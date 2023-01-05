親子互動治療對於「侵擾性行為障礙症」的兒童有什麼幫助？
我們想讓你知道的是
親子互動治療（parent-child interaction therapy, PCIT）主要是針對2～7歲具「侵擾性行為障礙症」（disruptive behavior disorder）的兒童和其父母所設計。具「侵擾性行為障礙症」的兒童，會一再出現與年齡不相稱的倔強、具敵意、不聽話和對抗的行為模式，或是出現嚴重攻擊和反社會行為。
文：陳怡群
親子互動治療（parent-child interaction therapy, PCIT）主要是針對2～7歲具「侵擾性行為障礙症」（disruptive behavior disorder）的兒童和其父母所設計，強調父母的角色在發展和維持兒童行為問題上的重要性，希望從治療過程中重建親子互動模式，進而改善兒童的行為問題。
具「侵擾性行為障礙症」的兒童，會一再出現與年齡不相稱的倔強、具敵意、不聽話和對抗的行為模式，例如，他現在想要怎樣就要照他的意思做、經常和大人或權威者爭辯。或是出現嚴重攻擊和反社會行為，包括把痛苦加諸在他人或動物身上、侵犯他人權利，以及違反與該兒童年齡相稱的社會常規，例如，霸凌、威脅或恐嚇他人、凌虐動物、偷竊、故意破壞他人的物品等。
PCIT除了需由國際親子互動治療學會（PCIT International）認證的親子互動治療師進行，還必須具備足夠的軟硬體設備（例如單面鏡、無線對講系統、與遊戲室緊鄰的觀察室、遊戲室中需內建暫時隔離室、可以調遠近鏡頭的錄影設備、良好隔音設備、多媒體放映及剪接設備等），台灣目前尚在起步，除了中正大學「兒童臨床心理學研究室」，只有台北市立聯合醫院松德院區能夠提供治療。
在筆者的治療經驗中，前來求診的父母大多是兒童在家或在學校經常不聽話，而且容易發脾氣或出現哭鬧行為，甚至會攻擊他人和破壞物品，而且十分不願意接受師長的糾正，甚至頂嘴或攻擊老師。經過與父母晤談並填寫量表分析這些兒童發脾氣的可能原因，通常是為了得到某項東西、讓他人順應其意、獲得他人的注意力、逃避被要求去做的事，或是感到挫折與不滿而要宣洩不舒服的情緒。
讓孩子主導，增強親子關係
PCIT治療過程分為兩個階段，第一階段「由兒童主導的互動」，主要目的是加強父母對孩子好行為的敏感度和反應性，教導父母如何在遊戲的情境下，使用行為取向的遊戲技巧來製造愉快的互動氣氛，引發並增強孩子的正向行為（例如，使用適當口語來表達自己的需求、專心玩、分享玩具），並且忽略孩子輕微的不適當行為（不具攻擊和破壞性的哭鬧行為），藉此增強親子關係或依附關係。
依附關係對兒童日後的發展有相當程度的影響，當兒童與主要照顧者之間有較安全的依附關係時，兒童會發展出較佳的情緒與行為管理能力，反之則比較容易出現嚴重的攻擊行為、社交能力較低、適應技巧較差、自尊較低與同儕關係較差。
在第一階段的遊戲治療中，主要運用的是「不要做技巧」（do not skills），父母必須盡量避免給命令（例如「請你把車子拿給我」）、避免問問題（例如「你現在在玩什麼？」）、避免使用批評和嘲諷的話語（例如「你蓋的房子好醜」）。
那麼父母究竟能做什麼？我們會教導父母如何在遊戲中使用五項可以引發和增強孩子正向行為的技巧，統稱為「要做技巧」（do skills），來幫助孩子冷靜、降低孩子的憤怒情緒、增進孩子的注意力、幫助孩子學習或從事更多正向行為、讓父母和孩子的關係變得更好，或幫助父母再度開始享受與孩子相處的時間。
「要做技巧」包括：具體稱讚（例如「謝謝你溫柔地玩這些玩具」）、回應適當的言語（例如孩子說「我蓋了房子」，父母可回應「你蓋了一間房子」）、模仿適當的玩法（例如，孩子推著汽車行走，父母可跟著推著另一台小汽車走）、描述孩子適當的遊戲行為（像是當孩子將玩具車往前推，父母可描述「XX（小孩名字）正在把汽車往前開」、在遊戲過程中表現出樂在其中的樣子（父母可透過愉悅的語調或表情，或是溫柔地摸著孩子的背，讓孩子感受父母很喜歡與自己玩遊戲）。
除了上述五項要做的技巧外，我們也會教導父母在遊戲過程中，使用忽略技巧來消弱孩子的輕微不適當行為（例如，大聲喊叫、說粗話、發牢騷、哭泣、跺腳、躺在地上哭鬧打滾）。
當孩子出現嚴重攻擊性或破壞性行為時，治療師會指導父母執行「撤離管教」程序（撤離父母與玩具，只留治療師於遊戲屋內），待孩子情緒和行為稍微恢復時，再請父母攜帶玩具入內。回到家中後，父母必須持續執行這些技巧，我們稱為「家庭作業」，每天需花五分鐘與子女進行遊戲，一週內需執行五天，才能發揮療效。
當父母的具體稱讚、回應與行為描述的技巧表現各10次以上，問題、命令與負面語句的總和次數不超過3次，我們認為父母在第一階段達到了熟練標準，接著就可以進入第二階段：「以父母為主導的互動」。
父母拿回主導權，建立規矩
第二階段的目標是教導父母管教技巧，以增加孩子對父母管教的聽從度。首先我們會以遊戲情境來教導父母一些管教技巧，包括如何給予直接且明確的命令（或稱為有效命令）、如何設置限制，以及如何在小孩聽從或不聽從父母命令時，提供一致性的行為後果。
例如，當孩子聽從命令時給予具體稱讚，倘若當孩子不聽話時，則給予不聽話的行為後果，即執行「暫時隔離管教」（time-out）程序直到小孩聽話為止，以取代原本已缺乏效能或是較為高壓強制的管教方式（例如，對子女大聲吼叫、使用言語威脅或使用體罰等方式）。第二階段的「家庭作業」則需為時15分鐘，包括進行遊戲的時間和聽話練習。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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