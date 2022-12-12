2022/12/12,
理財

投資存退休金25歲開始做，跟45歲做結果差多少？實際算給你看

投資存退休金25歲開始做，跟45歲做結果差多少？實際算給你看
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我們想讓你知道的是

為什麼紀律與時間在退休規畫來講很重要？因為很多人做退休規劃的投資都用錯策略，他們常常把這種需要長期做投資規劃的事情，把它當短期投資在做，因此很在意短期的獲利，尤其很喜歡留意市場資訊，如果市場狀況不佳，就趕緊把投資標的賣掉，一直要等到市場好轉再重新進場。

退休規畫也許部分人不會把它當成緊急的事來做，畢竟如果你才25歲、30歲，退休對你來講還是幾十年後的事情，幹嘛要急著現在做，每個月存5000元當退休金？這麼久以後的事情，倒不如把錢用來去日本看櫻花還實在點。

退休規畫這件事是25歲做，還是到45歲才開始做就好？我們實際算給你看，如果你每個月存5000元做投資，假設年報酬6％，從不同年齡開始一直做到65歲。你可看到下圖：25歲存到65歲可以有1000萬；但是45歲才開始做，只能存到232萬。

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不同年齡準備退休金

假設同樣在65歲退休都需要有1000萬，如果年報酬一樣是6％，那就必須增加投資金額。本來25歲每月只要5000元，到45歲才開始一個月就必須要存2萬1600元，才能達到同樣1000萬的金額，所以做退休規劃時間跟紀律是二個成功與否的重要因素。

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不同年齡準備退休金差異

為什麼紀律與時間在退休規畫來講很重要？因為很多人做退休規劃的投資都用錯策略，他們常常把這種需要長期做投資規劃的事情，把它當短期投資在做，因此很在意短期的獲利，尤其很喜歡留意市場資訊，如果市場狀況不佳，就趕緊把投資標的賣掉，一直要等到市場好轉再重新進場。

美國J.P. Morgan資產管理在最近的一份退休指引中就指出：預測市場是一件困難的事情，市場低檔時投資人的情緒反應、非理性的投資決策常帶來的是不佳的投資回報。碰到市場波動的時候你應該怎麼做？是把投資部位贖回、還是放著不動？

J.P. Morgan這份報告指出：從1999年1月4日到2018年12月31日止，如果你用1萬元，投資標普500絕對報酬指數相關標的一直放著不動，1萬元會變成2萬9845元、年報酬率5.62％。如果錯過市場表現最佳的10天，1萬元變成1萬4895元、年報酬率2.01％；如果錯過最佳的30天，1萬變6213元，年報酬率是-2.35％。

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S&P 500投資報酬率

什麼叫長期投資，跟短期投資有何不同？如果是退休規畫一般是10年、15年，甚至是更久時間後要完成的。短期投資是你可能3年後，需要一筆錢做購屋的頭期款，這二種的投資的策略是不同的。如果是短期投資，你可能是一次單筆去做投資，因此進場時間點、買進的價格多少很重要，中間如果有虧損，你也要盡量避免，因為三年後你一定需要用到這筆錢。

但是如果你是15年、20年後才退休，你是定期定額在做投資，短期的波動你不用太在意，因為市場會反彈、會修正。如果你還是像短期投資這樣的進進出出，你可能就會錯過是常表現最佳的時間，而降低你的投資報酬率。

所以是買了就不要賣，投資績效就會很好？那倒也不見得，如果你在2007年7月11日用淨值80.81元買了貝萊德世界礦業A2美元基金，一直到現在你還虧損51％。截至2019年4月16日，它的淨值是39.3元。所以問題在那裡？要持續投資不要任意進出市場、長期擺著也不一定會賺，那到底應該怎麼做？

答案就是你要為投資做好資產配置。什麼是資產配置？它是因應投資人個別的需求和投資目標，把資金分配在不同項目的資產類別上。它的特點是能夠降低整體資產波動度、提高總體資產報酬率。降低波動度為何重要？因為你投資虧損了30％，你要再賺到43％才能回到原始的本金，虧損50％就要賺2倍才能回到原點。資產配置就是把投資標的分散在不同的資產類別來分散風險，風險不要太集中。

例如與其只買單一支台股，如果買對了也許賺更多，但是風險也會比較大。另一種方式是你可以買入元大台灣50的ETF 0050，它裡面的成分股就包含了台灣的傳統產業、金融、科技類等股份，它的風險絕對比你單買一支股票要少很多，你的資金藉由0050，可分散投資在不同產業類別上、風險就比單獨買個股要小。

要做退休規劃你的投資要如何做資產配置？我在我出的無痛退休》書籍中，提到一個三桶水的觀念。因為退休後的時間可能長達幾十年，把錢分不同的用途、分散投資在不同類別，可以讓你兼顧到現金流需求及資產的增值。

  • 第一桶：12年內就要用到的錢，它幾乎都是約當現金的標的：活儲、短期債券、貨幣基金等。
  • 第二桶：在3～10年內需要用的錢，主要以可以固定配息的標的，如投資等級的債券、基金、ETF等，如果是股票是配息固定的傳產股、金融股等。
  • 第三桶：11年以上的長期投資以穩健型的配置為主，例如全球型股票、新興國家等類型的標的
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三水桶兔休金提領策略

J.P. Morgan資產管理在退休指引中也提到類似的觀點，它的建議是：

  • 1～3年：現金及約當現金
  • 3～10年：股票45％、債券45％、替代性投資10％
  • 11年以上： 股票70％、債券20％、替代性投資10％

這裡所說的替代性投資是什麼？正好加拿大國家退休金計畫投資委員會CEO Mark Machin在CNBC的報導可以提供參考，該委員會現在掌管的投資金額是3700億美金（約11兆台幣，台灣勞動基金規模是4兆321億）。

他說他們會投資長期趨勢有潛力的產業等，包括了零售4.0、自動駕駛、人口老化商機、中產家庭崛起等。因此他們的基金會長期投資阿里巴巴，美團點評，基金看好無人車及電車的前景，投資研發無人的計程車公司Zoox。看好人口老化會帶動遊輪旅遊商機，因此投資了河船旅遊的私人公司Viking Cruises等。

不過單獨投資個股風險比較高，你也可以選擇用ETF指數型股票基金的標的，來投資以分散風險。例如

  • iShares美國健康照護ETF：IYH是投資於醫藥、醫療、生技等
  • ALPS顛覆性科技ETF：DTEC則投資於乾淨能源、AI人工智能及機器人、大數據物聯網（IoT)等
  • SPDR Kensho智能移動ETF：XKST投資於自駕車等

這些類別的標的可做為你替代性投資的參考，他們也許可帶來比一般的ETF更高的報酬率，只是這些ETF成立時間短，多數都只有幾年的時間，持有的資產都只有數百萬美金的規模，管理費也比一般ETF為高，投資上建議還是先仔細評估。


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