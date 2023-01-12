2023/01/12,
教育

【專訪】《用書打怪》作者宋怡慧：透過閱讀拓寬同理的視角，用書升級人生受挫能力

【專訪】《用書打怪》作者宋怡慧：透過閱讀拓寬同理的視角，用書升級人生受挫能力
Photo Credit：木馬文化提供

我們想讓你知道的是

不神化古人、作家，宋怡慧讓學生親近課本裡的人物，並藉此反思「你也是這樣的人嗎？你遇過這樣的人嗎？你會和他們當朋友嗎？」藉由閱讀理解他人，同時照看自己，反思與覺察，是宋怡慧想藉閱讀替學生培育的能力。

文：愛麗絲

「我就是比較癡心的讀者吧，閱讀過往幫助我度過很多人生低谷，如果能讓讀者和適合他的書相遇，那種命定的感覺真的很棒呀。」丹鳳高中圖書館主任宋怡慧臉龐泛起笑意，這也是她2019年撰寫《用書脫魯的一生閱讀術》、近期接續出版《用書打怪》的寫作初衷。《用書脫魯》以「撕下每個人身上的標籤」為主軸，《用書打怪》則以「用書升級人生受挫能力」為主題概念，配合後疫情時代，為讀者打造諸多能力，且精選多項主題書單，期待讓讀者在茫茫書海中找到培養能力的書籍索引，成為閱讀起點。

打怪，在熱衷手遊的學生間如日常。宋怡慧除了將閱讀比擬為遊戲升級所需裝備與武器，更賦予打怪深層意義，「『打』不只是正面迎擊，而是目標清晰的專注力養成，也像是打破思維的藩籬，讓我們能用不同思考視角同理他人。」遊戲裡的「怪」有時會讓人恨不得除之而後快，但生命裡的「怪」卻可能是目前的阻礙、是自己人際的障礙、抑或是因獨一無二的脾性而讓人受困的糾葛。「透過閱讀拓寬同理的視角，我們更能站在別人的立場感受他人，也許過往的怪奇，將不再是困擾彼此的怪奇，反倒是跨越之後，彼此互持，從敵手到人生中隊友的升級歷程。」

細讀《用書打怪》，宋怡慧以後疫情時代、跨領域、新課綱世代區分三大類主題，各類再細分多項可透過閱讀培養的人生能力，並依此推薦各式各樣的書單，如處方籤般對症下藥。「書沒有品味高低之分，」宋怡慧在選書範圍遍及人文歷史、財經商管、自然地理、大眾文學、詩集、小說等，「這是自己閱讀的『冰箱分類法』，閱讀難免偏食，如果能做好閱讀分類，就能做到跨域閱讀。」宋怡慧笑著解釋，若把閱讀比擬成飲食，有菜有肉，交互平衡，有助消化，才能在生命遇到困惑時，垂手可得各種解方。

不神化古人、作家，內化思辨才是核心

跨域閱讀能讓讀者融會貫通、觸類旁通，宋怡慧教學時也偏好採取這種方式。相較字斟句酌剖析古文，她更強調具體化人物，讓古人形象變得鮮活起來，「必須降低讀古文的語言隔閡，就能輕鬆跨越『轉譯』的門檻，避免學生因讀不懂而放棄古人智慧。」於是，她習慣請學生先找出古文男女主、配角的形象、對話軸線、心情等，先讀懂之後，再以時下學生能接觸到的電玩、戲劇、音樂、在地元素、漫畫人物、再將108課綱提及的19大議題等輕鬆帶入，結合生活議題，進一步透過討論產生思辨力。

談及墨家思想，宋怡慧舉烏克蘭總統澤倫斯基為例，認為兩者高度相似，但墨家思想因受當時儒家顯學打壓，被認為過度理想化、甚至如黑幫動員般令人心存畏懼。「懂的人崇拜墨家思想，不懂的人卻把他們說成恐怖主義。」肇因於此，成語「墨守成規」多被以貶義解釋，「但說真的，墨家本來就只是防守的角色，成規就是做事的SOP，目前很多企業都有標準化流程，SOP的操作有什麼不妥的地方嗎？『墨守成規』用於現在，不引戰，也不畏懼不正義的戰爭，善於防守，不讓他人欺壓，『墨守』這真的是不好的舉動嗎？」宋怡慧並未給出解答，而是讓學生自行透過事實自己去思考與做出價值判斷。

讀陶淵明〈桃花源記〉，宋怡慧以「厭世一哥」形容，更舉蘇東坡相互對照，「蘇東坡或許曾想效法陶淵明，但有儒家淑世包袱，一生從未離開官場，」但蘇東坡的與民同在，卻更顯出民胞物與、面對挫折的豁達，即使被貶謫海南島，卻「什麼苦都能忍」，總以「也無風雨也無晴」的心態坦然面對無常逆襲的一切苦與難，果然是難以讓人輕易離開他的「蘇軾」圈。

不神化古人、作家，宋怡慧讓學生親近課本裡的人物，並藉此反思「你也是這樣的人嗎？你遇過這樣的人嗎？你會和他們當朋友嗎？」藉由閱讀理解他人，同時照看自己，反思與覺察，是宋怡慧想藉閱讀替學生培育的能力。

日前宋怡慧採訪《移工怎麼都在直播》作者江婉琦，聽聞移工告訴對方一句「只要不給真心，就不會傷心。」竟讓宋怡慧解開多年來的內心疑惑，「從前覺得元稹拋棄初戀，怎麼還好意思寫〈鶯鶯傳〉呢？」但如今宋怡慧明白，或許始亂終棄是他們不願受傷的自我保護機制，但，你隱藏了也就失去真正與人知心的機會。

綜觀古今，總有人如太宰治般，選擇隱藏真心待人處事，「事實上，他可能在夜深人靜時，才是最寂寞又傷心的人。」此外，古時候高中狀元的書生們因婚戀選擇而進入政商之門，大部分士子選擇拋下「初戀」，若以現代轉職觀點來看，自己決定自己負責，任何人的人生都無法由外人置喙，這樣思考，觀點的偏狹反倒有了轉念的可能。

「考上狀元，宰相的女兒就來尋求聯姻了，這不就像為了有人為了更高的薪水、更好的職涯發展而離開目前公司，轉換工作的思考嗎？」當宋怡慧拋出這樣的思考，並非要學生認同自己的觀察，反而希望學生援引更多證據，來進行思辨論證，因閱讀拓寬自己的視角，讓閱讀者更能立場對調，拋下自以為是的偏見，或許過往受人屏棄、無法被接受的「怪奇」，都能找到合理解釋，我們願意理解，也同時被理解，人我之間就不再相互排拒，有機會尋求合作。

有光的濾鏡，讓讀者仰光前行

長年帶領學生閱讀，眼見時下閱讀媒材多元，社群平台、抖音說書都展演著新世代的閱讀，宋怡慧對此樂觀以待，「文本都是隨時代變遷崛起的，像明清時代的小說，就讓豐富的戲曲流傳到民間，戲劇、說書成為蓬勃的庶民娛樂。」但她仍強調，相較於被動接收被剪裁過、甚或可能斷章取義的知識，自主閱讀書籍是生命必備的能力，「書能幫我們留下一整個世代的聲音，歷經市場洗禮、真偽辨證，仍是不可或缺的重要知識來源，而自主閱讀讓我們能掌握速度、自我思辨。」與書共處的時光，是自我反芻及對話，內化所讀的最佳方式。


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