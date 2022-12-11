【書評】《女孩動物》（下）：猛烈虛火淬煉少女的真陰，得出了那麼一點真陽
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如果說當代女性的困境就是《女孩動物》這部小說提出的問題，那麼除了讓一位少女以身體為武器面對世界，作家是否有其他解決方案的提示？還是說，不過一聲虛無主義的長歎？
（本文含情色內容，未成年請勿閱讀）
蘿莉塔本人對於那段亂倫關係實屬被動。她和繼父調情是沒錯，但那多半只是為了驗證自己的少女魅力。在旅館被下藥，在熟睡中被霸佔後，她一開始揚言要到警察那裡告發繼父，被他威脅送孤兒院而未採取行動，而後來則是「每天夜晚，每天夜晚——在我剛假裝睡著時就開始抽泣」。實際上繼父從頭到尾非常清楚自己在幹嘛，那就是「⋯⋯我們的長途旅行只是用一條彎彎曲曲的蜒蚰黏液條痕玷污了這片充滿信任、夢幻一般的迷人的遼闊的國土⋯⋯。」
這裏的「國土」可以理解為有雙重意義：既是指完全司法化之前的鄉土美國，即尚且可以容許蓋茨比偉大的美國，也是指蘿莉塔的純潔胴體。
蘿莉塔一開始就是被動接受老男人的。母親已經過世，情勢之下她沒有更好的選擇，而「充滿信任」的社會制度也不可能保護她。所以她只好和繼父建立了一對一的類似於援交關係。小蘿莉當然會在繼父安排的上流女校裡面放肆無禮，「總是很敵對，心懷不滿，不肯暴露思想」。之後的墮落不過是順理成章。
而《女孩動物》中莎拉的墮落則完全是主動而自覺的。這本書根本無關乎道德，而《蘿莉塔》是的。
納博科夫寫道：「人類的道德觀念是我們。不得不向美的現世觀念所致的敬意。」（The moral sense in mortals is the duty. We have to pay on mortal sense of beauty.）
他發了自己陽具的照片，她回了一隻雞的圖片
又想到《房思琪的初戀樂園》的作者林奕含。連書都出版了，還是芳華早逝。而當年涉嫌誘姦的老男人有事嗎？回答是證據不足。流氓不可怕，就怕流氓有文化。只有苦練內功，方能立身處世。
《蘿莉塔》中就有這樣一位高人。在亂倫關係發端之前，唯一外人試圖干涉的善舉，是老男人在旅店企圖對她動手前，被一個黑暗中的看不見的人拆穿。這個眼明心亮的陌生人，以含蓄而不失禮的方式點出了老男人的陰謀。談話幾個回合之後，知道自己無法勸阻其人心中的惡魔，最後說：
「對不起，我醉了。晚安。你的那個孩子需要好好睡一陣子。睡眠像一朵玫瑰，正如波斯人所說的那樣。抽菸嗎？」（這裏的波斯人是指《魯拜集》的作者。）
「睡眠像一朵玫瑰」，意思為何？睡眠是一個人芬芳馥郁的夢鄉，切勿打攪，打攪則玫瑰刺手。
Cecillie Lind也說納博科夫是自己喜愛的作家之一。她顯然熟讀《蘿莉塔》，《女孩動物》一書中也不乏對其映射。
首先注意到的巧合是，時間上，女孩動物的敘述開始於2020年，這正對應了蘿莉塔文中，繼父探望已經懷孕的已婚蘿莉時的感想：
「她就坐在那兒（我的蘿莉塔！）才十七歲已經憔悴不堪，肚子裡懷著的那個孩子，在她腹中已在夢想成為一個大人物並在公元2020年左右退休。」
其次，人物姓名的借用。「波斯人」似乎被她埋在《動物女孩》中做了一個謎語的謎面之一：女主人公莎拉引誘上床的牧師大名就叫「Dario」（大流士一世，古波斯帝國國王）。
或許這是我作為讀者的過度臆測。但《蘿莉塔》全書中出現過「波斯人」的地方只有以上一處。丹麥國教為基督新教路德宗，和波斯人沒多大關係，書中也藉莎拉之口屢次點出「牧師叫這個名字很奇怪」，似在有意提示什麼。
「牧師」的身分也不是空穴來風。《蘿莉塔》中，小蘿莉的好友到家裡去玩，告訴蘿莉的繼父，「⋯⋯事實上，我們是競爭對手，她和我都迷上了裡格牧師。」 老男人卻覺得，「他所談的對瑞士的印象叫我厭煩得幾乎想要殺人」。《女孩動物》的牧師也差不多，最後莎拉被他煩透了。什麼上帝的僕人，在她面前下跪，還給她發自己陽具的照片，她回了一隻雞的圖片，友好地踹了他。
好吧，Cecilie Lind安排莎拉和名叫Dario的牧師上床。口氣不小。交歡時，莎拉看到的是「撒旦在他（牧師）的窗戶上呼吸，在霧面上，他用右手食指畫了一個男人和一顆心。用手把它擦掉」。
莎拉好友的名字就叫玫瑰（Rosa），這也不像巧合。玫瑰曾在學習聖經的小冊子上寫過「上帝是父親」。波斯人叫人不要打攪睡眠（玫瑰），莎拉肯定要打攪，沒商量地睡了好友的父親。到後來還結了婚，生下的孩子叫莫妮卡（Monika）。
這個「莫妮卡」不排除也是個梗，因為這根本不是一個典型的丹麥女孩名字。《蘿莉塔》中男主人公在法國叫過的一個雛妓倒是叫莫妮卡。
看起來，Cecilie Lind是拿出了晴雯撕扇子的勁，逢佛殺佛，逢祖殺祖。
離經叛道氣勢洶洶下，實則空無一物
在《女孩動物》中，老情人都叫莎拉「我的動物」，她的媽媽也叫她「我的小動物」。其實呢？她是一個獵人，而非獵物。她才不是什麼蘿莉塔。
如上，Cecilie Lind很可能是借用了《蘿莉塔》中間的一些人物姓名，又重新錯位，作為腳註放到自己的小說裡。也就是說，她或許有意要讓《女孩動物》披上一層《蘿莉塔》的外衣，甚至使用了蘿莉塔的情感公式。
作者的野心恐怕不止於此。
作為一個來自《金瓶梅》故鄉的天然「淫書」讀者，我仍能暫時跳脫「淫者見淫」的陷阱，以畏懼之心隱約嗅到Cecilie Lind的憤怒，那遠遠不止於複製一個《蘿莉塔》的當代丹麥場景。那麼，她那些故意錯位的腳註只是煙霧彈嗎，又是幹什麼用的？
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。