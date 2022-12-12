2022/12/12,
藝文

鹿港木雕藝師李秉圭獲「國家工藝成就獎」，蘇貞昌：台灣的美不僅在山水，也在人間國寶

鹿港木雕藝師李秉圭獲「國家工藝成就獎」，蘇貞昌：台灣的美不僅在山水，也在人間國寶
行政院長蘇貞昌（左）頒發「2022國家工藝成就獎」獎座予得主李秉圭藝師｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣工藝領域最高榮譽獎項的「國家工藝成就獎」，今年得主為深耕木雕工藝近60年的李秉圭藝師，李秉圭得獎致詞時也表示，非常感恩國家給予的榮耀與肯定。蘇貞昌則表示，他們的偉大不僅是工藝成就上，更是人格及精神的偉大，其和土地相連的精神，是真正的愛台灣。「台灣的美不僅在山水，也在人間國寶」。

由國立台灣工藝研究發展中心頒發，台灣工藝領域最高榮譽獎項的「國家工藝成就獎」於昨（11）日舉行頒獎典禮，今（2022）年得主為深耕木雕工藝近60年的李秉圭藝師。行政院長蘇貞昌、文化部長李永得也赴現場，親自獻上致意。

國家工藝成就獎得主木雕藝師李秉圭
Photo Credit: 中央社
李秉圭

李秉圭於1949年出生在鹿港的傳統木雕世家，父親為之名的民族藝師李松林。李秉圭從小在父親耳濡目染的薰陶之下，逐步成為傳統木雕工藝領域的重要人物。

工藝中心表示，李秉圭得益於父親的指導與督促，奠定穩固紮實的傳統木雕根基，雕工細緻而富韻味。以鹿港文化為師，從寺廟建築、神像人物雕刻，到日常家具裝飾如桌椅、匾額、屏風等雕刻，融合鹿港文萃風華，創作題材多元豐富且求新求變，厚植傳統又創新演繹當代。

而李秉圭除了醉心於創作，更秉其木雕、鑿花專長投身於文化資產保存修復，重視觀察與理解原作風格，信守忠實修復的敦厚倫理，促進歷史記憶的保存與文化脈絡的綿延承續。此外，他亦致力於技藝傳承，讓木雕工藝持續向下扎根而開枝散葉。

而李秉圭自投入木雕創作一甲子已是第三次領獎，第一次是於2013年獲文化部指定為文化資產保存技術「鑿花技術」，第二次則是於2018年獲文化部認定為國家重要傳統工藝——傳統木雕保存者（人間國寶），這次則是國家工藝成就獎，

對於李秉圭的獲獎，2020年獲國家工藝成就獎的評審團代表陳啟村指出，「國家工藝成就獎是台灣工藝職人一輩子追求的大獎」，獲獎不僅是肯定個人的成就，更代表得獎者對社會有卓越的貢獻。今年得主李秉圭除個人工藝成就外，亦致力於修復工作，更因待人謙和、不吝傳承的精神，因此在眾多推薦名單中，由評審團共同評選為今年最具代表性的得主。

李秉圭得獎致詞時也表示，非常感恩國家給予的榮耀與肯定。李秉圭進一步說：「感謝所有在創作道路給予指導與鼓勵的所有前輩與先進，讓我在傳統木雕工藝領域成為靈魂的『頭手』人物，並藉由父親的一句話勉勵投身工藝創作的工藝師們，『不要半暝仔準午時』意味不要將半夜當白天用，以腳踏實地、頂真的精神及歡喜的一顆心才能走得更長久。」

鹿港木雕藝師李秉圭榮獲2022國家工藝成就獎
Photo Credit: 國立台灣工藝研究發展中心提供

而蘇貞昌也對李秉圭致上敬意，在會中強調，台灣有相當多優異的工藝創作，更有許多工藝大師一生不藏私的投入修復及傳承工作，他們的偉大不僅是工藝成就上，更是人格及精神的偉大，其和土地相連的精神，是真正的愛台灣。「台灣的美不僅在山水，也在人間國寶」，期盼大師的精神成為典範一代代傳承，成就台灣社會最美的樣貌。

至於行政院也已核定「台灣工藝文化產業中長程計畫」，將自明（112）年起，4年投入近30億元於工藝產業發展，蘇貞昌表示，這是代表政府的決心及誠意。

最後，關於李秉圭的特展《頭手工課・李秉圭特展》即日起同步開展，展期至2023年2月5日。

展覽資訊

  • 名稱：《頭手工課・李秉圭特展》
  • 地點：國立台灣工藝研究發展中心工藝文化館1樓（南投縣草屯鎮中正路573號）
  • 時間：即日起至2023年2月5日，週二至週日09:00-17:00（週一休館）

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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