幼獅穿尿布、老虎上牽繩⋯⋯動保團體揭露社群影片充斥野生「寵物」，65%是瀕危物種

整理：劉庭莉、陳文姿（環境資訊中心記者）

幼獅穿尿布、老虎上牽繩的30秒影片⋯⋯種種不當飼養畫面，卻在社群平台上輕易可見。全球14個動保團體組成的「反對社群媒體虐待動物聯盟」（SMACC）發現，部分野外動物數量正在下降的原因，正是寵物貿易的需求上升，而社群平台已經成為野生動物貿易的關鍵驅動力。

從YouTube到TikTok，SMACC分析各大社群平台上的野生動物飼養影片，這些被當做寵物的野生動物至少有97種，高達65%屬於瀕危物種（EN），甚至還有紅毛猩猩等極危物種（CR），他們被迫表現出「類人類」的行為，一部部爆紅影片吸引人氣，成為擴大寵物貿易市場的幕後推手。

網路影片藏飼養亂象，高達65%為野外瀕危物種

台灣防止虐待動物協會（SPCA）與全世界13家動物保護團體組成「反對社群媒體虐待動物聯盟」（Social Media Animal Cruelty Coalition，SMACC），自2021年針對Facebook、YouTube、Instagram、TikTok和Twitter等社群平台進行研究，截至今年10月，SMACC共搜集840個在家中飼養各種野生動物亂象的影片，顯示社群平台助長了飼養野生動物的惡劣趨勢。

台灣防止虐待動物協會今（8日）發布新聞稿指出，許多社群用戶為了提升關注度及人氣，不當飼養並虐待野生動物。研究發現至少97種野生動物被當做寵物飼養，種類遍及蜘蛛、猴子、魚類和熊科動物，其中有高達65%屬於瀕危物種，如食蟹猴和老虎，甚至還有紅毛猩猩等極危物種。

「大部分的人在社群媒體上觀看那30秒短片時，並不會注意到當中大量的殘忍行為。」SMACC首席專員Nicola O’Brien說道。影片不僅很容易在平台上搜尋及瀏覽到，用戶分享或留言讚賞動物的可愛模樣，更有不少人詢問該透過什麼管道購買、飼養牠們。由明星或網紅帶動的風氣與潮流，導致許多人誤以為野生動物適合當作寵物飼養。

SMACC調查指出，社群平台已經成為野生動物貿易的關鍵驅動力。「這些動物的取得，往往是透過非法且危險的跨國交易，將嚴重影響牠們的動物福利及瀕危物種的保育工作。」

幼獅穿尿布、老虎上牽繩⋯⋯懶猴搔癢手舉高是恐懼的表現

Nicola O’Brien說明，社群平台用戶會促使動物表現出「類人類」行為，幫動物穿上人類的衣服、以「管教」名義毆打或賞動物巴掌。用戶也會為了拍攝動物的真實反應，將動物放置於刻意締造的危險環境中，如讓動物身處於即將溺水、窒息或受傷的環境。有些影片還顯示動物遭受飼主的性虐待。

例如幼獅穿著尿布、嬰猴穿著嬰兒服、猴子使用奶瓶餵食、老虎被拴上牽繩、還有各式各樣奇特的動物被當做寵物飼養，在一部爆紅的影片中，懶猴（slow lorise）被搔癢後抬起手臂，在不懂動物習性的網友眼中，看似是玩耍的反應，專家卻表示，這動作是懶猴因恐懼所展現出的防禦行為。

懶猴（slow lorise）被搔癢後抬起手臂，其實是因恐懼所展現出的防禦行為 | 台灣防止虐待動物協會提供

研究指出，在民眾誤以為行為無害的情況下，這些影片無非是合理化飼養野生動物、增進飼養欲望，創造更多獵捕野生動物行為、擴大寵物貿易市場的幕後推手。

SMACC指出，影片合理化飼養野生動物，進而增進大眾的飼養慾望與需求，損害動物福祉並同時助長野生動物貿易 | 台灣防止虐待動物協會提供

社群平台回應消極，SMACC呼籲勿迴避責任

「坦白說，社群平台對於虐待動物的嚴重問題，並沒有付諸太多行動。」SMACC已經向社群平台檢舉這些影片並要求下架，仍有許多影片可輕易瀏覽、持續流竄。SMACC坦言，社群平台的自動偵查系統不足，違規舉報也不將之下架，並未堅守自己訂下的政策規範。甚至有些頻道被刪除後，能再次建立新頻道發布影片。

Nicola O’Brien補充，除了Meta及TikTok，其他平台皆未給予任何回應。社群平台往往選擇「迴避責任」的方式處立此類事件，因此目前的進展仍非常緩慢。

「我們強烈要求平台停止迴避責任並立即付諸行動。」SMACC認為，社群平台的消極作為，造就野生動物成為「寵物」的惡性循環。SMACC鼓勵民眾持續向平台檢舉，期盼在全球民眾的督促下，有助於局勢往正確的方向前進。

社群平台影片中，有些互動行為也導致周遭的人暴露於潛在的危險，如鱷魚跟孩子同住、將小老虎帶進健身房、與成年老虎游泳等 | 台灣防止虐待動物協會提供

「大貓公共安全法」：美祭出法案杜絕私養，與幼崽合影也不行

事實上，美國參議院日前（6）剛通過《大貓公共安全法》（Big Cat Public Safety Act），法案將限制私人飼養獅子、老虎、獵豹等大型貓科動物，且只要公開餵食大貓幼崽、與幼崽玩耍或合影，也可能觸法。

法案自2012年提出後，直到2020年爆紅的Netflix的紀綠片影集《虎王》（Tiger King）揭露不肖業者將大型貓科動物當搖錢樹的事蹟，掀起各界關注。現在就等美國總統拜登（Joe Biden）簽名生效。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航