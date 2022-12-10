氣候變遷危及印地安部落，拜登政府撥款7500萬美元協助搬遷，專家評估未來50年還需50億美元
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美國拜登政府向三個印地安部落撥款7500萬美金，幫助社區搬遷並避免氣候變遷效應為居住地帶來的威脅。實際上，有11個印地安部落向政府提出申請，最終卻只有3個部落獲得補助，專家呼籲未來應有更有效公開的申請與決策過程。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《NPR》報導，美國拜登（Joe Biden）政府於今（2022）年11月30日宣布，將撥款共7500萬美元（約20億台幣）給位於阿拉斯加州與華盛頓州的三個印地安部落，協助他們搬遷正因氣候變遷而飽受威脅的居住地。
《國會山報》指出，此計畫資金將通過《基礎建設投資和就業法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act），（亦稱《跨黨基礎建設法》）以及《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）後提供。
氣候危機對印地安部落造成威脅，政府撥款協助搬遷
根據《CNBC》報導，美國內政部所宣布的這項撥款計畫，起因於氣候變遷對印地安人居住之沿海地區所造成的潛在危機，全美許多印地安部落都向政府競相爭取聯邦基金，期望能幫助各地的族群進行搬遷。
除了來自內政部的款項，聯邦緊急事務管理署（FEMA）也提供這三個印地安部落約1770萬美元（約5億4000萬台幣），用於搬遷時所需的新設備採買，以及拆動與建造作業等。
經《紐約時報》報導，此項撥款計劃即是展現政府認可「美國越來越多地區無法再承受因地球暖化帶來的變化」的實際行動；這筆基金旨在為聯邦政府制定藍圖，以幫助印地安人居住地以及各個非部落社區遷離危險地區。
總統拜登在集結著各印地安部落領袖的會議中表示「有些部落正面臨著被沖走的風險」，並說明此計畫將能幫助整個族群搬到更安全的地方。
三印地安部落獲得補助，搬遷需求迫切
獲得資金補助的三個主要對象為：位於華盛頓州奧林匹克半島的奎納特印地安民族（Quinault Indian Nation）、鄰近阿拉斯加州寧加盧克河的紐托克（Newtok）地區，以及位在那帕其亞克（Napakiak）市的印地安部落。
奎納特印地安民族首領坎普曼（Guy Capoeman）向《NPR》表示，該部落總共有超過3000人，其中就有一半人口是住在亟需搬遷的村落裡；居民們除了面臨海平面上升的問題，還有洪災、海嘯和風暴潮侵襲的風險。此外，又因該地區坐落於卡斯卡迪亞的錯動帶（The Cascadia Subduction Zone）沿線，大地震也可能對部落造成嚴重災害。
美國內政部指出，由於海水侵蝕、海岸侵蝕和極端天氣事件，位於阿拉斯加的部落尤其面臨基礎設施受損的風險。而根據內政部預測，那帕其亞克地區目前每年因海水侵蝕導致海岸線退後了25-50英尺（約7-14公尺），陸地上大部分重要的設施將在2030年被摧毀；而紐托克村也在今年經歷了颶風侵襲，除了建築倒塌，也因此損失了與原先差距40英尺的河畔土地。
氣候變遷加劇，未來搬遷計畫恐需50億美元
據《NPR》報導，坎普曼表示要將奎納特印地安民族的部落向上遷移海拔一英里的總體費用需要一億美元（約30億台幣），不過不論多少資金都對於這項計畫有很大的幫助，而內政部提供的這筆基金除了協助搬遷，也會用於建造新房屋和學校。
美國印地安事務局（Bureau of Indian Affairs）一項2020年的報告預估，隨著氣候變遷加劇，未來50年大概需要50億美元（約台幣1500億）才能解決印地安部落居住地與各設備的搬遷問題。
《阿拉斯加公共媒體》曾報導，那帕其亞克地區村落已於去年發起為期50年，估計約需2億美元（約台幣60億）的搬遷計畫，並持續地籌措資金，期望在未來十年能夠建造學校與店家、協助38座家園遷移、打造多功能建築與重要建設。
印地安人於歷史失去過多領地，只能在較劣勢地區生活
根據《CNBC》報導，美國各地歷史中最受壓迫、被剝奪權利的部落是最易受氣候變遷效應影響的群體。相關研究發現，美國原住民過去已經失去了99％的領土，而剩下他們所能居住的土地通常更容易受到熱浪、野火和乾旱等氣候相關災害的影響。
需協助部落過多、補助決策過程不明，專家籲公平審查
綜合《紐約時報》報導，2016年歐巴馬（Barack Obama）政府曾向路易斯安那州撥款4800萬美元（約1億4000萬台幣），用於重新安置土地已被墨西哥灣侵蝕的沿海小村莊。而居民們因對於新村莊的建設地點遲遲無法達成共識，直至今年才有顯著進展，可見搬遷一事除了需要動用大量費用，也容易在過程中各方協調中引起混亂。
而決定先協助哪個部落搬遷也是政府面臨的極大挑戰之一。印地安事務局在今年開放印地安部落們競逐高達300萬美元（約台幣9000萬）的搬遷資金，其中有11個部落提交申請，而最終只有5個部落獲得資金補助。
然而，印地安事務局的選拔過程的不透明也引發討論；根據官員說法，其實沒有明確的申請過程，因為印地安事務局已透過檢視各個部落本身的搬遷計畫完整性、搬移風險的評估以及部落是否已做好搬遷準備等審查標準，決定要撥款給特定哪幾個部落。
專家對這樣的選拔方式表示擔憂，麻省海事學院應急管理學教授蒙他諾（Samantha L. Montano）認為，每個社區多少都面臨了氣候變遷所帶來的風險，聯邦政府也應負起責任給予協助與支持，對於如此重要的搬遷資助決定，卻缺乏正式的申請程序，實屬讓人覺得不大公平；然而目前未有有效且公平的資助決定方式被提出，期望未來針對此有更明確的計畫。
重新安置整個社區，是一種有效管理的撤退行動，可能是適應氣候變化的最積極的形式。儘管初始成本很高，但從長遠來看，搬遷行動可以減少未來災害造成的破壞程度，反而能減少日後災後重建的成本以節省資金。
新聞來源
- 3 tribes dealing with the toll of climate change get $75 million to relocate（NPR）
- Biden administration grants $75 million to relocate three Native tribes away from rising oceans（CNBC）
- U. S. to Pay Millions to Move Tribes Threatened by Climate Change（The New York Times）
- Biden administration paying $75 million to move three tribes affected by climate change（The Hill）
- Napakiak develops ‘first of its kind’ 50-year plan for erosion response（Alaska Public Media）
- Effects of land dispossession and forced migration on Indigenous peoples in North America（Science Journal）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。