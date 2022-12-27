曼哈頓石頭記：紐約中央公園「自然與人工」地景豐富多彩的內涵
我們想讓你知道的是
紐約中央公園的西南角，矗立著一塊名為Umpire Rock的巨岩，它是公園裡最受歡迎的網紅景點之一，無數遊客佇立其上。在此拍照，能夠將第59街、第五大道轉角處的著名建築一併收入鏡框。它像是一個天然舞台，揉合了前景巨石、中景綠樹，與背景布幕的摩天高樓，形成一幅曼哈頓獨有的、充滿想像的都市天際線。
文：鄭台祥
紐約中央公園的西南角，矗立著一塊名為Umpire Rock的巨岩，它是公園裡最受歡迎的網紅景點之一，無數遊客佇立其上。在此拍照，能夠將第59街、第五大道轉角處的著名建築一併收入鏡框。它像是一個天然舞台，揉合了前景巨石、中景綠樹，與背景布幕的摩天高樓，形成一幅曼哈頓獨有的、充滿想像的都市天際線。
這些大大小小的岩石露頭（outcrops）遍佈了整個紐約以至美國東北，它們看似尋常之至，實則挾帶了太多不為人知的複雜訊息。不同於公園裡的其它地景元素，如樹木、湖泊與涼亭步道，岩石是地球深歷史的見證者，存在的時間橫跨千萬年。探究這些石頭的身世，我們也許能一窺中央公園的歷史片段，並從中讀取公園地景裡自然與人工交雜混同的痕跡。
世界不是平的，曼哈頓尤其不是
從空中俯瞰，我們可能會將中央公園想像成紐約市中心一塊扁平的綠地，四周是整齊劃一的格狀街廓，鱗次櫛比的摩天高樓。這塊面積約3.4平方公里的土地成了葛拉罕（Stephen Graham）口中習慣以平面看待的世界。[1]
然而在200年前，曼哈頓這座北美原住民萊納佩人（Lenape）所稱的「多山的島嶼」（Mannahatta），其實是一片高低起伏的地形。從1856年的一張基地測繪圖裡，我們能夠清楚見到基地內散佈著大大小小的岩石，與參差不齊的破碎地貌。
冰河作用是造就這種地貌最根本的自然驅力。距今約九萬年前最後一次冰河時期，冰川邊緣從加拿大開始由北向南緩慢移動，夾帶著數不清的塊石巨礫，一路刨刮地表、摩擦岩床，所到之處，在紐約上州（Upstate New York）挖鑿出五指湖與哈德遜河谷，切割Adirondacks山脈，期間走走停停，最終在二萬多年前抵達今日的曼哈頓。漫長的歲月在這片土地刻劃出深淺不一的谷地，也留下了數不輕的刮痕、沉積物與冰磧石。[2]
早年先民尋求平坦的土地，以便建造家屋房舍，陡峻地形自然不受到青睞。隨著城鎮發展，許多高低起伏的地形被保留了下來，成為公園林地、墓園，甚至高爾夫球場。
紐約市的其它公園，如北邊布朗克斯的Van Cortlandt Park，緊鄰哈德遜河畔的Inwood Hill Park等等，都建立在這些十億年以上壽命的岩床上方。這些塊石大多由片麻岩（gneiss）構成，包含了石英、雲母、黑曜岩等成分，成為地表最醒目的自然特徵。[3]
順勢而為：塊石融入公園地景設計
打從一開始，建造中央公園的命運就和這些古老的塊石密不可分。十九世紀中期，曼哈頓因外來移民人口大量增長，城市飛速發展的後果，導致擁擠髒亂、傳染病盛行。在社會賢達如布萊恩（William Cullen Bryant）、道寧（Andrew Jackson Downing）等人的呼籲下，在城市建造一大型公園的構想逐漸成形。
1853年，公園場址選在位於第五、第八大道，從59街到106街之間，約600英畝的大片荒地。場勘時卻發現106街有塊巨大岩石橫空而過，尷尬的地形導致範圍向北延伸至110街，公園的位置就這麼確定下來，直到今天。[4]
1858年，身兼農業家與記者的36歲青年歐姆斯德（Frederick Law Olmsted），與英國建築師弗克斯（Calvert Vaux）共同贏得了中央公園設計權，他們首先面臨的一大挑戰，就是這些無處不在的巨石。他們僱用了數千人力整地開挖、清理場地，從1858至1861三年間，總計以火藥爆破、挖除了約一百八十萬立方米的岩石土方，其中大多來自修築隧道，其中約百分之三十就地回收利用，用來鋪設園區內道路基礎，[5]其餘則用作橋樑、水瀑與台階等各類景觀設施。
歐姆斯德深知，參差錯落的地形比平坦的地表更有視覺上的吸引力，與其將之視為障礙，不如與它和平共處，甚至巧妙的利用它。早在1858年提出的報告書裡，他就將這些巨石登高望遠的特性發揮到極致。
其中，弗克斯所設計，位在79街遠景石（Vista Rock）上方的城堡Belvedere Castle，本身就是以開挖隧道的岩石回收建成，供遊客遠眺草坪湖泊等美景。1867年完工後，仍保存其古樸的樣貌。
另一方面，當初規劃遊園動線時，設計者基於「人車分道」的安全考量，在動線交會處採用了立體交叉的手法，因此形成了許多隧道、涵洞與橋樑，以提供行人與馬車穿越無礙。
其中，位於公園北側林地的巨石拱門（Huddlestone Arch），直接以現場爆破後遺留的塊石砌築而成，靠石塊本身的重量與摩擦力緊密結合，不使用任河水泥黏著材料。往西三百公尺，穿過一條密林小徑，則有另一座拱橋Glen Span Arch，它於1865年完工，1885年由灰色片麻岩取代腐朽的木材結構。
這座拱門的構築手法更加細緻，石塊排列、加工方式及拱心構造，皆匠心獨具，粗糙的表面的彷彿從周圍岩盤中長出，混合了人工與自然，也低調融入了周遭地景。這些設施看似渾然天成，實則經過高度人工計算，在質樸粗曠之中隱含了精確的技術，也呼應了中央公園本身是一高度人工捏塑的自然風貌。
在1858年委員會的報告中，歐姆斯德提到，有朝一日，曼哈頓將被剷平，成為一排排鱗次櫛比的樓房，原本高低起伏的地貌將不復存在。因此他希望能保留中央公園的巨石，做為原初地形的見證。對這些既有地形，應盡可能減少干預，並最大程度的發揮其景觀特色與效用。[6]
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。