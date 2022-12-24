《圖解・究極日本料理》：木器與漆器造就出日本獨特的「以口就食」飲食文化
我們想讓你知道的是
本書內容由專業主廚長島博監修，從日本的自然、風土、民俗、科學和歷史的角度介紹日本料理，並結合漫畫、插圖、照片的方式，由三位主要人物（老師傅、在他手下受訓的法國人艾瑪和師傅的孫子—想成為日本廚師的高中生）串場深入淺出地解說，共同進行一場和食探究之旅，發掘日本人的餐桌二三事！
文：長島博（監修）
木頭造就了「以口就食」的餐具
最早發現「漆」的人是誰？
日本的餐具等容器，沒有從土器一路發展為陶瓷器，原因可能在於國土的大半屬於森林，輕易就能獲得木器與漆器的緣故。這也造就出日本獨特的「以口就食」飲食文化，也就是把碗端到嘴邊，直接就著碗吃喝食物的習慣。
「漆」使木製容器化身為觸感溫順，方便好用的漆器，以下就將介紹「漆」這種天然的塗料。漆是用漆樹的樹液煉製而成的天然塗料。驚人的是，即使現代科學技術如此發達，依然無法製造出比漆更優良的合成塗料。
最早發現漆的人是誰呢？據說是蜜蜂。棲息於漆樹附近的長腳蜂，會用漆樹的樹液固定蜂窩底部。我們的祖先可能是看到了這個，才開始想到可以把漆拿來當黏著劑使用。
根據科學判斷，從北海道函館市塩尻町的垣之島B遺跡出土的陪葬品，大概是距今九千年前的東西。由此可知，日本人從繩文時代初期就開始使用漆了。
直到江戶末期，飯碗仍使用漆器
飛鳥．奈良時代，佛教傳到日本，佛像與佛具的製作促進了漆器工藝的進步。關於奈良時代的餐具，雖然在正倉院中找到了幾樣黑漆碗盤，但這時漆器的使用，應該尚未普及於一般民眾之間。
平安時代，漆器原是貴族專用的高級品。不過，到了平安時代後期，漆器就開始廣受民間使用了。平安時代後期的繪卷作品《病草紙》中，可看到描繪用餐情景的畫。畫面中，折敷*上放著黑漆飯碗與湯碗，還有幾個小盤子。近年挖掘出的鐮倉時代遺跡中，也大量出土了推測應為下級武士使用的塗漆飯碗和小盤子。
江戶時代，各藩保護並獎勵漆器生產，漆器產業就此確立。除了塗漆的武器之外，連傳統工藝品也加入塗漆的行列，人們在日常生活中盛行使用漆器。各藩也紛紛獎勵種植漆樹，從漆液的採收到以木頭製作器具、塗漆、裝飾等，建立起一條龍式的漆工藝品生產體制。現存的漆器產地，多半誕生於江戶時代。
從平安時代後期到江戶時代後期，日本的餐具食器一直以漆器為中心。至少飯碗和湯碗始終是漆器的天下。江戶中期，瓷器逐漸普及，多半作為盤子和小缽使用。進入明治時代，瓷器大量生產後，瓷器飯碗也開始出現。不過，湯碗依然持續使用漆器。這是因為，若要將熱湯端到嘴邊喝，漆器還是最適合的容器。
有「japan」之稱的漆器
過去漆器曾被稱為「japan」，博得許多歐洲人的喜愛。於十六世紀後半至十七世紀來到日本的耶穌會傳教士及西班牙、葡萄牙商人們，被美麗的蒔繪*打動，包括各式各樣教堂用品及運至歐洲銷售的西洋斗櫃、置物盒等，訂製了許多以蒔繪裝飾的東西。這些外銷工藝品又被稱為「南蠻漆器」。
*蒔繪：漆器上的裝飾之一。在器具表面先塗上一層漆後，再以沾漆的毛筆於第一層漆上繪製圖案。趁圖案的漆未乾時，灑上金粉、銀粉或其他顏色的粉末。用筆刷掉多餘的粉末，這時只有沾在漆上的粉末留下，形成各種圖案或紋路。
現在國產漆只剩下百分之三
進入明治時代，漆器產業的環境出現變化。失去了藩的後盾，漆樹林紛紛改成桑田或茶園，漆產量銳減。江戶時代自給自足經濟體制下確立的漆器產業無法繼續維持。
一九〇七年比利時裔美國人貝克蘭發明了世界上最早的人造樹脂，並用自己的名字命名為「Bakelite」，成功地以工業化方式生產人造樹脂。日本也從一九一一年開始生產這種人造樹脂，做出代替漆器的塑膠容器。
