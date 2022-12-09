北京採檢「10人混1管」數量異常大增，中國ICU病床不到6萬張，放棄清零面臨嚴峻考驗

北京採檢10人混1管數量異常大增，民眾聞核酸色變

（中央社）北京染疫人數近3週來快速攀升，導致10人混1管的核酸檢測異常數量大增，導致許多北京人如今「聞核酸色變」，除非聚餐或進公司需要才做核酸，或是湧向1人1管的醫院做檢測。

在「聞核酸色變」的氣氛下，北京市政府7日晚間配合優化防疫新10條宣布，餐飲店堂食（內用）仍需48小時核酸檢驗報告，便引起市民強烈抱怨，認為上班都不用查驗核酸證明了，去外面吃飯、喝咖啡卻還要冒著被感染的風險做核酸，太沒道理。

核酸檢測能在中國大行其道，除了投入大量人力及資源，憑藉的是全球罕見的10人混1管「十混一」檢測法，將10個人的採樣融合在同一根試管，以取得10倍的檢測速度。若發現異常，再針對這10個人進行1人1管的「 單管」檢測，找出真正的感染者。但這種檢測方式，卻被中國民眾戲稱為「株連九卒（9人）」的「連坐法」。

然而，北京市11月下半月染疫人數快速上升，「十混一」試管異常的數量大幅增加，導致越來越多的民眾被「株連」，不但檢測結果直到第2天都無法明朗，還將接到社區居委會通知「不得外出」，等待防疫人員上門做「單管」核酸複測。複測前並先自行快篩，並將結果回報居委會。

受「株連」人數大增影響，加上中國防疫政策鬆綁，越來越多的場合不再查驗核酸，且市內核酸檢測站已裁撤約三分之一，導致越來越多的北京人轉變態度，視做核酸為畏途。進入12月，北京市不少居委會幹部甚至在微信群組中公開表示，「核酸能不做就不做了吧」，理由是「減少感染風險」及「混管異常機率」。

就記者觀察及北京市民反映，在全市核酸檢測站先裁撤後恢復、數量約剩全盛時期約三分之二，以及搭乘大眾運輸工具不再查驗核酸報告的情況下，本週以來的排隊檢測人潮有減少之勢。而仍排隊檢測的民眾則表示，還是要進商店或市場買菜、買日用品，或是上班進公司，都還要查驗48小時核酸陰性證明，只好硬著頭皮做核酸。

相形之下，原本人潮稀少的醫院附設核酸檢測站，由於多半採取1人1管的「單管」檢測，被北京民眾認為是相對「放心」的檢測方式，且已取消收費，導致近日來排隊人數逆勢激增。但因為檢測前要先透過機器排隊取號批價，再排隊接受檢測，等於要排兩次隊，反而增加感染風險。

中國官方7日發布優化防疫新10條後，各地也陸續發布自己的配合措施。其中，北京市要求進入餐飲店堂食仍需要48小時核酸陰性證明，除引起不少北京民眾抱怨，餐飲業者也感到無奈。有業者表示，由於中國防疫開始鬆綁，不少民眾擔心被感染不敢外出，若再要求民眾冒著感染風險做核酸，生意一樣好不了。

中國重症病床不到6萬張，放棄清零面臨嚴峻考驗

中國7日公布優化防疫新10條，形同放棄動態清零後，疫情恐快速飆升，專家預測將有8至9成人口染疫。但中國現有重症病床不到6萬張，已面臨嚴峻考驗，也難怪當局表示要嚴防醫療資源擠兌。

中國國家衛生健康委員會8日通報，中國大陸地區7日新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例（含確診與無症狀）2萬1165例；現有確診4萬3266例，其中重症138例，重症占比約千分之3。

外界多認為，中國實施優化防疫新10條，大幅減少核酸檢測與解除封控後，本土疫情恐快速飆升。官方專家馮子健6日判斷，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80％至90％的人都會經歷感染Omicron病毒株。

據中國網，國家衛健委副主任雷海潮15日在國務院聯防聯控機制發布會坦言，中國每千人口的醫療床位為6.7張，每10萬人口的重症監護病房（ICU）床位不到4張。這兩項指標距離已開發國家仍有不少差距。

他說，現階段中方「預防為主」，所以才能夠贏得「盡可能少的人感染、盡可能少的人發展成重症、危重症」，並宣稱要持續加強定點醫院建設，要求ICU床位要達到床位總數的10％。

依雷海潮所言換算，中國人口超過14億，現有重症床位還不到5.6萬張；若確診數突破千萬，許多重症患者恐難獲得適切治療。

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，2020年每10萬人的ICU床位數，德國28.2張、美國21.6張、日本13.8張。但中國衛生當局公布的數據換算起來僅有3.6張，量能還不到美國的17％。

據陸媒鈦媒體報導，美國2022年1月染疫人數為2014萬8614人。在2000萬人感染下，儘管有19個州ICU床位剩不到15％，但美國ICU床位依然沒有「超負荷」。

香港每10萬人口約有7.1張ICU病床，是中國的2倍。但今年2月爆發第5波疫情後，ICU病床被擠爆，許多醫院被迫在急診室外搭帳篷暫時安置重症患者。

儘管中國ICU病床嚴重不足，面臨嚴苛考驗，但上海、廣州今年相繼爆發大規模疫情後，顯示Omicron重症比率極低，不少專家指「擠兌醫療資源」是假議題。

上海復旦大學附屬華山醫院副院長馬昕和與感染科主任張文宏研究分析3月22日到5月3日之間上海4家醫院接收的3萬3816名COVID-19患者，僅有22人發展為重症，總體重症率為0.065％。

廣州市1日率先大幅放鬆防控措施後，廣州市衛健委副主任張屹隔天稱，本輪疫情累計報告本土感染者16.27萬例，無症狀感染者占9成，重症、危重症僅4例，無死亡病例。依他所言，廣州的重症率更低至0.0025％。