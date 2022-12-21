想制衡「物化」，就不要讓女性有機會透過性物化自己得到好處

文：吳貳說

我相信大部分人對物化並不陌生。經過女性主義者的努力，我們可以很清楚如何辨認出什麼是物化。例如選舉拜票時請一群年輕女性穿著清涼站台、車展雇用的展場女性、百貨公司貨櫃台的服務小姐、色情片中的女星等，甚至遊戲中的各式「我婆」，也是透過物化女性服務他人的例子。

而當女性主義者談論到物化時，通常不是在單純的觀察，陳述「某件事發生了」，而是在說：「物化是不好的影響，物化影響了女性處境。」

於是，喜歡這些場景的人會跳出來抗議，說「女性也要自願才會出現在這些場合，女性是可以自願被物化的」，來證明「這件事並沒有那麼嚴重」。因此這些物化是中性的，而且不論性別都會發生。所以特別挑出女性被物化的情境，其實是對其他性別不夠公平。

真的嗎？我們就來個別談談，這些主張有沒有道理。

女性有可能自己物化自己嗎？

要拆解這句話，我們就要先知道物化是怎樣的詞。就文章開頭的例子來說，我們會認為使用「物化」一詞，是想表示的是某人對某人進行了一個行動。如果我們把「物化」換成其他行動，會有道理嗎？

中性的例子：判斷自己、表現自己、解釋自己

負面的例子：殺害自己、嘲笑自己、歧視自己

以上例子看起來非常通順，對吧？既然這些例子都是可行的，那物化自己當然也是有可能的。我相信這是說出「女性會物化自己」的最大理由。

有趣的是，中性與負面例子所呈現出的感受其實並不相同。我們不會疑惑為什麼人要判斷自己，但我們會想知道為什麼有人要殺害自己。

為什麼會產生這樣的差別？我認為很大一部份是因為我們都很清楚，要一個人真的去做有負面結果的事，要不是（一）當事人有非常強烈的理由，不然就是（二）當事人並不清楚、或無法控制這些後果。例如吸煙喝酒等造成的癌症風險、或是過失殺人等。

物化造成的結果是什麼？

因此，我們有必要從頭回來談談物化的影響。若我們對物化的影響沒有共識，那「女性能不能物化自己」就難以得到結論。

字面意義上，物化可以被理解為「把什麼原本不是物品的，當成物品使用」。並且，這是一件壞事，有損人格，或會造成長期影響、鼓勵他人以物品的方式對待同一個人。作用與歧視相當類似。

照以上理解，我們可以很快想到許多情境，例如被資方壓榨的勞工、隨傳隨到的工具人、被當成搜尋引擎的親友等。以女性的例子來說，就是被當成家事機器或生育工具。

然而，這些例子似乎很難讓人真的同意「只有女性被物化有壞影響」。我自己也這麼認為。因此，只談物化（Objectification）其實是不夠的，性物化（Sexual Objectification）更能夠解釋這些針對性與性別的物化，而以往談論與女性有關的物化，其實意涵也更接近性物化。

要如何理解性物化？性物化是物化的分支，但更著重於性方面。把人當成物品，不一定是永久的、或一定有道德上的問題。例如，我們相信司機有義務將我們載到指定的地點，我們不會關心司機，只會把司機當成服務內容之一，當司機拒絕服務時，我們會認為他違反工作合約，進而提出抗議。這都是合理的。

問題是，基於性與性別的物化，人們無法「下班」，拒絕成為某個性別。[1]這讓被性物化的對象，會處於隨時隨地都被認為需要提供服務的狀況，並且當他們拒絕服務時，會遭受意見忽視、甚至是「正義」的處罰，像是：「摸一下又不會少塊肉」、「只是開玩笑有必要這麼政治正確嗎」、「到家裡喝酒不就是同意發生性行為嗎」。

當我們相信，特定衣物、特定行為、特定性別出現時，就等於社會有資格要求他們提供性與性別相關的服務，這會讓該性別經常處於危險且違反意願的情況下。這三者不一定要全部滿足，但彼此有所關連。這讓穿上清涼衣物的人、擺出性感姿勢的人、特定性別都蒙受風險。

為何我們「比較」關注女性，而不關心其他性別

就這些定義來說，其實任何性別都有可能發生性物化，既然如此，為什麼我們經常只談論女性？

從最簡單的例子來說，光是服裝， 社會依舊有既定的性別規範，什麼性別該怎麼穿，即使沒有明文規定，你大概也知道哪些衣服你不該穿。

但有趣的是，女性通常會希望自己也能穿上男性的衣服，例如以往爭取的：褲裝、旗袍、珠寶、蕾絲、高跟鞋、粉紅色。男性卻不會想在現代爭取穿上已經有女性意涵的裙子、高跟鞋、蕾絲、甚至粉紅色的口罩在2020年還有小男生覺得不好意思。為什麼會有這樣的區別？我想即使沒有讀過任何性別論述，我們也能僅憑直覺想像：穿上男裝是正面的；穿上女裝是負面的。

其他例子還有很多，例如食物、建築都是性別化的，性行為就更不用說了。以性別設立規範的範圍廣到幾乎無處不在，甚至從我們還是胎兒時，周遭就開始關心起我們的性別了。這讓性物化的影響比我們想像的廣泛、全面，以至於我們太習慣，無法立即察覺。

而我們從這些例子都能很明顯的發現，男性並不像女性一樣嚮往另外一個性別能做的事。[2]這非常清楚的說明現代社會的規則造就怎麼樣的權力差別。

在這樣的情況下，我想，有權力的人，花比較多的時間去關注權力較小的人，會是道德的表現。就像我們通常會希望有錢人能更關注金錢分配一樣。

同時，我們其實也能從這些思考得到參考的機會，不去否認其他可能的經驗。例如，男性僅因性別，就被迫要承擔勞力相關的付出、或約會被希望付錢等等不合理的要求。