港府全港遴選「關愛隊」要愛國愛港，被質疑是港版「朝陽群眾」
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香港特首李家超早前宣布建立「關愛隊」新制度，預計於荃灣、南區兩地區試辦，之後陸續擴大範圍。此舉引來質疑，關愛隊是否成為政府眼線，開始全方位監控港人，更有議員認為關愛隊審查通過的資格與流程都並非政治中立，甚至也缺乏相關法源能進行行為限制。
香港特首李家超在今年10月提出《施政報告》，報告中指出將設立全新制度「地區服務及關愛隊伍」（以下簡稱「關愛隊」），預計於荃灣與南區率先試辦。
《BBC》就曾報導，香港最大建制派民建聯副主席張國鈞認為，香港發生了許多大事，都顯示出政府的管治效能不盡理想，官員缺乏團隊精神，也沒有政治擔當，他相信，李家超的背景將會帶來改變。
香港政府將於12月公開邀請團體就荃灣和南區的關愛隊報名參加第一階段遴選，2023年後，才會依照荃灣與南區的經驗陸續開辦。立法會民政及文化體育事務委員會也將於12月12日討論「地區服務及關愛隊伍」議程。
關愛隊的選拔制度
關愛隊的成員該如何選拔？首先遴選過程主要由「全港評審小組」及「地區評審小組」負責。
「全港評審小組」主席由民政及青年事務局長麥美娟擔任，成員包含教育局副局長、勞福局副局長、保安局副局長等。「地區評審小組」的主席則為民政事務專員，成員還包括了警務處長、消防處長等部門首長的代表。
遴選機制分為「團體甄選」及「服務建議書評審」兩階段。
第一階段「團體徵選」中，全港評審小組大致會從「是否愛國愛港」、「是否願意支持與配合政府」、「是否具備服務經驗」、「擁有跨區動員的能力」、以及「是否具有凝聚社會、尋求社會資源的能力」等方面制定相關準則，地區評審小組則負責隊申請團體進行審核。
第二階段「服務建議書評審」中，入選團體必須依照地區民政處制訂的項目綱要提交服務建議書，針對服務水平、預算開支、額外服務或活動、成員資料等進行書面報告，也就是對「如何服務香港」提出團體企畫書。
初期關愛隊將以區議會分區，將全香港18區劃分成452個小區，1個小區設1隊，每隊維持8~12人。每個關愛隊也將獲得2年補助，總金額約80至120萬元，還能接受各界贊助、捐贈或團體內部資源以提供服務，但被要求每半年向民政處提交一次工作報告，每年提交一次工作與財務報告。
此外，《頭條日報》指出，地區民政處會定期派員巡視小隊的工作內容，並且進行績效評估，隨時檢視小隊工作進度，倘若小隊未達標，將可隨時終止合約，並要求歸還已發放的資助。
關愛隊不僅是政府眼線，更被質疑缺乏政治中立
但有說法質疑，關愛隊看似是為了服務港人、維護香港治安，實際上根本是中國管控的新手段。
設於美國的媒體《看中國》報導引述有香港網民認為，關愛隊和中國的街道居民委員會本質差不多，兩者同隸屬政府，都在極權體制內的末梢，把中央的統戰洗腦工作滲入社區，已其對每家每戶進行全方位無死角監控。
台灣政治學者明居正也曾表示，中共非常害怕顏色革命和和平演變，因此要對全社會進行掌控，當網路技術越來越先進，中國便將該技術用於對人民的管理。
時事評論員桑普昨（8）日接受《自由亞洲電台》的訪問表示，香港政府分區後再編列隊伍，成員是招募所謂「愛國愛港」人士擔任，目的其實就是把全香港擺放黨的眼線之下。
關愛隊的本質與中國的「街道居委會」、「朝陽群眾」、「西城大媽」大同小異，中國將監控手段輸入香港，主要目的可能是為了打壓「倡導自由」的群眾，桑普認為這將導致香港民眾人人自危。
「因為旁邊的人，即匪諜就在你身邊，黨眼就在你身邊，這個黨的線眼，可以全方位監督你所有事，去茶樓或街上，對一些政策說句粗口（髒話）都不行，別人可以記錄姓名，拍你照，甚至舉報。」
朝陽群眾：曾被譏為世界第五大情報組織，曾舉辦中國知名鋼琴家李雲迪性交易醜聞、藝人柯震東、房祖名、宋冬野吸毒嫖妓等案件。
除了被質疑是政府的審查手段外，也有政界人士指出「政治中立」的問題，據《大紀元時報》報導，前油尖旺區議員林兆彬認為，每個地區都設立關愛隊，就是為了削弱議員在地區的影響力。
而且關愛隊除了名單必須經過「全港評審小組」通過，而且還須符合「愛國愛港」、「支持和配合政府的領導」。林兆彬直言，關愛隊不會政治中立，根本是建制派的「啦啦隊」。
關愛隊沒有法治地位該如何究責？
據《香港經濟日報》表示，目前立法會提交的文件表示，關愛隊的工作內容主要作為政府地區工作的後備支援。像是推廣關愛活動、探訪弱勢群眾、移交物資、協助緊急事故發生時的體系運作、向市民傳遞政府相關政策消息等。
另外，香港律政司司長林定國也表示，關愛隊是「法治教育領袖培訓計劃」的「潛在培訓者」，也就是關愛隊會在社區參與推廣法治。
許多人將關愛隊與街道委員會相比擬，不過香港立法會議員江玉歡則持不同意見，他認為街道居民委員會是根據《中華人民共和國地方各級人民大會和地方各級人民政府組織法》建立，有政府在背後撐腰，關愛隊則缺乏法定地位，只有文件來賦予他們的職能。
他擔心，「沒有法定地位，他們要如何代表政府？又該如何限制他們的行為？倘若犯錯了，又有何法律依據能追究呢？」
新聞來源
- 關愛隊將遍布全港 市民憂大陸網格化管理殺到（看中國）
- 關愛隊細節出爐｜須愛國愛港撐政府 兩年資助達120萬 KPI不達標或需回水（頭條新聞）
- 「朝陽群眾」組織降臨香港 全港452小區建「關愛隊」（自由亞洲電台）
- 【關愛隊】江玉歡：關愛隊暫無法定地位有別內地街道辦 犯錯怎追究？（香港經濟日報）
- 政府擬設立452區「關愛隊」團體及成員須「愛國愛港」 前區議員：並非政治中立、或於選舉中拉票（大紀元時報）
延伸閱讀
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：tnlhk
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。