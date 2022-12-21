想制衡「物化」，就不要讓女性有機會透過性物化自己得到好處
我們想讓你知道的是
當女性主義者談論到物化時，通常不是在單純的觀察，陳述「某件事發生了」，而是在說：「物化是不好的影響，物化影響了女性處境。」於是，喜歡這些場景的人會跳出來抗議，說「女性也要自願才會出現在這些場合，女性是可以自願被物化的」，來證明「這件事並沒有那麼嚴重」。因此這些物化是中性的，而且不論性別都會發生。所以特別挑出女性被物化的情境，其實是對其他性別不夠公平。 真的嗎？我們就來個別談談，這些主張有沒有道理。
文：吳貳說
我相信大部分人對物化並不陌生。經過女性主義者的努力，我們可以很清楚如何辨認出什麼是物化。例如選舉拜票時請一群年輕女性穿著清涼站台、車展雇用的展場女性、百貨公司貨櫃台的服務小姐、色情片中的女星等，甚至遊戲中的各式「我婆」，也是透過物化女性服務他人的例子。
而當女性主義者談論到物化時，通常不是在單純的觀察，陳述「某件事發生了」，而是在說：「物化是不好的影響，物化影響了女性處境。」
於是，喜歡這些場景的人會跳出來抗議，說「女性也要自願才會出現在這些場合，女性是可以自願被物化的」，來證明「這件事並沒有那麼嚴重」。因此這些物化是中性的，而且不論性別都會發生。所以特別挑出女性被物化的情境，其實是對其他性別不夠公平。
真的嗎？我們就來個別談談，這些主張有沒有道理。
女性有可能自己物化自己嗎？
要拆解這句話，我們就要先知道物化是怎樣的詞。就文章開頭的例子來說，我們會認為使用「物化」一詞，是想表示的是某人對某人進行了一個行動。如果我們把「物化」換成其他行動，會有道理嗎？
- 中性的例子：判斷自己、表現自己、解釋自己
- 負面的例子：殺害自己、嘲笑自己、歧視自己
以上例子看起來非常通順，對吧？既然這些例子都是可行的，那物化自己當然也是有可能的。我相信這是說出「女性會物化自己」的最大理由。
有趣的是，中性與負面例子所呈現出的感受其實並不相同。我們不會疑惑為什麼人要判斷自己，但我們會想知道為什麼有人要殺害自己。
為什麼會產生這樣的差別？我認為很大一部份是因為我們都很清楚，要一個人真的去做有負面結果的事，要不是（一）當事人有非常強烈的理由，不然就是（二）當事人並不清楚、或無法控制這些後果。例如吸煙喝酒等造成的癌症風險、或是過失殺人等。
物化造成的結果是什麼？
因此，我們有必要從頭回來談談物化的影響。若我們對物化的影響沒有共識，那「女性能不能物化自己」就難以得到結論。
字面意義上，物化可以被理解為「把什麼原本不是物品的，當成物品使用」。並且，這是一件壞事，有損人格，或會造成長期影響、鼓勵他人以物品的方式對待同一個人。作用與歧視相當類似。
照以上理解，我們可以很快想到許多情境，例如被資方壓榨的勞工、隨傳隨到的工具人、被當成搜尋引擎的親友等。以女性的例子來說，就是被當成家事機器或生育工具。
然而，這些例子似乎很難讓人真的同意「只有女性被物化有壞影響」。我自己也這麼認為。因此，只談物化（Objectification）其實是不夠的，性物化（Sexual Objectification）更能夠解釋這些針對性與性別的物化，而以往談論與女性有關的物化，其實意涵也更接近性物化。
要如何理解性物化？性物化是物化的分支，但更著重於性方面。把人當成物品，不一定是永久的、或一定有道德上的問題。例如，我們相信司機有義務將我們載到指定的地點，我們不會關心司機，只會把司機當成服務內容之一，當司機拒絕服務時，我們會認為他違反工作合約，進而提出抗議。這都是合理的。
問題是，基於性與性別的物化，人們無法「下班」，拒絕成為某個性別。[1]這讓被性物化的對象，會處於隨時隨地都被認為需要提供服務的狀況，並且當他們拒絕服務時，會遭受意見忽視、甚至是「正義」的處罰，像是：「摸一下又不會少塊肉」、「只是開玩笑有必要這麼政治正確嗎」、「到家裡喝酒不就是同意發生性行為嗎」。
當我們相信，特定衣物、特定行為、特定性別出現時，就等於社會有資格要求他們提供性與性別相關的服務，這會讓該性別經常處於危險且違反意願的情況下。這三者不一定要全部滿足，但彼此有所關連。這讓穿上清涼衣物的人、擺出性感姿勢的人、特定性別都蒙受風險。
為何我們「比較」關注女性，而不關心其他性別
就這些定義來說，其實任何性別都有可能發生性物化，既然如此，為什麼我們經常只談論女性？
從最簡單的例子來說，光是服裝， 社會依舊有既定的性別規範，什麼性別該怎麼穿，即使沒有明文規定，你大概也知道哪些衣服你不該穿。
但有趣的是，女性通常會希望自己也能穿上男性的衣服，例如以往爭取的：褲裝、旗袍、珠寶、蕾絲、高跟鞋、粉紅色。男性卻不會想在現代爭取穿上已經有女性意涵的裙子、高跟鞋、蕾絲、甚至粉紅色的口罩在2020年還有小男生覺得不好意思。為什麼會有這樣的區別？我想即使沒有讀過任何性別論述，我們也能僅憑直覺想像：穿上男裝是正面的；穿上女裝是負面的。
其他例子還有很多，例如食物、建築都是性別化的，性行為就更不用說了。以性別設立規範的範圍廣到幾乎無處不在，甚至從我們還是胎兒時，周遭就開始關心起我們的性別了。這讓性物化的影響比我們想像的廣泛、全面，以至於我們太習慣，無法立即察覺。
而我們從這些例子都能很明顯的發現，男性並不像女性一樣嚮往另外一個性別能做的事。[2]這非常清楚的說明現代社會的規則造就怎麼樣的權力差別。
在這樣的情況下，我想，有權力的人，花比較多的時間去關注權力較小的人，會是道德的表現。就像我們通常會希望有錢人能更關注金錢分配一樣。
同時，我們其實也能從這些思考得到參考的機會，不去否認其他可能的經驗。例如，男性僅因性別，就被迫要承擔勞力相關的付出、或約會被希望付錢等等不合理的要求。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。