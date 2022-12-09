新加坡觀點中的台灣形象：文化軟實力突出，台商守法但國際化待加強
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台灣亞洲交流基金會今天發布台灣與台商在新加坡的「形象調查報告」，報告引述專家訪談指出，新加坡看待台灣角度更偏向「軟實力」，如友善有禮的人民、豐富美食與多元文化。至於對台商的印象，則高達81%新加坡企業人士認為台商整體形象良好，最鮮明特質是「注重信用」、「遵守法規」，但在「善待勞工」、「國際化」方面有待加強。
（中央社）台灣亞洲基金會今天發表台灣與台商在新加坡的「形象調查報告」，結果顯示台灣國家形象排名第3，僅次於瑞士和日本，台商形象則排名第2，僅次於日商。
台亞會2019年開始進行海外「台灣與台商形象調查」，配合新南向政策，已完成越南、印尼、泰國等國調查。台亞會今天舉行新加坡報告發布記者會，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐新加坡代表梁國新、台亞會董事長蕭新煌、執行長楊昊皆出席。
調查報告指出，對於台灣本身形象，8成以上新加坡企業人士認同台灣「友善」形象，也肯定台灣在「科技進步」、「尊重多元文化」的表現。在新加坡前15大外人直接投資（FDI）來源地當中，台灣國家形象排名第3，中國排名第6。
報告引述專家訪談指出，新加坡看待台灣角度更偏向「軟實力」等不易量化的層面，例如友善有禮的人民、豐富美食與多元文化。
至於對台商的印象，調查顯示，高達81%新加坡企業人士認為台商整體形象良好，最鮮明特質是「注重信用」、「創新」、「遵守法規」，但在「善待勞工」、「國際化」方面有待加強，這兩項受認同比率分別僅68%與63%。
報告引述專家訪談結果指出，台灣企業內部仍有相當階級落差，可能跟傳統亞洲公司文化有關，台灣公司國際視野也需要進階，尤其台灣企業「英語交流能力」是需要積極努力改善的目標。
調查顯示，在新加坡外商形象排名前5的分別是日本、台灣、美國、瑞士、南韓，有多達75%受訪者認為台商形象良好，相對中國企業獲肯定比率僅47%，排名第10。
調查指出，有高達93%新加坡企業未來願意加強與台商合作，台、新應加強合作的面向，最廣泛被提及的領域包括觀光旅遊（80%）、半導體產業（59%）、智能電子（58%）、跨境電商（55%）與數位資通服務（53%）等。
調查另指出，因應美中貿易戰、俄烏戰爭造成全球供應鏈變化，台、新應加強「高階技術人才交流與培育」、「強化供應鏈韌性」、「維持區域穩定安全」等合作。
台星持續探索新興展業合作機會
《中央社》報導，台亞會今天發布調查顯示，台商在新加坡各外商形象中排名第2。新加坡駐台代表葉偉傑表示，去年星國對台貿易額達750億美元，佔台灣與所有新南向國家貿易總額一半，顯示彼此企業有高度信任。
駐新加坡代表梁國新透過視訊致詞表示，新加坡是台灣在亞洲首度簽署FTA（自由貿易協定）的國家，雙邊經貿關係持續增長，他要分享好消息，今年1到7月，新加坡已成台灣對外投資第一大目的國，台灣開放國境後，也有更多台商洽詢投資機會。
葉偉傑表示，疫情與俄烏戰爭皆未影響星台經貿夥伴關係，2020年雙邊貿易成長13%，2021年更有超過30%成長率，星台貿易蓬勃反映了兩個經濟體的互補特性。
葉偉傑表示，星台企業跳脫過去以電子、機械零件、石化產業為主的經濟領域，積極探索新興產業機會。
葉偉傑舉例，相較現今90%以上食品供應需靠進口，新加坡自我設定的目標是在2030年前，當地生產食材期盼可滿足國內30%營養需求，台灣的台達電子對此展現強大支持，在新加坡開發智慧農業，讓無農藥蔬菜可以全年在室內種植。
台星也在永續發展領域合作，葉偉傑舉例，新加坡要求從2030年起，所有新車登記只限電動汽車，為實現這個願景，星國正與Gogoro合作，在新加坡甚至其它東南亞市場，引進智慧電池技術等。
談到星國企業在台的重要合作，葉偉傑舉例，新加坡星展銀行明年完成收購花旗銀行在台灣的零售銀行業務後，將成為台灣最大外資銀行，他期待星展銀行未來能成為台商拓展亞洲業務的重要夥伴。
葉偉傑指出，另一家在台灣穩定發展的是新加坡科技工程公司，新科工程的強項是開發智慧移動方案，新科去年獲得數百萬美元合約，參與高雄捷運紅線工程，今年再成功得標價值10億美元合約，為高雄捷運黃線開發火車站和鐵路電子化解決方案。
新聞來源：
- 新加坡對台觀感調查 台灣形象排第3僅次於瑞士日本（中央社）
- 星台貿易旺 新加坡代表：探索新興展業合作機會（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。