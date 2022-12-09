新加坡觀點中的台灣形象：文化軟實力突出，台商守法但國際化待加強

（中央社）台灣亞洲基金會今天發表台灣與台商在新加坡的「形象調查報告」，結果顯示台灣國家形象排名第3，僅次於瑞士和日本，台商形象則排名第2，僅次於日商。

台亞會2019年開始進行海外「台灣與台商形象調查」，配合新南向政策，已完成越南、印尼、泰國等國調查。台亞會今天舉行新加坡報告發布記者會，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐新加坡代表梁國新、台亞會董事長蕭新煌、執行長楊昊皆出席。

調查報告指出，對於台灣本身形象，8成以上新加坡企業人士認同台灣「友善」形象，也肯定台灣在「科技進步」、「尊重多元文化」的表現。在新加坡前15大外人直接投資（FDI）來源地當中，台灣國家形象排名第3，中國排名第6。

報告引述專家訪談指出，新加坡看待台灣角度更偏向「軟實力」等不易量化的層面，例如友善有禮的人民、豐富美食與多元文化。

至於對台商的印象，調查顯示，高達81%新加坡企業人士認為台商整體形象良好，最鮮明特質是「注重信用」、「創新」、「遵守法規」，但在「善待勞工」、「國際化」方面有待加強，這兩項受認同比率分別僅68%與63%。

報告引述專家訪談結果指出，台灣企業內部仍有相當階級落差，可能跟傳統亞洲公司文化有關，台灣公司國際視野也需要進階，尤其台灣企業「英語交流能力」是需要積極努力改善的目標。

調查顯示，在新加坡外商形象排名前5的分別是日本、台灣、美國、瑞士、南韓，有多達75%受訪者認為台商形象良好，相對中國企業獲肯定比率僅47%，排名第10。

調查指出，有高達93%新加坡企業未來願意加強與台商合作，台、新應加強合作的面向，最廣泛被提及的領域包括觀光旅遊（80%）、半導體產業（59%）、智能電子（58%）、跨境電商（55%）與數位資通服務（53%）等。

調查另指出，因應美中貿易戰、俄烏戰爭造成全球供應鏈變化，台、新應加強「高階技術人才交流與培育」、「強化供應鏈韌性」、「維持區域穩定安全」等合作。

Photo Credit：財團法人臺灣亞洲交流基金會 台亞會公布新加坡對台灣與台商形象的調查報告，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（右2）、駐新加坡代表梁國新（螢幕視訊者）、台亞會董事長蕭新煌（中）、台亞基金會執行長楊昊（左3）、台亞基金會兼任資深研究員徐遵慈（左2）等出席。

台星持續探索新興展業合作機會

《中央社》報導，台亞會今天發布調查顯示，台商在新加坡各外商形象中排名第2。新加坡駐台代表葉偉傑表示，去年星國對台貿易額達750億美元，佔台灣與所有新南向國家貿易總額一半，顯示彼此企業有高度信任。

駐新加坡代表梁國新透過視訊致詞表示，新加坡是台灣在亞洲首度簽署FTA（自由貿易協定）的國家，雙邊經貿關係持續增長，他要分享好消息，今年1到7月，新加坡已成台灣對外投資第一大目的國，台灣開放國境後，也有更多台商洽詢投資機會。

葉偉傑表示，疫情與俄烏戰爭皆未影響星台經貿夥伴關係，2020年雙邊貿易成長13%，2021年更有超過30%成長率，星台貿易蓬勃反映了兩個經濟體的互補特性。

葉偉傑表示，星台企業跳脫過去以電子、機械零件、石化產業為主的經濟領域，積極探索新興產業機會。

葉偉傑舉例，相較現今90%以上食品供應需靠進口，新加坡自我設定的目標是在2030年前，當地生產食材期盼可滿足國內30%營養需求，台灣的台達電子對此展現強大支持，在新加坡開發智慧農業，讓無農藥蔬菜可以全年在室內種植。

台星也在永續發展領域合作，葉偉傑舉例，新加坡要求從2030年起，所有新車登記只限電動汽車，為實現這個願景，星國正與Gogoro合作，在新加坡甚至其它東南亞市場，引進智慧電池技術等。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑

談到星國企業在台的重要合作，葉偉傑舉例，新加坡星展銀行明年完成收購花旗銀行在台灣的零售銀行業務後，將成為台灣最大外資銀行，他期待星展銀行未來能成為台商拓展亞洲業務的重要夥伴。

葉偉傑指出，另一家在台灣穩定發展的是新加坡科技工程公司，新科工程的強項是開發智慧移動方案，新科去年獲得數百萬美元合約，參與高雄捷運紅線工程，今年再成功得標價值10億美元合約，為高雄捷運黃線開發火車站和鐵路電子化解決方案。

新聞來源：

新加坡對台觀感調查 台灣形象排第3僅次於瑞士日本（中央社）

星台貿易旺 新加坡代表：探索新興展業合作機會（中央社）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範