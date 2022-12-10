【圖輯】印度跨性別選美比賽：我雖未贏得冠軍，但重要的是父母接受我已成為一位女性
我們想讓你知道的是
印度各地的性少數群體已經獲得了一定程度的接受，特別是在大城市。2014年，跨性別者作為第三性別的平等權利得到了保障。但偏見依然存在，各地繼續面臨家庭的歧視和排斥。他們經常被剝奪工作、教育和醫療保健。
或許波洛（Anilya Boro）沒有在今（2022）年的印度「東北小姐」選美比賽中贏得桂冠，但是有父母的支持，對她來說就夠了。
這位22歲的女孩說：「我必須向我的父母證明，作為一個女孩，我能做到某些事。我雖未贏得冠軍，但我很高興父母在節目中的支持。現在他們已經接受我已成為一位女性，以及接受手術的決定。」
20名跨性別女性參賽者，在選美比賽中打扮成少數民族和部落人物的樣子，大方地走上舞臺，贏得觀眾的熱烈掌聲。參賽者來自印度偏遠的八個部落，其中一些坐落在喜馬拉雅山區。
籌辦者巴拉瓦（Ajan Akash Barauah）說，這場活動提升了偏遠部落的知名度以及自豪感，更增加了變性人群體的能見度。
沒有公司的資助，舉辦這個比賽並不容易。巴拉瓦尋求於支援變性人的朋友和組織，來資助選美比賽。
印度各地的性少數群體已經獲得了一定程度的接受，特別是在大城市。2014年，跨性別者作為第三性別的平等權利得到了保障。但偏見依然存在，各地繼續面臨家庭的歧視和排斥。他們經常被剝奪工作、教育和醫療保健。
巴拉瓦在印度首都生活了13年，是一名時裝設計師。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）襲擊印度後，她搬到了位於阿薩姆邦東北部的家鄉古瓦哈提（Guwahati）。
2014年，她在南部城市維薩喀巴坦（Vishakhapatnam）舉辦的一次選美比賽中，獲得了「跨女王」的稱號，後來她決定在印度東北部家鄉，來積極協助跨性別群體。
「11月30日舉行的東北小姐選美大賽，只有跨性別女性。明年，還將包括跨性別男性。」巴拉瓦說。
波洛一直把目光放在更遙遠的地方，夢想著有一天能夠贏得「環球小姐」的稱號。她的母親艾孔（Aikon Boro）說，波洛從六、七歲開始就只穿女孩的衣服，還說穿起來最舒服。
「家裡的每個人都試圖改變她的習慣和行為，但她不聽。現在家庭成員已經接受她是一位跨性別者。」
來自與中國接壤的阿魯納恰爾邦伊塔那噶（Itanagar）的露西・哈姆（Lucey Ham）獲得了「東北小姐」的殊榮，來自阿薩姆邦的艾瑞亞・德卡（Aria Deka）獲得了亞軍，里希迪亞・桑卡里珊（Rishidhya Sangkarshan）則是季軍。
「我欣喜若狂，真的不知道要說什麼。我永遠不會忘記這個生命中最重要的時刻。」哈姆在獲得冠軍後說。
對巴拉瓦來說，辦這場活動的目的，是要提高外界對跨性別者的認識，並教育跨性別者了解自己的權利是什麼。
「跨性別者應該瞭解世界各地的性別平等現況。即使你去辦公室、旅館或公共廁所，你也有權要求別人提供適當的設施。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。