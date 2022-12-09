2022/12/09,
中國

中國防疫態度轉向：推行老人分類政策，專家改口稱「感染不可怕」

中國防疫態度轉向：推行老人分類政策，專家改口稱「感染不可怕」
上海市疫情防控單位放寬防疫要求，常態化核酸檢測小亭前卻仍有民眾排隊等待採樣。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

白紙革命後，中國官方不再強調「清零政策」，公衛專家更指稱「感染不可怕」，對防疫的態度明顯轉向。日前中國更祭出「人群健康服務工作方案」，將老人分類管理，並加強基層醫療設備。然而解封的同時，香港學者卻擔心冬季爆發大規模疫情，她表示，中國目前最重要的是搞清楚目標。

（中央社）中國的防疫政策正在轉向，專家從原本背書清零政策紛紛改口，指感染Omicron並不可怕，又稱無症狀感染者不是病人，防疫重點轉向防重症與老年人口施打疫苗。

中國11月、12月接連發布優化防疫20條與10條措施，進一步鬆綁疫情防控。當中，「白紙運動」成為放鬆防疫政策的轉捩點，從此之後，官方、官媒與中國專家接連宣傳現階段的病毒致病力減弱，病毒並不可怕，試圖減緩民眾憂心。

在新的10條措施發布後，根據人民日報報導，中國工程院院士鍾南山在中華醫學會呼吸病學年會上表示，Omicron（BA.4/5、BF7）感染不可怕，99%感染者可在7至10天完全恢復。

他說，目前重點應放在防控重症，要重點進行自我保護，加強定點醫院、醫護人員的保護，要重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種。

鍾南山還稱，預防感染仍需施行，但不可過度預防。

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟說，雖然無症狀感染者有傳染性，「但無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌。」

她稱：

「無症狀感染在我們傳染病學教材中稱為『隱性感染』，在大多數病毒性傳染病中，無症狀感染是最常見的表現，其數量常遠遠超過顯性感染。」

李蘭娟還表示，無症狀感染不是疾病，無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。

李蘭娟並指，最近中國頒布優化防疫20條與10條措施，「充分體現了我國高水準的精準科學防控」。未來，無症狀感染者不是疫情防治的重點，應將防治重心轉向「防重症、降死亡」。同時，要加強對重點人群的保護。

將老人分級管理，強化基層醫療設備

（中央社）中國推行優化防疫新10條後，外界關注會否發生大規模感染。官方今天發布重點人群健康服務工作方案，將65歲以上高危老人分3類管理，要求基層醫療機構按服務人口15%至20%儲備藥物及快篩試劑。

據澎湃新聞9日報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組此前發出通知，對65歲及以上老人合併基礎性疾病及COVID-19疫苗接種情況進行調查並分類登記，今天再就做好已登記重點人群的健康服務，發出「新冠重點人群健康服務工作方案」。

當中包括堅持分類分級、突出重點的原則，根據患者基礎疾病情況、疫苗接種情況、感染後風險程度等將民眾分為重點人群（高風險）、次重點人群（中風險）、一般人群（低風險）3個類別，分別用紅、黃、綠色標記，顏色不同，服務內容不同。

方案提到會針對不同風險人群，開展分類分級服務。低風險人群若未完成加強免疫接種，經醫生評估後符合接種條件，社區（村）負責動員宣傳，引導這些民眾盡快接種。

針對中風險人群，居家治療的無症狀或症狀輕微的感染者，主動向社區（村）報備，並與轄區的基層醫療衛生機構聯繫，透過網路、視訊等線下方式指導進行抗原快篩檢測、健康監測等。如出現持續高燒、呼吸困難等情況盡快轉診。基層醫療衛生機構每3天隨訪一次，至居家治療觀察結束。

針對高風險或有緊急醫療需求的人群，對失能老人或高齡行動不便感染者，經專家團隊評估後決定收治方式。若不適宜居家治療，基層醫療衛生機構指導協助轉診。

「方案」強調，基層醫療衛生機構按照服務人口總數的15%至20%動態儲備中藥、解熱和止咳等對症治療藥物以及快篩試劑，人口稠密地區可酌情增加。

「方案」表示要加強基層醫療衛生機構的設備，加快建設鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發燒門診，2023年3月底前力爭覆蓋率提高到90%左右。並要完善設備配置，包括氧療設備、便攜式肺功能儀器、指夾式脈搏血氧儀等，以及要增加基層醫療衛生機構人力。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

廣州市珠海區防疫人員正在對居民進行核酸檢測。

快速鬆綁恐引海嘯式爆發，重點在目標到底是什麼

雖然白紙革命後，中國官方與學界的態度紛紛轉向，不斷告訴民眾疫情就像流感，一點也不可怕，然而卻也有專家擔心，毫無準備就快速鬆綁，疫情可能在冬季再度爆發。

根據《中央社》報導，香港大學生物醫學學院教授金冬雁今天表示，中國一下放寬防疫措施，不是準備得很好，又是在冬天時放寬，可能出現海嘯式爆發。

中國11月、12月陸續鬆綁防疫。根據香港01報導，金冬雁今早在港台節目中表示，中國一下子大幅放寬防控措施，社區有很大機會出現海嘯式爆發，因此要很小心。

他也進一步指出，中國可能會像香港今年初第五波時的狀況，但若一旦出現海嘯式爆發，不一定能像香港一樣，在2個月內結束海嘯式爆發。

因此她認為目前最重要的是「搞清楚目標是什麼」，是否要將防重症、防死亡做到跟香港一樣，並確保醫院服務與長者感染的預防能作為最高目標。過去金冬雁就曾接受每日經濟新聞的採訪，她提到「我們把新冠病毒像對待季節性流感一樣處理，其實也是可以的」，並表示現在完全有必要讓將管控方式回歸「乙類乙管」。

不過，她也擔心如果中國沒有做核酸就能進入醫院，是否可能造成大規模的院內感染，就可能因此保不住門診。

根據中國疾病預防控制中心的官方資訊指出

甲類傳染病：指的是發病率高，治療延誤將引起高病死率的疾病，傳播速度極快，非常容易危及社會安全，大流行時必須採取強制性隔離、疫區封鎖或交通衛生檢疫等措施。

乙類傳染病：指的是對人體健康和生命安全會產生危害，並造成經濟、社會損失的傳染病，但傳播能力較弱，需要採取計劃性疫苗接種，進行義務性、公眾性檢查與治療，對傳染源或對傳播環節進行系統控制等社會性控制工程的傳染病。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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