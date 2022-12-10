【書評】丹麥小說《女孩動物》（上）：不加濾鏡地講述一個女孩到女人的殘酷成長故事

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出生於日德蘭半島的丹麥九零後作家Cecilie Lind是學院派詩人出身，十九歲就出詩集，三十出頭已有八本著作，今年更登上丹麥國家廣播公司文學獎的候選榜。新近出版的重口味小說《Pigedyr》（暫譯《女孩動物》）雖然體裁上是小說，究其形式，也算是一篇分三段獨白、發生在2020至2038年間的長篇現代敘事詩，不加濾鏡地講述一個女孩到女人的殘酷成長故事。

此書被北歐評論界譽為丹麥版的《蘿莉塔》，區別是敘事聲音從老男人變成了蘿莉本尊。標題《女孩動物》的確很有生猛海鮮的勁頭，一股《肉蒲團》的氣息撲面而來。

女主人公莎拉，設定為2007年生人，父母老來得女，望女成鳳而屢獲失望。愛好文藝的發育期少女，天生麗質難自棄，在家庭和社會關係上卻是四面楚歌：與保護慾過強的母親衝突；與好友Rosa（玫瑰）有著同性戀情節，又存在著美女間的衝突。於是她到年長許多的牧師那兒尋求指引與安慰。

這位已婚牧師當然是位狼師，沒事還推薦少女看黃書。不久她便與牧師初試雲雨。少女初潮後，父親車禍離世，母親的悲哀如同牢籠令她窒息。與牧師保持不倫關係，又偷窺好友父親洗澡而心生慾念。好友父親與她談心，想請她幫忙挽回自己逐漸疏遠的女兒，她卻偷用了好友已逝母親生前用過的香水來勾引他。本該美好的青春，似乎滿目瘡痍。高中畢業，好友父親向將滿十八歲的莎拉求婚，她該何去何從？

作者用的是詩的語言，寫的卻不是詩意人生

三十歲的莎拉帶著女兒準備聖誕夜的餐食，屋裏放著聖誕歌，「收音機如月亮般潔白冰冷。」

縱慾過度讓少女莎拉疲憊。「我累得像一叢又大又黑的灌木。一千年來，同一條老狗每天早晚都在這撒尿。」

就連被喜歡的人求婚，也是陰霾密佈，「訂婚戒指得是金的。空洞如同雙眼。永恆如同死亡。」

心比天高，命比紙薄的莎拉，長得美而家境平平，堅信禮（基督教儀式，通常於少年男女十三歲時舉辦）上父母送的禮物不過是個鍍金的瓷盒子，裡面裝著自己的乳牙，說是象徵著童年的微笑。她失望得不得了。少女受不了與自己超凡美貌不相襯的庸俗家庭，如此描述自己的堅信禮：「那一天的一切都是如此令人蒙羞。盤子上的扇形餐巾紙，硬邦邦的羊肉，分成份上的加了裝飾的冰激淋。我的裙子有摺邊，太多的摺邊。泡泡袖，薄紗裙。⋯⋯」

因姿色出眾，就覺得世界虧欠自己，這個無頭債找誰來還？四處碰壁的莎拉只好對著牧師性幻想：

「牧師在床上備受煎熬。 一個女孩在摸他的蛋蛋。 誘餌。 雞巴又硬又大又卑鄙。 雞巴的長度是個問題。」

來看莎拉是如何勾引牧師的。二人互發短信：

莎拉：沒人理解我。 牧師：上帝愛妳。 莎拉：操他的上帝。 牧師：你還好嗎？ 莎拉發送一顆桃心。牧師回兩顆，又寫：上帝為大。 莎拉：你的雞巴才大。

不久，夢想成真，少女莎拉與牧師在海灘上談心。之前她告訴牧師，如果自己看見一隻巢穴中掉下的小鳥，她才不會像一般女孩那樣憐惜地撿起它，愛撫它，「吞下一種傷心和劊子手的感覺」，而是會「一腳踩死它，但涼鞋上還有點殘留物。下去。黏稠的血。」

