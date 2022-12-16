TNL+ 2022/12/16,
藝文

蔡明亮電影《黑眼圈》：不只是描寫底層情慾，還有馬來西亞人烏托邦想像的集體失落

蔡明亮電影《黑眼圈》：不只是描寫底層情慾，還有馬來西亞人烏托邦想像的集體失落
蔡明亮電影《黑眼圈》海報。Photo Credit：IMDB

我們想讓你知道的是

今年安華終於當上馬來西亞首相，而在24年前他與馬哈迪的決裂，竟意外啟發了蔡明亮的第一部馬來西亞電影《黑眼圈》。 1997年的亞洲金融風暴引發的馬哈迪與安華的政爭，一方面促成了以安華為首的「藍眼」人民公正黨，另一方面促成了《黑眼圈》的誕生，前者是馬來西亞進入千禧年前陣痛期的產物，而後者間接帶出了馬來西亞在千禧年後所陷入的長期集體失落。

隨著安華・伊布拉欣（Anwar Ibrahim）順利宣誓出任馬來西亞第十任首相，這讓許多人想起1998年時的「黑眼圈事件」。當時的馬來西亞正受到1997年亞洲金融風暴的衝擊，首相敦馬哈迪（Mahathir）與副首相安華在如何拯救經濟上的政策手法迥異，進而導致兩派政營爆發了激烈的矛盾與衝突。

為此，馬哈迪選擇摧毀安華的政治生涯，並多次進行打壓。跌落谷底後的安華隨即展開全國巡迴演講，卻遭到警方以《內安法令》逮捕，並在扣留期間遭到時任全國總警長拉欣諾毆打。

沒人料想到的是，當時安華左眼出現的如黑眼圈般的瘀青傷痕，竟一方面促成了以安華為首的「藍眼」（人民公正黨，Parti Keadilan Rakyat，該黨黨徽形似眼睛），另一方面促成了蔡明亮的電影《黑眼圈》，前者是馬來西亞進入千禧年前陣痛期的產物，而後者間接帶出了馬來西亞在千禧年後所陷入的長期集體失落。

編按：2006年出品的《黑眼圈》是蔡明亮的第9部劇情長片，也是他首部在故鄉馬來西亞拍的電影。值得一提的是，由於不滿《黑眼圈》只入圍第43屆金馬獎的最佳音效與女配角兩個獎項，以及不滿評審對《黑眼圈》的批評，當時蔡明亮宣佈退出金馬獎。

蔡明亮曾自述：「我們在吉隆坡的市區裡很有歷史性的半山芭監獄 （Pudu Jail）旁找到一個很特別的場景，那是一座巨大的廢棄工地大樓。90 年代初，大馬因應經濟發展政策，輸入大量移工興建各種大樓，其中包括了當時標榜世界最高的雙峰塔，90年代末又因亞洲經濟風暴，導致許多建設無法完工， 而那些來自其他貧窮國家的移工，一瞬間進退維谷，大部分變成了藏匿、流竄、沒有身分的非法苦力，而這棟在半山芭監獄旁邊廢棄的龐然大物，就是當年遺留下來的。」

要討論這其中的問題，得先回到90年初的馬來西亞政治走向。當時的馬哈迪政府清楚地意識到，若所有反對黨團結一致，必將凝聚成一股新力量，迫使政權面對輪替。

為此，馬哈迪不僅在90年代初發布的「2020宏願」（Wawasan 2020）中提出馬來西亞民族的構思，甚在在1993年時再次提出了新馬來人（Melayu Baru）的論述，進而減低了種族之間的緊張關係。與此同時，整體經濟處於異常繁榮的情況下，馬哈迪政府1995年全國大選時獲得了史無前例的65%選票，其中的華裔選票也是自1969年大選後首次贏得半數。

這次大選的成功，似乎意味著了馬來西亞社會，曾有過一個得以容納各個民族的烏托邦世界。然而，意料之外的政治與金融危機的崩塌，造成族群議題再度成為了經濟危機時的代罪羔羊，直接影響了馬來西亞後續的整體走向，進而導致社會中出現強烈的不安與焦慮，一切就像是監獄與廢棄大樓般黑暗，一不小心就會像《黑眼圈》的女主角陳湘琪，跌落到深不可測的黑水潭之中一樣。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。