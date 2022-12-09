美國FTC以「不利行業競爭」阻止收購動視暴雪，微軟喊冤：Sony擁有更多獨佔遊戲

微軟（Microsoft）750億美元收購動視暴雪（ ATVI）卡關，美國監管單位強調，收購案將不利於遊戲行業競爭，將不放行交易完成。微軟強調，競爭對手Sony PlayStation擁有更多獨佔遊戲，而且品質還很好，藉此佐證收購案未必不利於行業成長。

微軟XBOX力求收購暴雪，抗衡Sony的PS

美國聯邦貿易委員會（FTC）強調，這個微軟收購暴雪交易是違法的，它會讓微軟有能力控制Xbox遊戲機和微軟遊戲用戶之外的消費者，以何種管道接觸動視暴雪的遊戲，甚至對那些不用遊戲機玩遊戲的消費者提高售價。

FTC12月8日起訴微軟，阻止它以鉅額750億美元收購動視暴雪的交易。這一筆收購案，是自從拜登（Joe Biden）政府上台以來最大的收購案。

微軟為了完成本次收購案，頻頻向廣大遊戲玩家喊話，一旦完成收購動視暴雪，將近一步把動視暴雪遊戲帶到任天堂遊戲平台。Xbox業務負責人Phil Spencer強調：「微軟順利完成收購動視暴雪，在10年內將《決勝時刻》系列遊戲帶到任天堂遊戲平台，同時讓更多遊戲可在不同平台上遊玩。」

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

此外，微軟不斷強調，競爭對手Sony擁有更多的「獨佔遊戲」，許多作品的品質還更好。聲明中說：「Sony佔據市場主導地位的主機廠商，它也是一家強大的遊戲發行商⋯⋯Sony的規模與動視差不多，幾乎是微軟本身遊戲發行業務的2倍。

微軟強調，2021年PlayStation上共有超過280款第一和第三方獨佔遊戲，這幾乎是Xbox的3倍。」包含了《最後生還者》、《對馬戰鬼》、《漫威蜘蛛人》、《戰神》等自家作品，Sony還有《FF7 重製版》和《血源詛咒》等。

微軟相當看重收購暴雪是有原因的，希望能藉此拉抬逐漸被PS壓過的氣勢。

美國監管單位：收購案不利於行業競爭

暴雪於2008年威望迪遊戲與動視合併，暴雪更名動視暴雪。2013年恢復獨立公司地位後沒有改名，此後推出《魔獸爭霸》、《暗黑破壞神》、《星海爭霸》系列大獲好評。之後帳戶數量便已破億，電子遊戲銷量和營收歷史總榜名列前茅。

然而，微軟旗下Xbox 360一直以來就是遊戲機的重要業者，多年來和索尼（Sony）旗下的PlayStation分庭抗禮。Xbox 360暢銷遊戲則有《Kinect大冒險》、《俠盜獵車手V》《最後一戰3》、《當個創世神 Minecraft》。

FTC下屬競爭事務局局長Holly Vedova說：「微軟有能力排擠競爭對手⋯⋯我們目前正在找一項微軟控制一家獨立遊戲公司的證據，證明微軟他如何損害充滿具競爭力、有活力且成長快速的遊戲市場。」

面對FTC的指控，微軟回擊表示：「從一開始我們就致力解決外界談到的傷害競爭力問題，包含早些時候已經對FTC的部分提議讓步」。

微軟副董事長兼總裁Brad Smith強調：「雖然我們主張和平解決問題，但是到了訴訟階段，我們完全有信心贏得勝利，並非常高興能夠在法院上陳述自己捍衛的立場。」

值得注意的是，根據《華爾街日報》揭露，FTC委員以3票贊成、1票反對的表決結果授權提起該訴訟，是共和黨委員Christine S. Wilson投了反對票。

微軟和動視暴雪的合併協議，將延長到明（2023）年7月。報導引述FTC的一位官員稱，如果這2家公司試圖在行政法庭程式結束之前完成交易，FTC的官員有權向聯邦法院尋求禁制令，阻止交易完成。

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核稿編輯：翁世航