牧師由此明知她「不是上帝的女兒，而是惡魔的女兒」，仍然忍不住約她見面，只是為了教化和規勸？他不是沒有自知之明：「如果我用一根羽毛撫摸你，皮膚的刮擦就會蓬勃發展。僅僅擁有你就是暴力。」

但最後他顯然放棄了抗拒誘惑的努力：

「⋯⋯ 他扯掉了我的淺黃色內褲。 它們像一面白色的旗幟一樣躺在沙灘上。 軟下來。 雞巴抬起來。它經受住了。 牧師被我吃掉了。我只是餓。有人問道。 你好緊，那是他的呻吟。 幾乎是個集會。 你的小妹妹（此處作者用詞為「fisse」，等同於英文中「pussy」，有侮辱意味）。 他說。 雞巴。 他說。 一個肚臍。精液留在那裡，一個水坑。他從我身上抽了出來。他高潮了。他尖叫起來。 我好愛這樣。」

之後兩人還泡了個海水鴛鴦浴。正是：「變溫泉而為寒冷之淵，化火井而成冰雪之窟。」

父親去世後，去牧師家看電影。那晚牧師命令她：

「我的天使，張開翅膀，雙腿 像一個瘋婆子一樣。」

電影放完，牧師「鑽進我的肉裡」，而莎拉毫無抵抗之意。

「我是個暖和的、毛茸茸的年輕姑娘。臥室很涼爽，窗戶開著，他解下腰帶，我獻出冰冷的雙球；我得到了啪啪的、三心二意的、緊張兮兮的、迅速的抽打。⋯⋯我濕得不行，渾身發抖。你好多水。他呻吟道。濕透了。⋯⋯乳房含在嘴裡，雞巴拿出來。⋯⋯他脖子上掛著的小金十字架掛在一根細皮繩上，懸在我的上方，是他的恩寵。我越呻吟，他越興奮。精子射入我體內，我注視著十字架。我用赤裸的身體扭動著他。緊貼著他，很安全。他找到了我。他了解我的美麗。我準備好永遠愛他，因為這知遇之恩。」

牧師那點知遇之恩顯然不太夠用。沒多久，父親去世，莎拉又在好友家留宿時借機勾引好友的父親，先是大段描寫她給老男人口交，然後：

「他穿透了我的小妹妹，把它完全填滿了。很痛，感覺很好。我抓住他的球球，把指甲鑽了進去。他高潮了。在我裡面。」

裙下之臣陸續排隊出場：寫小黃詩勾引語文老師，看老師審閱她寫的對詩人Piet Hein的作品分析時，一陣春心盪漾：

「他會用他的大雞巴插穿他的學生。那將是場災難。那就是他的死亡。他完全不在乎最終將到來的死亡，他就是想操。」

然後是心理醫生、好友青睞的男同學、市長兒子，等等。多為臆想和挑逗。

就連與女友玫瑰的友誼也有著強烈的性暗示。不過大多時候，兩人既是宿敵，也是同謀：

「玫瑰？ 我們是一體的，莎拉，我們是同一的。 我們是陷阱。 我們是孩童。 十四歲的玫瑰（此處「玫瑰」用的複數形式，即是說兩人都如玫瑰）。 指甲是荊棘。 荊棘是武器。 武器是珠寶。 珠寶是錢財。 錢財是男人的。 男人是我們的。」

看多幾處，感覺像吃了頓不太新鮮的鹵煮火燒。

跟這比，《金瓶梅》簡直就是紳士淑女婚外戀禮儀教程。潘金蓮根本就是一個掙脫不幸婚姻的女權主義英雄，最先霸佔她的大戶才是壞人，被迫嫁給武大只是「代持」；西門慶和潘金蓮明明是自由戀愛，且講究程序，有王婆做介紹人的，沒少了起承轉合。

老中醫可能會告訴女主角，小姐，你陰虛陽亢，該吃清涼散了。

「這不像是一個十四歲少女說得出口的話」

《蘿莉塔》一書中很少出現正面的情色描寫。例如，在男主人公第一次給蘿莉塔下藥求歡之後，文中只出現一些含糊的隱喻：