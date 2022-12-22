《坐在對面的人》：內向的人要如何和世界相處？我的答案是「扮演」另一個人
我們想讓你知道的是
我知道這些都很難改變，你不能改變自己的家境，也無法改變自己的性格。但你可以「創造」一個新的性格、一個新的自己，當你在一次一次的扮演中越來越熟練後，在某些你需要的時刻，這個人造的角色會代替你和這個世界相處，讓比賽變得更加公平一些。這是我個人對於「內向的人要如何和世界相處」，這個問題的答案。
文：蘇見祈
無面人
不管你是內向外向，都能創造新的性格，讓這個人造角色代替你和世界相處。
在上一篇創業故事裡，小林外向熱情的性格是她突破的關鍵。性格外向的人的確能在職場上獲得更多資源，更容易成為競爭中的勝利者，這也意味著性格內向的人更容易經歷挫折。
人一直遭受挫折，就會陷入焦慮，就會自我懷疑。我也收過幾次讀者的留言，他們問我內向的人要如何和社會相處？有一位讀者，她這些年一直因為性格內向不被人喜歡，覺得社會對內向的人格外嚴苛。
她說的的確是事實，因為這也是我多年以來遭遇的困境。在小林的故事裡不便過多展開，所以我另外寫下這一篇文章聊聊這個話題。
這是一本講述各式各樣人生故事的書，而這次我要分享的故事的主人公，是我自己。我從小就是一個內向的人。在很長一段時間裡，和陌生人破冰交流，一直會給我造成很大的心理壓力。中學時代，這種性格讓我處於人群的邊緣；剛開始工作時，我在職場上更是寸步難行。
對於職場新人來說，所有同事都是不熟悉的、不一定喜歡自己的陌生人，所有的請教都需要人際破冰。而我面對巨大的社交壓力，往往寧願自己琢磨，嘗試一個人解決問題。
一個什麼經驗都沒有的年輕人，能想出漂亮的工作方法嗎？並不能。於是工作就被我搞砸了，反覆多次的搞砸。其實只要我多開口問，所有前輩、同事都能替我解答，但我就是不敢問。
很多勵志的雞湯文章都說過：內向沒有錯，人要接受真實的自己，不要被他人的評價所左右。道理是對的，我確實認同。內向只是一種性格類型，性格不存在對錯之分。但只是「接受真實的自己」，並不能解決具體的問題。
大部分人都會透過他人的評價，來定位自己；如果因為工作反覆出錯而不斷被質疑和否定，甚至拖累同事，我是很難說服自己繼續「做自己」的。雞湯很正確，但幫不到我。
對此，我找到的解決方案是：角色扮演。我是內向的人，我無須改變真正的這個自己，我也做不到。但是，我總見過外向的人是怎麼和人交流的吧？
我會回憶一下身邊某個熟悉的外向的朋友（一定要是具體的某個人，不能是籠統的「外向的人」，那樣的人設太不精確），想像那個人如果遇到眼前的情況會怎麼做，然後試著在工作和生活中扮演另一個人。
在學校出糗，沒人在意，但若反覆搞砸工作……
我一直沒有正面寫過這段經歷，因為它聽起來有些「中二」，不像一個正經嚴肅的人生建議，而且這個方法並不輕鬆，過程也會很漫長。
其實我在大學時，就會開始扮演其他人了。我仿照著外向的人面對陌生人時的熱情，參加各種學生社團；我甚至報名了「校園歌手」大賽，舞臺上我那災難性的三分鐘，十年後還是同學間的笑談。
這只是我遇上的其中一次挫折，事實上在這個過程中，我經歷了一次又一次的難堪、尷尬和不知所措。我想說是限於篇幅才不展開細說，可其實是我在抗拒回憶那些片段。那絕對不是什麼愉快的經歷。
但後來我明白了，大家都很忙，沒有人會真的在意你出過的糗。當你總是用外向人格和他人社交時，你能感覺到在他們眼中，自己真的就是那樣一個新的形象。
這種外界回饋的認同感會加強我扮演的信心，一切水到渠成。但我的困境並沒有結束。當我從校園踏入完全陌生的職場中時，由於需要重新破冰社交，劇烈的恐慌導致我沒能維持住新人格的外殼。
我又回到了自閉、拒絕交流的狀態，然後如上文所言，我很快得到了教訓。職場和校園的不同之處在於，你在學校裡出糗，沒有人在意，但你反覆搞砸工作，砸掉的就是自己的飯碗。
我意識到，我必須演回那個角色，因為我需要生存。我開始重新嘗試大學時候的角色扮演。一個外向的人遇到問題時會求助，會積極與同事交談，以及，他是沒有理由推拒HR這份工作的，因為他熱愛社交……。
於是2012年秋天，同事眼裡外向的我，第一次代表公司到學校徵才。那天來面試的同學一定不知道，對面的面試官其實比他們還要緊張得多，緊張到整個胃都縮了起來。由於劇烈的胃痛，我要很努力才能維持直立的坐姿。
我已經不敢再忘記扮演了。我不斷回想另一個人會怎麼應對這個環境，會用怎樣的神態、語調和肢體語言應對某個問題。當我完全載入了他人的性格之後，緊張感就一點點退去了。
等到招募會結束，我收拾東西準備離場時，胃已經不再劇烈疼痛。這兩個多小時，大概是我後來許多年的縮影。我在陣痛中不斷的扮演，想像另一種人應對人和事的樣子，用一個漂亮的面具和人交流，參與競爭。
但我內心其實清楚知道，我一直是一個內向的人，這一點還是沒能改變。因為區分內向和外向的辦法，並不是看一個人是否擅於和人交流，而是看社交對於一個人而言，是「充電」還是「耗電」。
哪怕面試時我看起來很健談，但我能清楚感受到社交過程對我精力的消耗。往往工作五天之後，連續兩天週末我都完全不想出門，不僅會推掉好友邀約的飯局，就連和朋友連線打遊戲都提不起勁。
我只想自己待在家裡，一個人讀書、看劇、打遊戲，充好電應對下一週的社交。我依然是一個內向的人。但當我熟練的扮演另一個人之後，這個人造的外殼，幫助我在這個社會上生存了下來。
讓人造角色，代替你和世界相處
今天，我仍然能不斷感受到內向性格造成的不便。比如在和人打字聊天時我總是很緊張，因為我如果無法得知對方的語調和表情，探知不到對方對我的真實態度，就會變得不敢說話──我稱之為「文字社交障礙。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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