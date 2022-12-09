吳怡農首發政見推老議題「松機遷建」，李德維批影響離島居民、勿開空頭支票

台北市第三選區立委補選參選人吳怡農，提出了松山機場遷建的政見，並提出5大主張，希望全區闢為公園、周邊土地興建社會住宅及公共設施。對此，國民黨立委費鴻泰批評是「抄襲」前輩的政見，立委李德維則表示，松機對離島、花東居民非常重要，若遷建將影響其時間和經濟成本。

吳怡農昨（8）日拋出第一發政見，針對松山機場遷建的議題，他主張將松機全區開闢為公園，而松山機場周邊長期限高、限建的3000多公頃土地，就可以透過都市計畫及回饋容積，來興建社會住宅和公共設施。

執行方案的部分，吳怡農提出了5大主張。首先是配合桃園國際機場第三跑道完工時程，遷移松山機場；再來要爭取2024年總統及立法委員選舉前讓政策定案；定案後，由中央與雙北市政府成立行政法人專責機構，立即啟動周邊3000多公頃禁限建區解禁後都市計畫修正的研擬工作。

至於松山機場原址共213公頃的土地，吳怡農主張全區保留闢建為公園，釋出最大面積、供最多人使用。同時，利用松山機場禁限建區都市更新後新增的回饋容積，興建社會住宅與公共設施。

松機遷建是民進黨市長候選人的「老議題」

事實上，松機遷建的政策從里長到總統都有提過，吳怡農表示，松山機場的遷移工程需要中央支持，因此立委候選人最適合談這個議題，「因為很重要，所以更要堅持下去。」

對此，立委補選參選人、市議員王鴻薇回應，松機遷建是老議題，還常被批評為空話、假議題，很多政治人物在選舉時高談闊論、選後不聞不問，就連市長參選人陳時中在面對黃珊珊的建議時，都稱「選舉時拋出都是操作遠大於市政建設」。

王鴻薇指出，松機遷建是中央政策，但過去民進黨多位市長候選人提出這項政策後，蔡政府執政超過6年，卻從未規劃具體方案，讓人懷疑這次又會是紙上談兵。

國民黨黨團今（9）日召開記者會，費鴻泰回顧，歷年參選台北市長的民進黨政治人物，包含2002年的參選前環保署長李應元、2006年參選的駐日代表謝長廷以及2018年參選的前立委姚文智，都有提過遷建松機的問題，讓他質疑吳怡農是「抄襲」前輩的政見。

黨團副書記長李德維指出，松山機場對離島和花東都非常重要，昨日吳怡農的政見一出，國民黨的離島立委就非常關心。如果都從台北車站出發，坐捷運到松山機場只需要21分鐘、捷運25元，到桃園機場得花上43分鐘、機場捷運160元，對離島民眾的時間和經濟成本影響很大。

Photo Credit：國民黨團提供

除此之外，李德維提及，前交通部長賀陳旦就認為，松機對離島居民非常重要，大家應尊重離島居民的權益，因此，他質疑吳怡農的政見是否有和蔡英文、行政院長蘇貞昌及交通部做好溝通。

國民黨參選人王鴻薇針對松機遷建，有提出3個前提，分別是解決首都和機場間的交通、桃機第三跑道如期完成、桃園航空城完成。對此，李德維強調政見應經過深思熟慮、真正能回應民意訴求，不能選前喊一喊、選後又不見，開空頭支票。

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核稿編輯：楊士範