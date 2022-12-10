2022/12/10,
性別

【圖輯】印度跨性別選美比賽：我雖未贏得冠軍，但重要的是父母接受我已成為一位女性

【圖輯】印度跨性別選美比賽：我雖未贏得冠軍，但重要的是父母接受我已成為一位女性
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

印度各地的性少數群體已經獲得了一定程度的接受，特別是在大城市。2014年，跨性別者作為第三性別的平等權利得到了保障。但偏見依然存在，各地繼續面臨家庭的歧視和排斥。他們經常被剝奪工作、教育和醫療保健。

或許波洛（Anilya Boro）沒有在今（2022）年的印度「東北小姐」選美比賽中贏得桂冠，但是有父母的支持，對她來說就夠了。

這位22歲的女孩說：「我必須向我的父母證明，作為一個女孩，我能做到某些事。我雖未贏得冠軍，但我很高興父母在節目中的支持。現在他們已經接受我已成為一位女性，以及接受手術的決定。」

20名跨性別女性參賽者，在選美比賽中打扮成少數民族和部落人物的樣子，大方地走上舞臺，贏得觀眾的熱烈掌聲。參賽者來自印度偏遠的八個部落，其中一些坐落在喜馬拉雅山區。

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Photo Credit: AP / 達志影像

籌辦者巴拉瓦（Ajan Akash Barauah）說，這場活動提升了偏遠部落的知名度以及自豪感，更增加了變性人群體的能見度。

沒有公司的資助，舉辦這個比賽並不容易。巴拉瓦尋求於支援變性人的朋友和組織，來資助選美比賽。

印度各地的性少數群體已經獲得了一定程度的接受，特別是在大城市。2014年，跨性別者作為第三性別的平等權利得到了保障。但偏見依然存在，各地繼續面臨家庭的歧視和排斥。他們經常被剝奪工作、教育和醫療保健。

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Photo Credit: AP / 達志影像

巴拉瓦在印度首都生活了13年，是一名時裝設計師。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）襲擊印度後，她搬到了位於阿薩姆邦東北部的家鄉古瓦哈提（Guwahati）。

2014年，她在南部城市維薩喀巴坦（Vishakhapatnam）舉辦的一次選美比賽中，獲得了「跨女王」的稱號，後來她決定在印度東北部家鄉，來積極協助跨性別群體。

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「11月30日舉行的東北小姐選美大賽，只有跨性別女性。明年，還將包括跨性別男性。」巴拉瓦說。

波洛一直把目光放在更遙遠的地方，夢想著有一天能夠贏得「環球小姐」的稱號。她的母親艾孔（Aikon Boro）說，波洛從六、七歲開始就只穿女孩的衣服，還說穿起來最舒服。

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「家裡的每個人都試圖改變她的習慣和行為，但她不聽。現在家庭成員已經接受她是一位跨性別者。」

來自與中國接壤的阿魯納恰爾邦伊塔那噶（Itanagar）的露西・哈姆（Lucey Ham）獲得了「東北小姐」的殊榮，來自阿薩姆邦的艾瑞亞・德卡（Aria Deka）獲得了亞軍，里希迪亞・桑卡里珊（Rishidhya Sangkarshan）則是季軍。

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冠軍露西・哈姆（中）、亞軍瑞亞・德卡（右）與季軍里希迪亞・桑卡里珊（左）｜Photo Credit: AP / 達志影像

「我欣喜若狂，真的不知道要說什麼。我永遠不會忘記這個生命中最重要的時刻。」哈姆在獲得冠軍後說。

對巴拉瓦來說，辦這場活動的目的，是要提高外界對跨性別者的認識，並教育跨性別者了解自己的權利是什麼。

「跨性別者應該瞭解世界各地的性別平等現況。即使你去辦公室、旅館或公共廁所，你也有權要求別人提供適當的設施。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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