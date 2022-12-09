《再生能源發展條例》修正草案通過，民眾憂加劇「太陽能板仲介老鼠」亂象
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行政院通《再生能源發展條例》修正草案，符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。但是有民眾反映，有許多不肖仲介到處在跟人租用屋頂「建設太陽能」產生很多糾紛。
12月8日，行政院通過經濟部擬具的《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。對此，民眾表示恐會加劇民間「太陽能板仲介老鼠」的現象，許多太陽能板品質不良、建物做工差，還引發一堆租賃糾紛。
《再生能源發展條例》通過，民眾：「加劇亂象」
氣候變遷下，淨零碳排成為趨勢。行政院於8日通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建，符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。
屋頂設置太陽能板早已經不是新鮮事，多年前已有類似「太陽能板仲介老鼠」之人，到處詢問居民可否租用屋頂建設太陽能板，而後續產生租賃問題、太陽能板劣質、甚至還有太陽能板、鋼架倒塌的意外。位於苗栗縣的陳大叔強調《再生能源發展條例》通過後一定會讓亂象更多。
陳大叔告訴《關鍵評論網》：「好幾年前，就已經有些人到處在問可不可以租屋頂蓋太陽能板，當時我的朋友找我一起，才在屋頂上建起太陽能板，但是很容易壞掉，要維修也要花一筆錢，想一想好像不划算，而且非常很麻煩，我們都不是很懂科技的人，根本不清楚怎麼做。」
他還強調，鄉下建築物不像是都市方方正正，反而因為地形高低不平，各種形狀都有，再加上很多枯枝樹木等，都會影響到太陽能發電，所以發電量往往都不如預期，這些「糾紛」都不知如何處理。此外，他還說很多頂樓違建上面蓋太陽能板，這是都不用管理嗎。
陳大叔說明，有些長輩也不太懂這些，有許多像是太陽能仲介老鼠的人，到處鼓吹要蓋太陽能，但是那些材料品質好不好無法確定，有許多看起來就是中國貨，損壞後的維修費用也很可觀，有還聽過賣材料跟仲介是同夥，把持太陽能生意，這些問題政府應該要正視，而不是一道命令下來就要大家做。
內政部：加強溝通管理，再增訂條例子法規範
另一方面，根據內政部資料顯示，2021年1至9月再生能源總發電量是1722萬6743 MWh，其中太陽能光電占比最大是44.4%，達764萬3283 MWh，之後依序是慣常水力27.3%、風力（陸域、離岸）合計為11.6%，最後是生質能源0.6%等。
經濟部說明，推動本次修正核心在於釋出再生能源「潛能場域」，像是離岸風電、小水力發電及生質能發電等修訂場域限制。更重要的是增訂新建、增建及改建符合一定條件的建物，設置太陽能板以加速其開發再生能源。
經濟部強調，草案研議過程歷經多場次會議討論，期間已將相關意見整合，並踐行草案預告程序，行政院於12月8日審查通過，後續將儘速送立法院審議，爭取本會期列為優先法案。
本次修法是參考德國柏林太陽能法，德國只要是面池逾50平方公尺的新建、既有建築物翻修改建，自2023年起要求設置30%太陽光電發電設備。
但是，台灣和德國地理位置差異大，日照條件各有不同，再加上建築量體規模不同，而法條中仍有模糊空間，像是法條中「符合一定條件的建築物⋯⋯屋頂應設置「一定裝置容量」以上的太陽光電發電設備，仍有沒有規範清楚。
對此，內政部坦承未有定調，後續還要搜集各方意見，開更多公聽會。而納入「排除條款」，針對受光條件不足或特殊建築兩種情形，可免依前述規定設置光電設備，未來都會透過子法規範。
此外，受光條件不足則不強制設置太陽能光板，內政部解釋，有諸多客觀條件可以參考，主要以建物、地形為主要依據，至於古蹟、文化資產等經審定後，不適用設置光電設備條款。
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核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。