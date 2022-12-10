【現場直擊】台積電亞歷桑那廠拜登演說：從座位看端倪，「搖滾區」大客戶全部都是美國隊

文：林宏達

12月6日，美國總統拜登第一次在台積電亞歷桑那新廠演說，並開放媒體採訪。看懂這次活動中，白宮和台積電的互動，就能了解當在地生產取代全球化，變成未來經濟的新常態時，台積電未來在美國將面對的經營環境。

這場活動的正式名稱，是台積電亞利桑那廠開幕儀式（Opening Ceremony），整場活動，處處看得到美國白宮對細節的要求和期待。

這場活動原本並不對媒體開放，直到美國時間12月3日，白宮確認總統行程，敲定拜登當天參訪亞利桑那廠的所有細節，才確定台灣媒體可以參加；而且活動當天早上，所有人必須要在指定時間之前就定位。

重重關卡保安滴水不漏，違反規定隨時逐出場外

要參加這場活動，得過三關：第一，由主辦單位確認身分，第二，由白宮安全人員逐一檢查進場車輛，第三，由白宮祕勤局人員對每個人隨身物品進行檢查，才能從全身掛滿配備，精悍的祕勤局人員手上拿到白宮發的入場媒體證。

媒體證上寫得很清楚，這張證是美國政府財產；意思是，如果違反規定，隨時可以收回，逐出場外。

進到場內，遠遠就能看到台積電新廠房上，掛著巨幅的美國國旗和亞歷桑那州州旗，中間的巨幅看板上寫著，「美國製造的未來，A future made in America 」，走進會場，除了四處停放著象徵投資建廠的各式工程機具，講台後方的各式木箱，其實都裝有應用材料、科林研發等美國半導體設備，象徵這座半導體廠即將正式開始運轉，環繞在美國製造的大主題下，每個細節做得滴水不漏。

Photo Credit: 財訊 美國總統拜登出席台積電亞利桑那新廠開幕儀式

例如，看台前的電視台拍攝區，哪些電視台可以進駐，是由白宮指定，還有專人管理，擅闖者就要冒著被逐出會場的風險，媒體發稿區，也有多張席位留給拜登專屬的隨行攝影師，當然，能出場參加這場盛會的嘉賓，當然是白宮精挑細選的代表人物。

這次能受邀出席的人，幾乎都是半導體產業的VIP，不過，面對看台左手邊，張忠謀所在的那一區，可說是VVIP群集的搖滾區，進出也有專人管制。

那麼，這一區有誰呢？第一排，幾乎全是台積電最高階的主管，除了創辦人張忠謀、夫人張淑芬、董事長劉德音、總裁魏哲家，台積電董事、前賽靈思執行長摩西．蓋弗瑞洛夫，還有創意董事長曾繁城、台積電獨立董事陳國慈、台積電董事、NXP董事長彼德邦菲，都坐在這一區。

在張忠謀和劉德音身後，則全都是亞利桑那州和白宮的政治人物，除了有美國國家經濟委員會會長Brian Deese；張忠謀後面，坐的就是鳳凰城市長Kate Gallego和眾議員Andres Cano；魏哲家後面，坐著眾議員Raul Grijalv和亞利桑那州的資深眾議員Tom O'Halleran；曾繁城附近，則坐著眾議員Greg Station和Ruben Gallego；邦菲爵士後面，坐著參議員Mark Kelly。

Photo Credit: 財訊 面對看台左手邊，張忠謀所在的這一區，可說是VVIP群集的搖滾區，進出有專人管制

從座位看端倪，「搖滾區」大客戶全部都是美國隊

近十幾位亞利桑那州的參眾議員，都被安排坐在台積電最高決策層身邊，打通人脈，為亞利桑那州牽成的用心，不言可喻。

接近「搖滾區」的第一排，則都是台積電最重要的客戶，像蘋果執行長庫克不但親自出席，全程參與；旁邊還帶著傳說中最有可能接班蘋果執行長大位的，蘋果營運長傑夫．威廉斯。再旁邊一點，坐著NVIDIA執行長黃仁勳、ASML總裁暨執行長Peter Wennink和美光董事長桑賈伊。

鏡頭如果再往右移動，就會看到全球各大半導體設備大廠執行長，如應材董事長Gary Dickerson，旁邊坐著東京威力科創執行長東哲郎、ASML執行長班傑明．洛赫、KLA CEO Rick Wallace、科林研發執行長Tim Archer等人。

這些人都是台積電營運極為重要的客戶和夥伴，但也大半都是美國隊的成員，庫克、黃仁勳、蘇姿丰不只全程參加，更表示未來將採購台積電亞利桑那新廠的晶片，幫助美國實晶片在地製造的計畫。這些大老闆們從11點左右陸續進場，輪流演講，但真正的重頭戲，是下午2點拜登的致辭。

拜登登台前，一個小細節就看得出，白宮對這次記者會細節的要求。上午數小時的演講，講台前的標誌，都是台積電，但拜登開始演講前，有專人換上白宮的徽章，祕勤局幹員站定講台四角，專屬攝影就位，再由主人劉德音介紹下，拜登在美國製造的大背景下站上舞台。

拜登是相當精明的政治人物，不但一開場就裝老，開自己玩笑，談到3奈米，他故意裝糊塗，跳過艱深的技術名辭，逗得美國觀眾哈哈大笑，但誰幫過他、該感謝誰，他如數家珍，講到蘋果，還不忘開庫克玩笑，「蘋果的庫克，你在哪裡？他只買了一點點晶片，在這裡只能算小客戶啦，大概就是買了他們25%到30%的晶片，反正，希望他們有好好對待你」

還不忘點名另一個美國製造的模範生——美光，拜登接著說，「還有美光的桑賈伊（美光董事長），他代表了超過20家的高科技製造公司，你在這裡是因為，你見證了我們共同看到的事，美國製造回來了！」拜登的演講重心，都放在讓製造業重返美國，創造高薪的就業機會。

拜登下台第一個握手的對象，是坐在舞台右方的工會代表

他在演講中同時不斷強調，「美國有世界級，高度專業的工會工人（Union labors），這座新廠不但有3000位工會工人參與興建，他們也會幫忙興建第二座廠，我們也正在跟公司、社區大學、技術學院，及工會所創造的訓練計畫合作」他更直言，「為什麼公司應該聘用工會工人？因為他們是全世界最好的技術人員，全世界最好的勞工，而你們做的是全世界最好的產品。」