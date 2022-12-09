2022/12/09,
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馬來西亞前政府遭控挪用6000億馬幣資金，反貪污委員會稱將徹底調查

馬來西亞前政府遭控挪用6000億馬幣資金，反貪污委員會稱將徹底調查
馬來西亞新任首相安華（Anwar Ibrahim）。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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此次反貪污委員會的調查，是在馬來西亞新任首相安華（Anwar Ibrahim）宣布對前任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）所批准價值數十億美元政府計畫案進行審查後展開。安華聲稱，這些計畫並未遵循合理程序。

馬來西亞反貪污委員會（MACC）8日（周四）時表示，已對被指控涉嫌挪用6000億馬幣（約新台幣4兆元）資金的前政府展開調查。反貪污委員會強調，他們保證將徹底、透明和專業地進行調查。

路透社》與《新海峽時報》報導，此次反貪污委員會的調查，是在馬來西亞新任首相安華（Anwar Ibrahim）宣布對前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）所批准價值數十億美元政府計畫案進行審查後所展開。安華聲稱，這些計畫並未遵循合理程序。

在2020年至2021年間擔任17個月首相的慕尤丁對此否認有不當行為，並表示歡迎對他進行調查。不過，反貪污委員會並未提供最新的調查狀況或詳細訊息，也呼籲外界盡量提供證據。

安華本週下令審查的計畫，包括慕尤丁主政時期的一項國有5G網路計劃和價值70億馬幣（新台幣480億元）的防洪計畫。此外，馬來西亞現任副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）也正面臨數十項貪腐和洗錢指控。不過，阿末扎希不認罪。

《新海峽時報》進一步引述消息人士說法表示，反貪污委員會將就此起案件召集至少三名國民聯盟主政時期的政府官員，包括前首相慕尤丁、時任財政部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz），以及時任衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）。

國民聯盟主政時期的時任政部長東姑賽夫魯在其推特上表示，如果被要求他將全力配合調查。東姑賽夫魯在推特上表示，「沒有什麼可隱瞞的。」

Free Malaysia Today》進一步指出，反貪組織「馬來西亞貪腐與唯親中心」（The Center to Combat Corruption and Cronyism，簡稱C4）表示，如果不對馬來西亞反貪污委員會進行改革，此次對前政府涉嫌貪腐行為的調查將毫無意義。

貪腐與唯親中心指控，反貪污委員會似乎是為了執政政府的利益服務，並未獨立行事，因此也質疑，為何反貪污委員會不在慕尤丁所屬的國民聯盟執政時展開調查。馬來西亞貪腐與唯親中心表示，這將導致公眾對反貪污委員會失去信心，且如果不實施系統改革，反貪污委員會顯然無法在目前的狀態下正常運作。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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