美國FTC以「不利行業競爭」阻止收購動視暴雪，微軟喊冤：Sony擁有更多獨佔遊戲
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微軟（Microsoft）750億美元收購動視暴雪（ ATVI）卡關，美國監管單位強調，收購案不利於遊戲行業競爭。微軟強調，勁敵索尼擁有很多獨佔的遊戲，品質也都很好，藉此佐證收購案不會影響行業，也不會讓玩家吃虧。
微軟（Microsoft）750億美元收購動視暴雪（ ATVI）卡關，美國監管單位強調，收購案將不利於遊戲行業競爭，將不放行交易完成。微軟強調，競爭對手Sony PlayStation擁有更多獨佔遊戲，而且品質還很好，藉此佐證收購案未必不利於行業成長。
微軟XBOX力求收購暴雪，抗衡Sony的PS
美國聯邦貿易委員會（FTC）強調，這個微軟收購暴雪交易是違法的，它會讓微軟有能力控制Xbox遊戲機和微軟遊戲用戶之外的消費者，以何種管道接觸動視暴雪的遊戲，甚至對那些不用遊戲機玩遊戲的消費者提高售價。
FTC12月8日起訴微軟，阻止它以鉅額750億美元收購動視暴雪的交易。這一筆收購案，是自從拜登（Joe Biden）政府上台以來最大的收購案。
微軟為了完成本次收購案，頻頻向廣大遊戲玩家喊話，一旦完成收購動視暴雪，將近一步把動視暴雪遊戲帶到任天堂遊戲平台。Xbox業務負責人Phil Spencer強調：「微軟順利完成收購動視暴雪，在10年內將《決勝時刻》系列遊戲帶到任天堂遊戲平台，同時讓更多遊戲可在不同平台上遊玩。」
此外，微軟不斷強調，競爭對手Sony擁有更多的「獨佔遊戲」，許多作品的品質還更好。聲明中說：「Sony佔據市場主導地位的主機廠商，它也是一家強大的遊戲發行商⋯⋯Sony的規模與動視差不多，幾乎是微軟本身遊戲發行業務的2倍。
微軟強調，2021年PlayStation上共有超過280款第一和第三方獨佔遊戲，這幾乎是Xbox的3倍。」包含了《最後生還者》、《對馬戰鬼》、《漫威蜘蛛人》、《戰神》等自家作品，Sony還有《FF7 重製版》和《血源詛咒》等。
微軟相當看重收購暴雪是有原因的，希望能藉此拉抬逐漸被PS壓過的氣勢。
美國監管單位：收購案不利於行業競爭
暴雪於2008年威望迪遊戲與動視合併，暴雪更名動視暴雪。2013年恢復獨立公司地位後沒有改名，此後推出《魔獸爭霸》、《暗黑破壞神》、《星海爭霸》系列大獲好評。之後帳戶數量便已破億，電子遊戲銷量和營收歷史總榜名列前茅。
然而，微軟旗下Xbox 360一直以來就是遊戲機的重要業者，多年來和索尼（Sony）旗下的PlayStation分庭抗禮。Xbox 360暢銷遊戲則有《Kinect大冒險》、《俠盜獵車手V》《最後一戰3》、《當個創世神 Minecraft》。
FTC下屬競爭事務局局長Holly Vedova說：「微軟有能力排擠競爭對手⋯⋯我們目前正在找一項微軟控制一家獨立遊戲公司的證據，證明微軟他如何損害充滿具競爭力、有活力且成長快速的遊戲市場。」
面對FTC的指控，微軟回擊表示：「從一開始我們就致力解決外界談到的傷害競爭力問題，包含早些時候已經對FTC的部分提議讓步」。
微軟副董事長兼總裁Brad Smith強調：「雖然我們主張和平解決問題，但是到了訴訟階段，我們完全有信心贏得勝利，並非常高興能夠在法院上陳述自己捍衛的立場。」
值得注意的是，根據《華爾街日報》揭露，FTC委員以3票贊成、1票反對的表決結果授權提起該訴訟，是共和黨委員Christine S. Wilson投了反對票。
微軟和動視暴雪的合併協議，將延長到明（2023）年7月。報導引述FTC的一位官員稱，如果這2家公司試圖在行政法庭程式結束之前完成交易，FTC的官員有權向聯邦法院尋求禁制令，阻止交易完成。
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核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。