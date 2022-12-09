東帝汶希望2023年成為東協會員國，新加坡推出支援配套助培訓官員

東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）在6日（週二）造訪新加坡，展開為期6天的國是訪問。霍塔8日（週四）時在一場會議上表示，東帝汶將與東協（ASEAN）秘書處和其他國家積極合作，加快東帝汶加入東協的準備工作。此外，新加坡官方也為東帝汶推出技術支援配套，提供該國官員協助，以準備好加入東協。

東帝汶希望2023年成為東協正式會員國

《海峽時報》指出，在11月舉行的東協峰會上，東協領導人表示，東帝汶原則上將被接納為第11個會員國，並將在會議上獲得觀察員地位。各國領導人當時指出，東協將為東帝汶成為正式會員而制定「客觀標準原則的路線圖」（objective criteria-based road map）。

這份由東協協調委員會制定的路線圖，將基於東協事實調查團報告中確定的里程碑所認定，而該路線圖也會在2023年第42屆東協峰會中提交並審議通過。霍塔對此回應，東帝汶歡迎此一決定，並將會為加入東協做好準備。

Dr Ramos-Horta said that it was preferable for his nation to become the 11th official member of Asean in 2023. #Geopolitics #Singapore #TimorLeste #TheStraitsTimeshttps://t.co/nglJBRIUWR pic.twitter.com/2HwHtwqgNw — Asia News Network (@asianewsnetwork) December 9, 2022

霍塔也在8日時指出，東帝汶在2023年成為東協第11個正式會員比較合適。他說，「我們（東帝汶）不會在2023年、2025年、2030年做到完美，完美只存在於天堂。我認為，東協領導人並沒有想要將東協變成人間天堂的野心。」

報導指出，東帝汶於2002年被聯合國正式承認為國家，是亞洲最年輕的民主國家。於此同時，東帝汶也隨即啟動了加入東協的進程，但直到2011年才正式申請加入。

新加坡支援東帝汶加入東協

新加坡外交部也在8日宣佈推出「新加坡—東帝汶東協就緒支援」配套（Singapore-Timor-Leste ASEAN Readiness Support，簡稱STARS）。該配套共涵蓋7個課程，主要分為兩方面，包括東協相關知識與技能培訓。

Singapore remains committed to supporting Timor-Leste in its capacity-building efforts. Earlier today, we announced the “Singapore-Timor-Leste ASEAN Readiness Support” Package, targeted at enhancing Timor-Leste’s capacity as it takes its final lap to ASEAN membership. 🇸🇬🇹🇱 pic.twitter.com/OldMMkTtWW — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) December 8, 2022

《海峽時報》和《聯合早報》指出，東協知識與技能培訓是為協助東帝汶官員有效參與東協會議，因此會有英語交流、筆記與報告，和協商方面課程，預計會有超過200名東帝汶官員參與。教育能力建設課程則是為支持東帝汶的教育系統發展，幫助年輕一代加入東協共同體。因此，新加坡將會為約100名東帝汶教師、學校行政人員和官員提供技術與職業教育培訓，並在學校行政和課程發展上提供「培訓員培訓」（Train-the-Trainer）。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）也在8日為霍塔舉行的國宴上表示，「新加坡一直是東帝汶發展的堅定支持者。」她說，很高興推出「新加坡—東帝汶東協就緒支援」配套，該配套是專為支持東帝汶準備加入東協而量身訂定。

哈莉瑪強調，「在當今複雜且不確定的地緣政治關係中，新加坡和東帝汶之間的伙伴關係一如既往地重要。」她說，作為小島嶼國家，這些國家有著共同的利益和相似世界觀，面臨著氣候變遷等共同的脆弱性和挑戰。哈莉瑪表示，「我們應該作為朋友和夥伴共同努力，克服挑戰並尋找新合作機會。」

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