《再生能源發展條例》修正草案通過，民眾憂加劇「太陽能板仲介老鼠」亂象

12月8日，行政院通過經濟部擬具的《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。對此，民眾表示恐會加劇民間「太陽能板仲介老鼠」的現象，許多太陽能板品質不良、建物做工差，還引發一堆租賃糾紛。

《再生能源發展條例》通過，民眾：「加劇亂象」

氣候變遷下，淨零碳排成為趨勢。行政院於8日通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建，符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。

屋頂設置太陽能板早已經不是新鮮事，多年前已有類似「太陽能板仲介老鼠」之人，到處詢問居民可否租用屋頂建設太陽能板，而後續產生租賃問題、太陽能板劣質、甚至還有太陽能板、鋼架倒塌的意外。位於苗栗縣的陳大叔強調《再生能源發展條例》通過後一定會讓亂象更多。

陳大叔告訴《關鍵評論網》：「好幾年前，就已經有些人到處在問可不可以租屋頂蓋太陽能板，當時我的朋友找我一起，才在屋頂上建起太陽能板，但是很容易壞掉，要維修也要花一筆錢，想一想好像不划算，而且非常很麻煩，我們都不是很懂科技的人，根本不清楚怎麼做。」

他還強調，鄉下建築物不像是都市方方正正，反而因為地形高低不平，各種形狀都有，再加上很多枯枝樹木等，都會影響到太陽能發電，所以發電量往往都不如預期，這些「糾紛」都不知如何處理。此外，他還說很多頂樓違建上面蓋太陽能板，這是都不用管理嗎。

陳大叔說明，有些長輩也不太懂這些，有許多像是太陽能仲介老鼠的人，到處鼓吹要蓋太陽能，但是那些材料品質好不好無法確定，有許多看起來就是中國貨，損壞後的維修費用也很可觀，有還聽過賣材料跟仲介是同夥，把持太陽能生意，這些問題政府應該要正視，而不是一道命令下來就要大家做。

Photo Credit: 中央社 慈濟科技大學印尼國際專班學生研發太陽能乾燥機，延長農產品存放，再搭配太陽能板，提供綠色電力，讓乾燥機數據可連動至物聯網，農民可透過手機掌握 機器運作狀況。（慈科大提供）中央社記者張祈傳真於2022年6月23日。

內政部：加強溝通管理，再增訂條例子法規範

另一方面，根據內政部資料顯示，2021年1至9月再生能源總發電量是1722萬6743 MWh，其中太陽能光電占比最大是44.4%，達764萬3283 MWh，之後依序是慣常水力27.3%、風力（陸域、離岸）合計為11.6%，最後是生質能源0.6%等。

經濟部說明，推動本次修正核心在於釋出再生能源「潛能場域」，像是離岸風電、小水力發電及生質能發電等修訂場域限制。更重要的是增訂新建、增建及改建符合一定條件的建物，設置太陽能板以加速其開發再生能源。

經濟部強調，草案研議過程歷經多場次會議討論，期間已將相關意見整合，並踐行草案預告程序，行政院於12月8日審查通過，後續將儘速送立法院審議，爭取本會期列為優先法案。

本次修法是參考德國柏林太陽能法，德國只要是面池逾50平方公尺的新建、既有建築物翻修改建，自2023年起要求設置30%太陽光電發電設備。

但是，台灣和德國地理位置差異大，日照條件各有不同，再加上建築量體規模不同，而法條中仍有模糊空間，像是法條中「符合一定條件的建築物⋯⋯屋頂應設置「一定裝置容量」以上的太陽光電發電設備，仍有沒有規範清楚。

對此，內政部坦承未有定調，後續還要搜集各方意見，開更多公聽會。而納入「排除條款」，針對受光條件不足或特殊建築兩種情形，可免依前述規定設置光電設備，未來都會透過子法規範。

此外，受光條件不足則不強制設置太陽能光板，內政部解釋，有諸多客觀條件可以參考，主要以建物、地形為主要依據，至於古蹟、文化資產等經審定後，不適用設置光電設備條款。

Photo Credit：台南市政府 台南人間清境社區，2017年11月17日為止，最大規模太陽能發電社區，總裝置設置為509瓩。

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核稿編輯：翁世航