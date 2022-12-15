2024美國總統大選：民主黨可能改革初選時程？

（編按：作者原文發表於香港時間12月6日上午）

文：梁啟智

常言美國選舉已陷入慣性模式，一場選舉完了第二場選舉便立即開始。現在是上一場選舉還未結束（中期選舉還剩喬治亞州決選於12月6日完成），2024總統大選的爭拗已經來臨。本欄一直強調，理解選舉得先看制度：因為制度決定策略，而不同候選人會適合不同策略，所以制度本身足以左右勝負。這次我們先來一同看看兩黨初選制度的爭議。

民主黨方面，預期初選制度將會迎來重大變革。美國初選一向分州份進行，民主黨的時間表是先於二月初在愛俄華開始，然後是新罕布什爾，之後是內華達，再之後是南卡羅來納；來到三月初，則是十多個州於同一日進行初選的「超級星期二」；其他州份再排在後面。

為什麼不在同一天進行所有州份的初選？因為美國政界相信要給予機會一些新面孔也可以公平競爭。先在一些較細小的州份開始，即使不是最有名（亦等於較少資源）的候選人也可以透過勤力在地和選民建立關係，逐家逐戶拍門，得到意想不到的成績。他們拿著這成績進入「超級星期二」，自然會有人捐錢給他們，便可以和資源豐厚的候選人一戰。換言之，這制度可以保障不是有錢的候選人就一定有優勢。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

問題是這幾個可以優先進行初選的州份是否真的有代表性，會否反而帶來另一種的不公平？舉個例，愛俄華是個農業州份，盛產玉米。為了討好該州選民，民主黨的參選者務必要支持利用玉米提煉汽油的政策，無論是否合乎全國利益。而隨著民主黨的支持者趨向年輕和族裔多元，以年老白人為主的愛俄華和新罕布什爾是否應該排在最前，一直備受爭議。

以上的問題，差不多每一屆都會吵一次。不過兩件事情的發生，促使下屆很有可能真的可以修改遊戲規則。

首先是上屆愛俄華州得罪了太多人。愛俄華的初選方法是黨團會議，即黨員要親身出席會議然後和與會者辯論喜好參選人的優劣；而如果心儀的參選人在會議中的支持度太低，更會按規定變成游離票，即場讓其他陣營遊說加入。表面上這做法充份反映審議式民主，鼓勵充分辯論；現實是二月份的愛俄華州通常大雪紛飛，能花半天參與會議的通常都是政治狂熱分子，不能代表多數黨員，更別說是普羅大眾。更不幸的，是愛俄華州上屆因為程序問題，會議弄得一團糟，很久也無法公佈黨代表人選分配。主流意見認為終於是時候把愛俄華州踢去後面。

第二，是愛俄華和新罕布什爾在上屆已明顯起不到本來協助釐清形勢的作用。上屆拜登（Joe Biden）在兩州分別排第四和第五，但之後其他競爭對手擔心多方拉薄票源，讓其實只得三成支持度的桑德斯（Bernie Sanders）領先，紛紛退出轉為支持拜登；加上拜登在南卡羅來納得到黑人選民支持而大勝，隨即搖身一變由包尾躍升為初選領先者，最後代表民主黨出選並贏得總統寶座。上屆如此峰迴路轉的經驗，更讓大家相信是時候改革初選時程。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

現在提出的方案是這樣的：南卡羅來納排第一，三日後新罕布什爾和內華達一齊排第二，隔一星期後輪到喬治亞，再隔兩星期到密切根。首四名的理據是南卡羅來納代表黑人低下階層選民；新罕布什爾代表東北部傳統高等教育白人精英；內華達代表西部和拉美裔；喬治亞則是新崛起的搖擺州，除了黑人選民較多，也有不少亞裔代表。

但整套規則最大亮點，其實是排第五的密切根州。拿走愛俄華之後，先頭部隊沒有一個是中西部的，而當年希拉里（Hillary Clinton）敗給特朗普（Donald Trump）就是敗在大意失掉中西部，總得有個代表。密切根有農業也有工業，藍領工人不缺；亦有如Ann Arbor這種的大學城，年輕選民也不少；而且還有一個底特律，甚麼少數族裔移民群體都會有，是讓參選人試煉的好地方。唯一不足，是人口超過一千萬，對新手落場來說有點貴，不能放在最前。現在放在頭四位和「超級星期二」之間，算是個折中的方案。

如果新方案最後獲得實施，誰會是最大受益人？首要人選，是方案提出者拜登本人。他自己不就是靠在南卡羅來納的表現勝出初選的嗎？現在把南卡拉到首位，算是投桃報李。如果拜登決定競選連任（我個人就不太希望啦），這個賽程代表沒有人可以對他提出競爭。

如果他決定不競選連任呢？舊的玩法基本上鼓勵桑德斯這種激進（或離地）左翼在初段帶出，現在一開始有三個完全不同的細州放在前面，參選人可各自選擇，想攻知識份子白人票的可以繼續去新罕布什爾，想攻低下階層黑人票的則去南卡羅來納，想攻西部拉美裔票的就去內華達，大家都有表現自己的機會；到了喬治亞和密切根，則考驗參選人在一個中型搖擺州的綜合能力，然後殺去「超級星期二」。這樣的安排，推出來的候選人道理上在全國吸引力上會平衡一點。

最後還要提一下：雖然民主黨自己可以修改遊戲規則，但也要當地政府配合才行，而當地政府不一定會配合。例如新罕布什爾一直以全國首先投票為該州的身份認同，大可以自行把初選日期改得更早。當然，道理上民主黨也可以反過來表面不會承認這些過早選出來的初選結果，但如果多個州份聯合排拒新方案，也變相等於實行不了。

初選日程影響深遠，但因為涉及複雜的制度問題，太平洋彼岸的讀者未必會很感興趣。但民主派度的核心正是制度先行，鐵打的衙門流水的官，所以制度變革更值得留意。