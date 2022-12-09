港府全港遴選「關愛隊」要愛國愛港，被質疑是港版「朝陽群眾」

香港特首李家超在今年10月提出《施政報告》，報告中指出將設立全新制度「地區服務及關愛隊伍」（以下簡稱「關愛隊」），預計於荃灣與南區率先試辦。

《BBC》就曾報導，香港最大建制派民建聯副主席張國鈞認為，香港發生了許多大事，都顯示出政府的管治效能不盡理想，官員缺乏團隊精神，也沒有政治擔當，他相信，李家超的背景將會帶來改變。

香港政府將於12月公開邀請團體就荃灣和南區的關愛隊報名參加第一階段遴選，2023年後，才會依照荃灣與南區的經驗陸續開辦。立法會民政及文化體育事務委員會也將於12月12日討論「地區服務及關愛隊伍」議程。

關愛隊的選拔制度

關愛隊的成員該如何選拔？首先遴選過程主要由「全港評審小組」及「地區評審小組」負責。

「全港評審小組」主席由民政及青年事務局長麥美娟擔任，成員包含教育局副局長、勞福局副局長、保安局副局長等。「地區評審小組」的主席則為民政事務專員，成員還包括了警務處長、消防處長等部門首長的代表。

遴選機制分為「團體甄選」及「服務建議書評審」兩階段。

第一階段「團體徵選」中，全港評審小組大致會從「是否愛國愛港」、「是否願意支持與配合政府」、「是否具備服務經驗」、「擁有跨區動員的能力」、以及「是否具有凝聚社會、尋求社會資源的能力」等方面制定相關準則，地區評審小組則負責隊申請團體進行審核。

第二階段「服務建議書評審」中，入選團體必須依照地區民政處制訂的項目綱要提交服務建議書，針對服務水平、預算開支、額外服務或活動、成員資料等進行書面報告，也就是對「如何服務香港」提出團體企畫書。

初期關愛隊將以區議會分區，將全香港18區劃分成452個小區，1個小區設1隊，每隊維持8~12人。每個關愛隊也將獲得2年補助，總金額約80至120萬元，還能接受各界贊助、捐贈或團體內部資源以提供服務，但被要求每半年向民政處提交一次工作報告，每年提交一次工作與財務報告。

此外，《頭條日報》指出，地區民政處會定期派員巡視小隊的工作內容，並且進行績效評估，隨時檢視小隊工作進度，倘若小隊未達標，將可隨時終止合約，並要求歸還已發放的資助。

關愛隊不僅是政府眼線，更被質疑缺乏政治中立

但有說法質疑，關愛隊看似是為了服務港人、維護香港治安，實際上根本是中國管控的新手段。

設於美國的媒體《看中國》報導引述有香港網民認為，關愛隊和中國的街道居民委員會本質差不多，兩者同隸屬政府，都在極權體制內的末梢，把中央的統戰洗腦工作滲入社區，已其對每家每戶進行全方位無死角監控。

台灣政治學者明居正也曾表示，中共非常害怕顏色革命和和平演變，因此要對全社會進行掌控，當網路技術越來越先進，中國便將該技術用於對人民的管理。

時事評論員桑普昨（8）日接受《自由亞洲電台》的訪問表示，香港政府分區後再編列隊伍，成員是招募所謂「愛國愛港」人士擔任，目的其實就是把全香港擺放黨的眼線之下。

關愛隊的本質與中國的「街道居委會」、「朝陽群眾」、「西城大媽」大同小異，中國將監控手段輸入香港，主要目的可能是為了打壓「倡導自由」的群眾，桑普認為這將導致香港民眾人人自危。

「因為旁邊的人，即匪諜就在你身邊，黨眼就在你身邊，這個黨的線眼，可以全方位監督你所有事，去茶樓或街上，對一些政策說句粗口（髒話）都不行，別人可以記錄姓名，拍你照，甚至舉報。」

朝陽群眾：曾被譏為世界第五大情報組織，曾舉辦中國知名鋼琴家李雲迪性交易醜聞、藝人柯震東、房祖名、宋冬野吸毒嫖妓等案件。

除了被質疑是政府的審查手段外，也有政界人士指出「政治中立」的問題，據《大紀元時報》報導，前油尖旺區議員林兆彬認為，每個地區都設立關愛隊，就是為了削弱議員在地區的影響力。

而且關愛隊除了名單必須經過「全港評審小組」通過，而且還須符合「愛國愛港」、「支持和配合政府的領導」。林兆彬直言，關愛隊不會政治中立，根本是建制派的「啦啦隊」。

關愛隊沒有法治地位該如何究責？

據《香港經濟日報》表示，目前立法會提交的文件表示，關愛隊的工作內容主要作為政府地區工作的後備支援。像是推廣關愛活動、探訪弱勢群眾、移交物資、協助緊急事故發生時的體系運作、向市民傳遞政府相關政策消息等。

另外，香港律政司司長林定國也表示，關愛隊是「法治教育領袖培訓計劃」的「潛在培訓者」，也就是關愛隊會在社區參與推廣法治。

許多人將關愛隊與街道委員會相比擬，不過香港立法會議員江玉歡則持不同意見，他認為街道居民委員會是根據《中華人民共和國地方各級人民大會和地方各級人民政府組織法》建立，有政府在背後撐腰，關愛隊則缺乏法定地位，只有文件來賦予他們的職能。

他擔心，「沒有法定地位，他們要如何代表政府？又該如何限制他們的行為？倘若犯錯了，又有何法律依據能追究呢？」

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：tnlhk