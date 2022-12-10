2022/12/10,
歐洲

澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞

澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏克蘭面臨近代史上最嚴峻的生存危機，民眾壓力如山、流離失所，無神聆聽冗長、官式的文宣。澤倫斯基以簡短、生動、同理的演說方式與內容與民連結，也成功扣緊烏克蘭戰爭是價值之戰的主軸，使西方盟友了解基輔取勝與自身息息相關，甚至打破烏克蘭加入歐洲聯盟的僵局。

文：鍾佑貞（中央社駐伊斯坦堡特派員）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以素人之姿從政，加上喜劇演員出身，增添戰時民主旗手的傳奇性。他對外訊息以人為本，訴諸情感，贏得罕見國際支持，也使烏克蘭轉守為攻，成為「堅韌」代名詞，讓他在史頁贏得一席之地。

這位態度不卑不亢，竭力向歐美國家國會殿堂發表激昂演說，引發全球共鳴的領導人，戰前因防疫政策失靈、打貪不見成效招致抨擊，戰時「小圈圈」決策也受質疑，但是終究不影響他身為力爭外援的溝通強者，並使烏克蘭軍民齊心對外的歷史定位。

美國西北大學管理學教授克雷默（Harry Kraemer）分析，危機期間有效溝通分3關鍵步驟，分別是：「告訴民眾你所知的、告訴人們你尚未掌握的，當取得更多資訊時，持續向外界說明你不知道的部分。」

澤倫斯基正是如此完美地演繹力量與脆弱的結合。他不斷地闡述事實及現下狀況為何，也讓外界非常清楚他無法掌握的事，例如烏克蘭武裝部隊能撐多久。除了對「知與不知」開誠布公，澤倫斯基最令人稱道的，是善用社群媒體、高強度及句句入心的溝通。

烏克蘭面臨近代史上最嚴峻的生存危機，民眾壓力如山、流離失所，無神聆聽冗長、官式的文宣。澤倫斯基以簡短、生動、同理的演說方式與內容與民連結，也成功扣緊烏克蘭戰爭是價值之戰的主軸，使西方盟友了解基輔取勝與自身息息相關，甚至打破烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）的僵局。

此外，與其常躲掩體，或是遷都至邊境大城市利維夫（Lviv），44歲的澤倫斯基選擇留守基輔，不斷提供最新資訊，並時常探望失去家園的軍民，與人在克里姆林宮厚牆內的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）形成鮮明對比。

烏克蘭政治學教授赫蘭（Olexiy Haran）對《中央社》表示，「我們不信任政客」，澤倫斯基的行為不像傳統政治人物，更像普通人，這也許是他在國際上取得成功的原因。

赫蘭說，澤倫斯基也不走外交官路線，毫不猶豫抨擊國際社會，他道出烏克蘭缺乏軍備的實情，也直指西方軍援來得太遲太少，外界有時聽來可能不太愉快，對內卻使烏克蘭民眾更加團結強大。

一路走來，這位總是身穿橄欖綠上衣、表情凝重的領導人可說是現代自由民主的旗手。這樣堅持從何而來，或許可從他接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪時回憶俄軍入侵初期的心境推敲一二，他說，自己並不是真的勇敢，他的責任感大於勇氣，「我只是極度不願使人們失望。」

澤倫斯基在政壇發跡可回溯至烏克蘭電視劇《人民公僕》（Servant of the People），他在劇中飾演中學老師，靠著飆罵貪腐爆紅，一路進入總統府，所屬政黨也以「人民公僕」為名。

澤倫斯基的執政之路並不順遂，先是捲入被美國前總統川普（Donald Trump）施壓抹黑選舉對手─現任總統拜登與其兒子韓特（Hunter Biden）的醜聞；COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情接踵而至；結束烏東戰爭及杜絕貪腐的選舉承諾都未兌現。

澤倫斯基上台後，從他之前的喜劇工作室Kvartal 95挑人擔任顧問，引發專業度疑慮，外界也持續質疑他是否準備好帶領烏克蘭度過險境。

如今烏克蘭擊退俄軍對基輔的攻勢，並於烏東展開反攻，舉世震驚，澤倫斯基更獲美國《時代》（Time）雜誌評選為2022年年度風雲人物。

如此意外轉折，曾任澤倫斯基新聞秘書的蒙德爾（Iuliia Mendel）觀察，澤倫斯基缺乏成為承平時期偉大領導人的經驗和紀律，但更適合在戰爭動亂期領導。「他是混亂的人」。戰時一片混亂，他感到自在。

澤倫斯基絕非完人，曾被抨擊行事獨裁，戰後也必須面對為何未能為俄國全面入侵做充分準備，及安全單位未沿著俄軍攻擊路徑埋設地雷或炸毀橋樑，導致大片領土被迅速佔領的質疑。

但是他使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞，更讓歐洲咬牙推進能源「去俄化」，都將使烏克蘭民眾提高對政治人物的標準，加速深化民主及與歐洲整合的進程。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。