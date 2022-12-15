2024美國總統大選：民主黨可能改革初選時程？
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2024美國總統大選的爭拗已經來臨。理解選舉得先看制度：因為制度決定策略，而不同候選人會適合不同策略，所以制度本身足以左右勝負。這次我們先來一同看看兩黨初選制度的爭議。民主黨方面，預期初選制度將會迎來重大變革。
（編按：作者原文發表於香港時間12月6日上午）
文：梁啟智
常言美國選舉已陷入慣性模式，一場選舉完了第二場選舉便立即開始。現在是上一場選舉還未結束（中期選舉還剩喬治亞州決選於12月6日完成），2024總統大選的爭拗已經來臨。本欄一直強調，理解選舉得先看制度：因為制度決定策略，而不同候選人會適合不同策略，所以制度本身足以左右勝負。這次我們先來一同看看兩黨初選制度的爭議。
民主黨方面，預期初選制度將會迎來重大變革。美國初選一向分州份進行，民主黨的時間表是先於二月初在愛俄華開始，然後是新罕布什爾，之後是內華達，再之後是南卡羅來納；來到三月初，則是十多個州於同一日進行初選的「超級星期二」；其他州份再排在後面。
為什麼不在同一天進行所有州份的初選？因為美國政界相信要給予機會一些新面孔也可以公平競爭。先在一些較細小的州份開始，即使不是最有名（亦等於較少資源）的候選人也可以透過勤力在地和選民建立關係，逐家逐戶拍門，得到意想不到的成績。他們拿著這成績進入「超級星期二」，自然會有人捐錢給他們，便可以和資源豐厚的候選人一戰。換言之，這制度可以保障不是有錢的候選人就一定有優勢。
問題是這幾個可以優先進行初選的州份是否真的有代表性，會否反而帶來另一種的不公平？舉個例，愛俄華是個農業州份，盛產玉米。為了討好該州選民，民主黨的參選者務必要支持利用玉米提煉汽油的政策，無論是否合乎全國利益。而隨著民主黨的支持者趨向年輕和族裔多元，以年老白人為主的愛俄華和新罕布什爾是否應該排在最前，一直備受爭議。
以上的問題，差不多每一屆都會吵一次。不過兩件事情的發生，促使下屆很有可能真的可以修改遊戲規則。
首先是上屆愛俄華州得罪了太多人。愛俄華的初選方法是黨團會議，即黨員要親身出席會議然後和與會者辯論喜好參選人的優劣；而如果心儀的參選人在會議中的支持度太低，更會按規定變成游離票，即場讓其他陣營遊說加入。表面上這做法充份反映審議式民主，鼓勵充分辯論；現實是二月份的愛俄華州通常大雪紛飛，能花半天參與會議的通常都是政治狂熱分子，不能代表多數黨員，更別說是普羅大眾。更不幸的，是愛俄華州上屆因為程序問題，會議弄得一團糟，很久也無法公佈黨代表人選分配。主流意見認為終於是時候把愛俄華州踢去後面。
第二，是愛俄華和新罕布什爾在上屆已明顯起不到本來協助釐清形勢的作用。上屆拜登（Joe Biden）在兩州分別排第四和第五，但之後其他競爭對手擔心多方拉薄票源，讓其實只得三成支持度的桑德斯（Bernie Sanders）領先，紛紛退出轉為支持拜登；加上拜登在南卡羅來納得到黑人選民支持而大勝，隨即搖身一變由包尾躍升為初選領先者，最後代表民主黨出選並贏得總統寶座。上屆如此峰迴路轉的經驗，更讓大家相信是時候改革初選時程。
現在提出的方案是這樣的：南卡羅來納排第一，三日後新罕布什爾和內華達一齊排第二，隔一星期後輪到喬治亞，再隔兩星期到密切根。首四名的理據是南卡羅來納代表黑人低下階層選民；新罕布什爾代表東北部傳統高等教育白人精英；內華達代表西部和拉美裔；喬治亞則是新崛起的搖擺州，除了黑人選民較多，也有不少亞裔代表。
但整套規則最大亮點，其實是排第五的密切根州。拿走愛俄華之後，先頭部隊沒有一個是中西部的，而當年希拉里（Hillary Clinton）敗給特朗普（Donald Trump）就是敗在大意失掉中西部，總得有個代表。密切根有農業也有工業，藍領工人不缺；亦有如Ann Arbor這種的大學城，年輕選民也不少；而且還有一個底特律，甚麼少數族裔移民群體都會有，是讓參選人試煉的好地方。唯一不足，是人口超過一千萬，對新手落場來說有點貴，不能放在最前。現在放在頭四位和「超級星期二」之間，算是個折中的方案。
如果新方案最後獲得實施，誰會是最大受益人？首要人選，是方案提出者拜登本人。他自己不就是靠在南卡羅來納的表現勝出初選的嗎？現在把南卡拉到首位，算是投桃報李。如果拜登決定競選連任（我個人就不太希望啦），這個賽程代表沒有人可以對他提出競爭。
如果他決定不競選連任呢？舊的玩法基本上鼓勵桑德斯這種激進（或離地）左翼在初段帶出，現在一開始有三個完全不同的細州放在前面，參選人可各自選擇，想攻知識份子白人票的可以繼續去新罕布什爾，想攻低下階層黑人票的則去南卡羅來納，想攻西部拉美裔票的就去內華達，大家都有表現自己的機會；到了喬治亞和密切根，則考驗參選人在一個中型搖擺州的綜合能力，然後殺去「超級星期二」。這樣的安排，推出來的候選人道理上在全國吸引力上會平衡一點。
最後還要提一下：雖然民主黨自己可以修改遊戲規則，但也要當地政府配合才行，而當地政府不一定會配合。例如新罕布什爾一直以全國首先投票為該州的身份認同，大可以自行把初選日期改得更早。當然，道理上民主黨也可以反過來表面不會承認這些過早選出來的初選結果，但如果多個州份聯合排拒新方案，也變相等於實行不了。
初選日程影響深遠，但因為涉及複雜的制度問題，太平洋彼岸的讀者未必會很感興趣。但民主派度的核心正是制度先行，鐵打的衙門流水的官，所以制度變革更值得留意。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。