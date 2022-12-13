《秘密行動代號：斬殺歌利亞》劇本分析：被壓在社會底層的工人大衛，如何打倒巨人歌利亞？

但這一切，哪怕最熟悉的部分 我都使它們產生驚愕——劇作家之歌 ，布萊希特（B.Brecht）

戲劇創作，對於郭宸瑋這位青年劇作家而言，是一件孤寂的差事；他說，「折服於布萊希特陌生化效果（Alienation Effect）的目的性，在於驅動戲劇美學與社會現實的辯證。」我於是從布氏詩選——《致後代》詩集中，選出這首［劇作家之歌］詩中的壓軸詩句，作為討論他劇作的開始。

布萊希特的劇作，以「事件性」取代劇情性。這無疑值得一提。劇本，應該是最為具備「事件性」的書寫文本了！這裡說「事件性」，指的是將事件發生的前因與後果，都做脈絡性的鋪陳；更重要的是：探究發生的原因，追究帶來的影響。當然，這一切都圍繞著人以社會或世界為中介，所拉出的軸線。這就很有意思了，因為單純想要說故事的企圖，儘管是事件發生的動機，卻完全無法訴說「事件性」所帶動的惑問或懸念。

對了，恰恰是惑問或懸念，將我們導引到劇場中；也因此給予任何正確答案，都將在劇場中變得次要；當然，也端視如何給予答案，又或答案是如何產生。

如果，以上的推斷，得以作為劇場吸引觀眾進入劇院的主要元素；那麼，劇本如何被書寫，將儘早從創造已知情境脫身，轉化為創作過程的提問，這便會存在惑問或懸念。接下來，便得以探索觀眾如何從觀看中，看見自身也是被舞台上發生的事件凝視的對象。這時，他已經漸漸從觀眾席間站起身來，朝向愈來愈趨繁複的世界，也就是在現實與想像間，構築對世界探究的態度。

這樣的前提，用以來解讀青年劇作家郭宸瑋的劇本，想必有某種「陌生化」的貼近；當然，「陌生化」（Alienation）眾所皆知是布萊希特（B.Brecht）關於戲劇的哥白尼事件。雖說已是老生常談，若不將其延伸的知識學究化，便得以生產當下的意涵。本文的脈絡，是再次以廣義的「後設戲劇」觀點，對於戲劇性的超越提出切入介面。

說來或許費思解；為何既談戲劇，卻又希望帶來超越戲劇的效果？原因無非去除戲劇性的慣性，即製造現實的幻象，並藉此回返現實的思考與行動。但，當代虛擬世界的戲劇文本如何進入這樣的進程？是核心的提問。

換言之，超越戲劇的現實回返，已經不是號召便能被達成的情境，需要的應該是入徑。郭宸瑋的入徑，採行的是：從寓言與敘事交錯間，讓出一條多線進行的時空；在快節奏運行中，拉住一道朝向主軸的交纏線索。

在《東南亞移工三部曲》中的第一部劇作：《一個沒有神的地方》中，開場的敘事詩，在點出故事主軸的同時，採行的表現方式是：Rap的身體驅動；寓言的處理上，以一棵象徵現代資本輾壓底層的蘋果樹，在多線進行的時空中，置入現實的情境。

以一個很日常生活的阿嬤為角色，在工廠的忙亂中，找尋一個叫漢塞爾的孫子，這男孩從詭譎的情節中，應是在勞工的相互傾軋間，被殺害塞進頂樓的水塔中？但，似乎他卻又從時空中蒸發了！他脫逃了嗎？又或失蹤了嗎？似乎撲朔迷離。

曲折的是，最後，他以一樁寓言的形象化作巨人，不偏不倚壓在老闆身上。接下來一段敘事，介於虛與實之間，恰如介於戲劇與現實之間。描述的是：然後，雜亂的步伐聲再次傳來／所有工人又像沒事一般走回工廠上班／他們彷彿看不見眼前的巨人和巨大的蘋果樹／就在他們眼前，可是…。

寓言在劇場中發生，現實經歷了一種「陌生化效果」，讓觀眾在思維上不斷介入現實的同時，卻也在情感上不斷抽離現實，反身凝視自身視線所及的主軸。這在戲劇性的文化生產過程中，所帶來的撞擊，無非是重新審視現實的固化狀態，重新賦予問題意識，在美學流動上的激盪。

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這在《東南亞移工三部曲》的三部劇作中，都有跡可循。我們藉由這些劇作，得以將原本多方被討論的：無主之子女、離散名分的妻、以及被剝奪的黑工……等等具存於南洋移民的身分認同問題，進一步找到美學探討的途徑。

美學途徑的現實介入，提供我們思索：處身在結構性問題狀態下的個體，如何不僅僅成為刻板化問題狀態下的一群人；而是有生命溫度的每一個人物。這無疑對於：移工問題被置入劇場，有著開展性的面向。至少，讀者（觀眾）是在懸念與惑問中，與劇作中的事件與人物，開啟了對話關係。

最早讀到郭宸瑋的劇本，是2022年台北文學獎戲劇組的決選過程中，我前前後後翻閱了他寫作的《秘密行動代號：斬殺歌利亞》（以下簡稱《秘密行動》），留下深刻的「岐異」印象；在這裡「岐異」非貶辭因而無貶意。說的是有些驚艷，卻不免生疑：劇本可以這樣不按牌理出牌嗎？這說來，其實有原因。

因為，我寫作劇本30年來，很多作品也很不按牌理，卻因為一心專注以戲劇批判現實，常常陷入如何將繁複條理化與脈絡化的苦惱中。後來學習了一件事：苦惱，是戲劇創作的必經之路，無論由繁入簡，或者由簡入繁，都必經探索的曲徑，稱做：苦惱。故而，「秘密行動」加上「代號」，很快吸引了我的目光！

雖說以事件作為劇作的出發，眼前這位青年劇作家，卻以反包圍的敘事觀，將具備精神性臨界點的欲力，置放在事件的內核。例如「秘密行動」一劇的驅動力，是以毫不保留的兩股人性反作用力：青春騷動與被性侵犯vs.兵役軍令下的制式反應，產生交互衝突與匯流的能量。

並在能量聚集的情境下，交叉浮現外在社會與政治寓意事件，讓人在當代世界的內外焦慮中，衍生出集體爆發的衝撞感。這是一種處理個體在共同召喚下的戲劇不安，所迸發出的生存狀態。