的個人化推播頁面，看到生態系計畫數據應用的成果，Pinkoi也在2022年向品牌開放了後台的「數據中心」。
如今，三萬多家Pinkoi上的設計師品牌，都可以隨時在後台瀏覽訂單銷售、商品排行、買家與廣告投放相關資料，篩選不同時間區間的數據，便能觀察數據上的變化。設計品牌因此可以參考數據，優化商品，或嘗試不同行銷活動與社群貼文，找到與消費者溝通的方向。
此外，有鑒於很多品牌礙於資源限制，常使用Google翻譯產品資訊，雖然無法幫每家品牌聘請專業翻譯社，Pinkoi編輯出了一套《產品資訊翻譯指南》，說明使用Google翻譯時的注意事項，建議如何編輯商品資訊，以降低翻譯上的錯誤率。
致力轉型，世界局勢也加溫了平台與品牌的跨境事業，疫情後Pinkoi的跨境訂單成長八成，占總訂單的三成。如今，境外業務持續擴張，Pinkoi 也推動定位轉型，不再侷限自己是「設計電商」，如此一來，Pinkoi在海外面對的競爭對手，不再只是海外的設計與文創平台，還有Amazon等電商巨擘。在跨域生態系中，平台與品牌彼此攜手，一關關跨越挑戰，要把台灣設計送到更遠的地方。
從市占率搶攻心占率
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長黃中原專訪
跨境電商的策略應該從市占率思維轉移到心占率思維。現在的網路資訊太過龐雜，無論是臉書、IG、推特都可以賣東西，獲得客戶的流量成本已經墊高，不可能無窮盡擴張數位行銷的成本，而是要發展心占率。平台經營不再只是看流量，而是提供貼心服務讓客戶願意常常回來看。
從Pinkoi的角度，進軍日本市場必須先找到一群對日本有一定的投入，並有信心可以獲得日本客戶信賴的品牌。Pinkoi和品牌之間有一種相互承諾的關係，才能夠一同前行。
提供細緻、客製化的服務，是心占率的重要元素。例如，專門為市場設計的商品。開發的商品要符合客戶需求，當日本消費者看到商品會覺得是為日本生活所設計的產品。
Pinkoi和品牌共同的行銷活動十分獨特，行銷不再是Pinkoi平台面的單獨行銷，而是和進日本市場的31家品牌一起行銷。例如：因日本捐贈疫苗而共同舉辦日本感謝祭，或是各家品牌在東奧時，在社群網站互動和串聯。這樣的聯合行銷，能夠讓日本消費者在某個特定時間，出現許多台灣設計產品的資訊，培養熱度，在日本社群圈擴散。
Pinkoi做為基石者，透過設計師工作坊，讓設計品牌學習如何確立商業模式。Pinkoi不會告訴品牌該怎麼定價、設計文案，而是讓品牌在工作坊中相互學習和實作。當日本市場的成功模式確立後，其他的海外市場也可以用相同的方式設計思考。等到生態系計畫退場，品牌已累積經驗和經營能力，不僅品牌價值提升，也建立了網路口碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。