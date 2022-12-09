2022/12/09,
政治

2300萬筆國人個資在論壇兜售，王婉諭：資料完整應不是民間持有

2300萬筆國人個資在論壇兜售，王婉諭：資料完整應不是民間持有
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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王婉諭指出，這筆資料包含更完整的個資，含括姓名、身份證字號、戶號、生日、地址、出生地、兵役狀況、配偶與父母姓名及身分證字號等等，完整到讓王婉諭、邱顯智認為，如果不是政府部門的單位流出，民間恐怕沒有這麼完整的資料。

日前有媒體報導，國外BreachForums論壇疑似販賣2300萬筆國人姓名、身分證字號、地址等個資，遭指為內政部資料外流。對此，立法委員邱顯智、王婉諭召開記者會，認為這麼完整的資料應該不是民間持有，並要求政府積極調查。

今年10月有媒體報導，國外論壇有網友疑似兜售從政府部門外洩的戶籍資料。對此，王婉諭指出，相關機關當時說明，經初步比對後發現此次資料與早在2020年就在其他暗網被兜售的是同批資料。但民間匿名人士提供的資料顯示，當時的資料只包含約800萬筆身分證字號及1100萬筆電話資訊，而，今年的資料卻包含超過2300萬筆不重複身分證字號，幾乎是全體國人數目。

針對本次資料外洩疑雲，數位發展部日前確實有回應，該筆資料格式與內政部的戶政資料差異很大，並非內政部資料遭駭，其資訊系統採取外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中。數位部推論是暗網論壇想吸引買家購買，才會宣稱是我國戶政資料。

數位部當時表示，政府相關單位有事先掌握販售國人個資一事，調查局和內政部資訊中心均有密切合作釐清，數位部資通安全署也密切配合、處理資安防護事宜。

若非政府資料流出，民間恐無這麼完整的資料

然而，王婉諭指出，這筆資料包含更完整的個資，含括姓名、身份證字號、戶號、生日、婚姻狀態、親屬關係、原民註記、地址、出生地、兵役狀況、配偶與父母姓名及身分證字號等各項資訊，完整到讓王婉諭、邱顯智認為，如果不是政府部門的單位流出，民間恐怕沒有這麼完整的資料。

其中，這筆資料也包含王婉諭和邱顯智自己和家人的資料，由於資料內容完全正確，可見這筆公開兜售資料的真實性。提供資料給王婉諭的匿名吹哨者，近日向媒體提供包含副總統賴清德、國安局長陳明通、國安會秘書長顧立雄、前內政部長徐國勇、數發部長唐鳳等政府高層的戶籍資訊。

王婉諭表示，政府有必要了解哪個環節出了紕漏，做積極調查、釐清個資外洩的管道，並完整說明資料外洩會對人民造成什麼影響。

邱顯智批政府推諉卸責、缺乏資安能力

邱顯智則批評，當發生資料外洩時，政府部門做的第一件事情就是推諉卸責，以似是而非的說詞轉移焦點，並不斷強調不是政府部門流出。

邱顯智表示，這些資料如果外洩，包含小朋友在內、被洩漏的個人資料，恐怕被不肖之徒拿去應用，「台灣詐騙集團這麼肆虐，包括被洩漏個資的人的人身安全等等，都非常值得大家憂慮。」

邱顯智也問行政院，事情已經爆出1個多月，是哪個部門、哪個環節洩露這麼重要的戶政資料，應趕快向外界說明調查結果。而面對這麼嚴重的個人資訊外洩事件，行政院應該依照《個人資料保護法》第12條查明，並用適當方式通知當事人、也就是全體國民。

除了戶政資料以外，邱顯智表示，該論壇還販售了2811萬筆勞保資料，與168萬筆證券交易資料，這都凸顯了我國政府機關資料外洩問題有多嚴重。

最後，邱顯智點出，根據銓敘部的統計，2021年全國公務人員只有不到1/100是資訊安全專業，並短缺900位專業資訊人員，可見資安維護大量仰賴委外，缺乏資安能力。

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核稿編輯：楊士範


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