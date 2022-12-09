2022/12/09,
政治

伊朗首度處決頭巾革命抗議者：傳出安全部隊鎖定女性下體開槍，醫生也可能成為目標

伊朗首度處決頭巾革命抗議者：傳出安全部隊鎖定女性下體開槍，醫生也可能成為目標
Mahsa Amini去世後，抗議者參加在伊朗駐比利時布魯塞爾大使館前的示威活動。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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伊朗首度處決頭巾革命的抗議者，更對外證實被處決人為謝卡里──因傷害巴斯杰民兵組織成員而遭定罪。此外，一群醫護人員向《衛報》透露，伊朗安全部隊將女性列為主要目標，針對他們的面部、胸部、生殖器進行射擊，並加強醫院的監控措施。

伊朗首度處決頭巾抗議者

（中央社）官媒伊朗通訊社報導，伊朗今天處決一名因傷害巴斯杰民兵組織成員而被定罪的男子，這是伊朗在近3個月頭巾革命抗議活動中首度執行死刑。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「暴徒謝卡里（Mohsen Shekari）9月25日封鎖（德黑蘭）沙塔可汗大道（Sattar Khan Boulevard），並刺傷一名和伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的巴斯杰（Basij）民兵組織成員左肩，他今天上午在伊朗首都伏法。」

路透社報導，出身伊朗庫德族的22歲艾米尼（Mahsa Amini）9月16日因涉嫌違反伊朗女性穿著規定，而被宗教警察羈押死亡後，所爆發的全國性抗議活動是該國自1979年建立政教合一的伊朗伊斯蘭共和國以來面臨的最大挑戰之一。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）確認遭處決者是謝卡里，但沒有提供更多細節。

伊朗當局不斷鎮壓抗議活動，伊斯蘭革命衛隊5日讚揚司法部門強硬立場，並鼓勵它迅速和果斷地對遭指控「危害國家安全和伊斯蘭罪行」的被告作出判決。

司法部門發言人塞塔益西（Masoud Setayeshi）6日宣布，被控殺害巴斯杰民兵組織成員阿賈米安（Rouhollah Ajamian）的5人被判處死刑，他們可以上訴。

《衛報》報導，國際特赦組織發布聲明譴責伊朗當局，「伊朗必須立即撤銷所有死刑判決，並撤銷那些因和平抗議活動遭逮捕的人之所有指控。」

社會學家Taghi Azadarmaki也表示，「如果懲罰抗議者，人們的行為就會變得激進，發布死刑和長期監禁的消息非常危險，若按現況持續下去，人們將可能直接對基本教義進行改革。」

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Photo Credit：AP / 達志影像
人們在德國柏林的伊朗大使館前抗議處決伊朗人Mohsen Shekari。

伊朗軍隊鎖定女性下體開槍，醫生憂：恐造成永久性傷害

《BBC》報導，經過官方紀錄與死亡證明等資料的收集，他們發現75名罹難者的身分大多都是女性，很大一部份都是來自少數民族，其中甚至包含7歲的女童。

根據《衛報》報導，有醫護人員表示伊朗安全部隊對男性與女性進行差別攻擊行為，他們發現女性患者往往與男性患者的傷口分布不同，男性中彈部分大多在腿部、臀部和背部，然而女性卻都在臉、胸部以及生殖器上，顯然他們將婦女作為政權反抗活動的主要目標。

雖然網路上伊朗政府血腥鎮壓的圖片大多都遭到封禁，但這些醫護人員仍爆料，很多人的身上都受到毀滅性的傷口，都是由伊朗安全部隊近距離射擊造成的，這些嚴重的傷口很可能對伊朗年輕人造成永久性的傷害。

一位不具名的醫生解釋道，他們以性別區分不同的對待方式，「就是為了摧毀女性姣好的外貌」。

他表示，曾有名女性患者讓他印象深刻，她才20出頭，非常年輕，但她的生殖器被兩顆子彈射中，另還有十顆子彈留在大腿內側，「這10顆子彈很容易取出，但生殖器中的兩顆將會非常棘手，因為她卡在尿道與陰道口間，這感染的風險很大，所以我讓她去找值得信賴的婦產科醫生。」

該名女子自述，當時她正在抗議時，被10名安全人員包圍著，每個人都朝著她的陰部與大腿開槍。

也有其他醫療專業人士指責伊朗軍方，朝女性的臉部及陰部開槍，是因為他們想透過傷害年輕人來擺脫他們的性情結。面對這樣的指控，伊朗外交部至今仍尚未回應。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
一名女性扮演傷者在圓頂廣場抗議暴力侵害婦女行為和艾米尼之死，並向政府訴求婦女權益。

除了抗議群眾，醫生也可能成為目標

然而，這樣的恐怖統治並非單純威脅到抗議的群眾，就連協助救治的醫護人員也同樣身處在危險當中，《衛報》報導文中指出，所有的醫護人員都因擔心被報復而不願透露姓名，他們解釋「不願承受這樣的痛苦，因為有可能下一個就是我的女兒。」

在今年10月26日時，數百名醫護人員在伊朗醫學委員會外抗議，隨後便遭安全部隊用子彈槍擊，一名外科醫生就直言，「我治療過的一名患者甚至沒有抗議，他只是一個旁觀者……他根本沒想到會遭受槍擊。他們（安全部隊）隨意地向所有群眾開槍。」

報導中更指出，安全部隊甚至會刻意涉及抗議群眾的眼睛，其數量據醫生統計，至少超過1000件個案。

一名醫生更表示，伊朗當局清楚民眾受到槍傷必定要去醫院救治，因此政府就加強對醫院的監視，許多保安人員開始駐紮於急診眼科門外，「每個進入急診眼科的人都被要求查驗身分證，這是我第一次在醫院遇到這種情況，在這些眼睛受傷的抗議者入院後，這裡的警衛就不斷在增加。」

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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