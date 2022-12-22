《傷病之後》：當罹癌的員工治療後欲回歸職場，事業單位該如何給予協助？

文：楊翰選、王淳理

編輯：蔡宣致

生活化案例分享

阿義，51歲，燈飾店老闆，從事燈飾裝修、水電配線及裝潢工作30餘年。於民國109年10月15日因持續喉嚨痛及吞嚥困難，至耳鼻喉科門診求診，接受左側鼻咽及鼻息肉切片，病理診斷為未角化癌（non-keratinizing carcinoma）第一期，為了接受癌症治療，燈飾店暫停營運了一陣子，目前完整的放射線治療已告一段落，阿義前來職業醫學科門診尋求建議，希望除了能穩定控制癌症之外也有個收入溫飽。

疾病簡述

自民國71年起，惡性腫瘤（以下簡稱癌症）長期高居本國十大死因之首，根據中華民國衛生福利部統計，民國110年癌症死亡人數為51,656人，占總死亡人數28.0％，死亡率每十萬人口220.1人，標準化死亡率為每十萬人口118.2人；就年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中於55歲以上高齡族群。

民國110年十大癌症死亡率依序為（1）氣管、支氣管和肺癌（2）肝和肝內膽管癌（3）結腸、直腸和肛門癌（4）女性乳癌（5）前列腺（攝護腺）癌（6）口腔癌（7）胰臟癌（8）胃癌（9）食道癌（10）卵巢癌。十大癌症死亡率同109年。

本章探討癌症倖存者（cancer survivor）與工作之間的關係，癌症倖存者一詞，早期泛指罹患癌症且經治療後，最少5年內未再受疾病影響者；美國學者兼醫師 Fitzhugh Mullan於1985年將其重新定義為「自診斷罹患癌症的那一刻起，與疾病共存的時期，直到生命結束」。

根據Fitness for Work第五版所述，在英國約有5％的癌症可被歸因於職業暴露，且每年大約有10萬9000名介於15歲至64歲的病患被診斷罹患癌症；經治療後，超過60％的成人癌症患者存活超過5年。本章蒐集客觀證據，協助事業單位為癌症倖存者適配友善的職場環境。

癌症相關工作能力評估：風險、體能、耐受性

風險

依據Fitness for work及MDGuidelines建議，癌症患者應避免以下作業及職業，主要依接受治療的後遺症區分：

1. 避免以下作業：

游離輻射作業。

疑似皮膚癌病變者不宜從事聯吡啶或巴拉刈作業。

化療後兩週內應避免高架作業：攀爬需求、未設有保護裝置。

化放療後避免接觸具感染性之動植物、土壤。

2. 避免特定職業：可能接觸游離輻射之行業。核能電廠員工、執行游離輻射非破壞檢測之人員、X光機操作人員、利用輻射進行年代測定人員、地底工作人員、高空飛行員及醫院放射線部、核子醫學部、放射腫瘤治療部、心導管室及腸胃科之放射師、醫師、醫學物理師、護理人員。依據臺灣勞工健康保護規則附表十二，癌症個案考量不適合從事之作業為游離輻射作業。

體能

依據「復工工作服務指引」，於復配工前需進行功能性能力評估或職業能力評量。在功能性能力部分，主要評估復工勞工的耐受力、肌力、負重能力、疼痛、協調和平衡能力。職業能力評量由於需要發展個別化復工計畫，除上述生理功能外，還包括心理社會功能評估，需蒐集勞工家庭狀況、經濟狀況、教育背景、工作經歷等資訊，並且需要訪談勞工對未來工作期待等。

一般情形下，癌症個案體能因治療略受影響，依據MDGuidelines建議，可藉由完整功能性工作能力評估，深入分析勞工體能及現有工作能力之狀態，或可藉由醫學檢查、檢驗等方式，瞭解個案是否因癌症治療導致併發症，如貧血或其他伴隨徵候，再依照評估結果調整工作內容為兼職或具彈性工作時間之工作。

下列為癌症患者於接受治療時常遇到的情況，供事業單位參考，並依勞工狀況調整：

1. 淋巴水腫：可能導致外觀變化、肢體活動範圍受限與增加感染的風險。工作風險評估需降低四肢受傷的風險與抬舉重物的機會，建議避免重體力勞動作業。

2. 疲勞：幾乎所有癌症患者都曾感到疲勞，研究指出，約75％至100％的癌症患者在診斷與治療過程中感到功能衰弱。復工時建議採用漸進式方式，並配合職能復健與臨床治療。建議應避免精神異常狀態不宜從事的作業，如異常氣壓作業與高架作業，夜間及輪班工作亦需多加考量。

3. 免疫抑制：癌症本身及其治療都會造成患者免疫力下降，為癌症患者復配工時可考慮迴避下列工作環境：（1）群聚、接觸疑似傳染病個案；（2）於海洋、河流和湖泊中工作；（3）工作中受傷；（4）接觸人類或動物的排泄物；（5）無機粉塵作業。綜合以上，建議避免粉塵作業與暴露在高度傳染性疾病風險之工作。

4. 放射線治療：放射線治療亦會導致免疫力下降，放射線治療平均約需3至8週的治療時間，在治療期間皮膚可能有細微損傷，容易增加感染的風險，一般來說，不建議在放射線治療期間安排工作。

5. 荷爾蒙輔助治療：部分癌症患者在診斷後需要長期接受荷爾蒙輔助療法，如乳癌與攝護腺癌；部分藥物可能導致發燒、畏寒、心臟收縮能力下降、停經，與疲勞。建議依照副作用程度安排工作，復工初期宜避免重體力勞動作業。

6. 疼痛：超過50％的癌症患者曾因疾病感到疼痛，疼痛可源自於癌症本身或者因治療所衍生。建議患者接受良好的癌症疼痛治療，面對疼痛，適當的疼痛控制及處理比工作適配更加重要。

7. 器官效應：除了原發器官，癌症也可能增加罹患其他器官疾病的風險，如心血管疾病、骨質疏鬆症、甲狀腺功能低下，或是罹患多重癌症。除此之外，亦可能影響腸胃道與泌尿道之功能，在復、配工時，建議可配合本書其他章節主題考量。