第二次世界大戰後，化學工業得到發展，使用合成樹脂製作碗身及表面塗料，大量生產合成漆器。一九四九年的工業標準化法（現在的產業標準化法，一般稱為JIS法）規定，使用合成樹脂製作碗身及表面塗料的製品也可稱為漆器。
結果，合成漆器與傳統漆器同時存在，使得消費者不容易分辨兩者差異。
一九七〇年，從尿素甲醛樹脂製造的漆器中檢驗出福馬林，這個問題促成了一九七二年家庭用品品質表示法的改訂，法令明訂漆器碗體和表面塗料必須標示成份種類。根據現在的家庭用品品質表示法，只有表面塗裝天然漆的器具才能標示為「漆器」。
現在，日本國內使用的漆，國產漆只佔百分之三，其他大多數的漆原料都來自中國。二〇一五年，文化廳規定國寶及重要文化遺產的修復，原則上只能使用國產漆。漆原料面臨非得增產不可的狀況，岩手縣等地方開始投入漆器產業的復興。
（P45下方圖說）
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漆與化學
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〈漆是有生命的〉
漆的主要成分是名為漆酚的樹脂、水分、橡膠質與酵素（laccase）。若使用合成樹脂，塗上的那一刻光澤最佳，之後會逐漸褪色。相較之下，使用真漆塗料則是愈使用色澤愈美。這是因為漆器完成後，塗膜中的酵素仍持續活動，「漆的硬化作用」也仍不斷進行。
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〈彩色漆的登場〉
二十世紀發現新的金屬鈦合金，以二氧化鈦粉末著色的合成顏料就此誕生，也能夠自由使用過去難以實現的白色、藍色及粉紅色等彩色漆了。
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〈友善地球的漆〉
合成樹脂塗料在乾燥的過程中需要大量熱能，消耗石油資源。另一方面，真正的漆器則不會造成環境負擔。
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〈也能塗在玻璃上的漆〉
雖然漆可以塗在竹子、紙、布料、陶瓷器與金屬等各種材質表面，要將漆塗在玻璃表面曾經是一件難事。不過，近年製造出超細分子化的「奈米漆」，實現了可塗在玻璃上的漆。
從採收生漆到生產漆器
漆來自漆樹的樹液。以下介紹採收生漆與製造漆器的主要工序。
第47頁所說的「乾燥」，是為了方便說明，實際上不是「乾燥」而是「變硬」。說得更詳細一點，漆中包含的酵素（laccase）從空氣裡的水分中吸收氧氣，引起化學反應，造成漆的樹脂成份（漆酚）變硬。因此，為了讓漆凝固變硬，需要溫度介於攝氏二十到三十度間，濕度介於百分之七十到八十五的高濕度環境。聽起來很不可思議吧？凝固後的漆非常強韌，對酸鹼等化學物質有很大的耐受性，更兼具防水、防腐的優越作用。
製造漆器的主要工序（以本堅地為例）
只有日本是「只用筷子吃飯的國家」
除了湯碗，日本人每天會用到的漆器就是筷子了。來比較看看中國、韓國和日本使用筷子與餐具的方式有什麼不同吧。
中國人吃飯時，眾人圍著餐桌，坐在椅子上，用筷子從桌上的盤子裡夾取食物分食。基本上分食用的小碟子直接放在桌上，用筷子或調羹吃東西。韓國人和日本人一樣，有很長的一段時間都是坐在地上吃放在高腳托盤上的食物。不過，兩國的餐桌禮儀卻有很大的不同。在韓國的飲食文化中，端起餐具或以口就碗都不符合禮儀規範，基本上，碗盤必須放在桌上，使用湯匙或筷子吃東西。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。