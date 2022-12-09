僅國小畢業、南投縣議長何勝豐4年拿下亞大碩士，監察院要求檢討「吳寶春條款」

南投縣議會議長、國民黨議員何勝豐從國小學歷到取得亞洲大學碩士學位，僅花上4年時間，並完成了論文，引發外界質疑。經過校方調查，何勝豐日前自行證實被撤銷碩士學位，而監察院則申請調查，要求檢討學位授予條件的整體流程，以及相關控管機制。

何勝豐在4年之間，透過「吳寶春條款」進入亞洲大學就讀，原本僅有國小學歷，突然進階為亞洲大學生物資訊與醫學工程碩士，其碩士論文題目還是專業度極高的《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討》，引發外界對「吳寶春條款」獲取學歷的質疑。

而何勝豐本篇論文的題目，又與其秘書羅崴騰的《分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討》極為相似，指導教授還都是亞洲大學生物資訊與醫學工程學系教授張培均。

亞洲大學接獲具名檢舉進行調查，並在選前召開4次學術倫理會議。校方無公開說明撤銷學位一事，且儘管選前捲入學位風波，何勝豐仍於南投縣第四選區拿下第2高票、成功連任。

而《自由時報》的報導指出，何勝豐與現任副議長潘一全正在拚議長連任，尋求議員支持。他表示已經收到亞洲大學審定結果，得知被撤銷碩士學位，國小畢業學歷不是很好看，但他坦然接受，如果順利當選議長，就是全國唯一國小畢業的議長。

監委質疑吳寶春條款遭濫用

「吳寶春條款」始於2013年「冠軍師傅」吳寶春遭政大EMBA拒絕入學，後來前往新加坡國立大學取得學位。教育部當時火速通過修正俗稱「吳寶春條款」的「入學大學同等學力認定標準」，讓在專業領域具卓越成就表現者，也能被認定為具有大學同等學力。

對此，監察委員賴鼎銘、范巽綠、浦忠成昨（8）日發新聞稿指出，何勝豐以小學學歷迅獲碩士學位又論文抄襲事件，凸顯學校濫用「吳寶春條款」做碩士招生的巧門，因此質疑教育部是否嚴審大專校院「入學大學同等學力認定標準」的適用資格，以及學校指導教授有無把關論文品質等等。

因此，監察委員就學位授予條件是否積極檢討整體流程，以及是否欠缺相關控管機制，申請自動調查。

除了何勝豐的學位爭議以外，先前中山大學依照「吳寶春條款」訂出的招生資格條件：「熱心公共事務，臉書追蹤達十萬以上，深具社會影響力者」，被戲稱為「焦糖條款」。國民黨立委李德維爆料，網紅「焦糖哥哥」陳嘉行以此入學中山大學社會所，後來有網友發現，這項資格僅剩「熱心公共事務，深具社會影響力者」。

日前教育部才被質疑吳寶春條款遭濫用，教育部長潘文忠10月曾表示，教育部會持續請各大學遵守相關規範，確保論文品質。

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核稿編輯：楊士範