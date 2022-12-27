曼哈頓石頭記：紐約中央公園「自然與人工」地景豐富多彩的內涵

文：鄭台祥

紐約中央公園的西南角，矗立著一塊名為Umpire Rock的巨岩，它是公園裡最受歡迎的網紅景點之一，無數遊客佇立其上。在此拍照，能夠將第59街、第五大道轉角處的著名建築一併收入鏡框。它像是一個天然舞台，揉合了前景巨石、中景綠樹，與背景布幕的摩天高樓，形成一幅曼哈頓獨有的、充滿想像的都市天際線。

這些大大小小的岩石露頭（outcrops）遍佈了整個紐約以至美國東北，它們看似尋常之至，實則挾帶了太多不為人知的複雜訊息。不同於公園裡的其它地景元素，如樹木、湖泊與涼亭步道，岩石是地球深歷史的見證者，存在的時間橫跨千萬年。探究這些石頭的身世，我們也許能一窺中央公園的歷史片段，並從中讀取公園地景裡自然與人工交雜混同的痕跡。

世界不是平的，曼哈頓尤其不是

從空中俯瞰，我們可能會將中央公園想像成紐約市中心一塊扁平的綠地，四周是整齊劃一的格狀街廓，鱗次櫛比的摩天高樓。這塊面積約3.4平方公里的土地成了葛拉罕（Stephen Graham）口中習慣以平面看待的世界。[1]

然而在200年前，曼哈頓這座北美原住民萊納佩人（Lenape）所稱的「多山的島嶼」（Mannahatta），其實是一片高低起伏的地形。從1856年的一張基地測繪圖裡，我們能夠清楚見到基地內散佈著大大小小的岩石，與參差不齊的破碎地貌。

Photo Credit: Frances Loeb Library 公園第五至第八大道的地質剖面分析

冰河作用是造就這種地貌最根本的自然驅力。距今約九萬年前最後一次冰河時期，冰川邊緣從加拿大開始由北向南緩慢移動，夾帶著數不清的塊石巨礫，一路刨刮地表、摩擦岩床，所到之處，在紐約上州（Upstate New York）挖鑿出五指湖與哈德遜河谷，切割Adirondacks山脈，期間走走停停，最終在二萬多年前抵達今日的曼哈頓。漫長的歲月在這片土地刻劃出深淺不一的谷地，也留下了數不輕的刮痕、沉積物與冰磧石。[2]

早年先民尋求平坦的土地，以便建造家屋房舍，陡峻地形自然不受到青睞。隨著城鎮發展，許多高低起伏的地形被保留了下來，成為公園林地、墓園，甚至高爾夫球場。

紐約市的其它公園，如北邊布朗克斯的Van Cortlandt Park，緊鄰哈德遜河畔的Inwood Hill Park等等，都建立在這些十億年以上壽命的岩床上方。這些塊石大多由片麻岩（gneiss）構成，包含了石英、雲母、黑曜岩等成分，成為地表最醒目的自然特徵。[3]

順勢而為：塊石融入公園地景設計

打從一開始，建造中央公園的命運就和這些古老的塊石密不可分。十九世紀中期，曼哈頓因外來移民人口大量增長，城市飛速發展的後果，導致擁擠髒亂、傳染病盛行。在社會賢達如布萊恩（William Cullen Bryant）、道寧（Andrew Jackson Downing）等人的呼籲下，在城市建造一大型公園的構想逐漸成形。

1853年，公園場址選在位於第五、第八大道，從59街到106街之間，約600英畝的大片荒地。場勘時卻發現106街有塊巨大岩石橫空而過，尷尬的地形導致範圍向北延伸至110街，公園的位置就這麼確定下來，直到今天。[4]

1858年，身兼農業家與記者的36歲青年歐姆斯德（Frederick Law Olmsted），與英國建築師弗克斯（Calvert Vaux）共同贏得了中央公園設計權，他們首先面臨的一大挑戰，就是這些無處不在的巨石。他們僱用了數千人力整地開挖、清理場地，從1858至1861三年間，總計以火藥爆破、挖除了約一百八十萬立方米的岩石土方，其中大多來自修築隧道，其中約百分之三十就地回收利用，用來鋪設園區內道路基礎，[5]其餘則用作橋樑、水瀑與台階等各類景觀設施。

Photo Credit: View in Central Park, New York, ca. 1859 中央公園施工場景

歐姆斯德深知，參差錯落的地形比平坦的地表更有視覺上的吸引力，與其將之視為障礙，不如與它和平共處，甚至巧妙的利用它。早在1858年提出的報告書裡，他就將這些巨石登高望遠的特性發揮到極致。

其中，弗克斯所設計，位在79街遠景石（Vista Rock）上方的城堡Belvedere Castle，本身就是以開挖隧道的岩石回收建成，供遊客遠眺草坪湖泊等美景。1867年完工後，仍保存其古樸的樣貌。

另一方面，當初規劃遊園動線時，設計者基於「人車分道」的安全考量，在動線交會處採用了立體交叉的手法，因此形成了許多隧道、涵洞與橋樑，以提供行人與馬車穿越無礙。

其中，位於公園北側林地的巨石拱門（Huddlestone Arch），直接以現場爆破後遺留的塊石砌築而成，靠石塊本身的重量與摩擦力緊密結合，不使用任河水泥黏著材料。往西三百公尺，穿過一條密林小徑，則有另一座拱橋Glen Span Arch，它於1865年完工，1885年由灰色片麻岩取代腐朽的木材結構。

這座拱門的構築手法更加細緻，石塊排列、加工方式及拱心構造，皆匠心獨具，粗糙的表面的彷彿從周圍岩盤中長出，混合了人工與自然，也低調融入了周遭地景。這些設施看似渾然天成，實則經過高度人工計算，在質樸粗曠之中隱含了精確的技術，也呼應了中央公園本身是一高度人工捏塑的自然風貌。

Photo Credit: National Park Service, Frederick Law Olmsted National Historic Site 對公園設計者來說，塊石可以是阻礙，也可以成為轉化的契機

在1858年委員會的報告中，歐姆斯德提到，有朝一日，曼哈頓將被剷平，成為一排排鱗次櫛比的樓房，原本高低起伏的地貌將不復存在。因此他希望能保留中央公園的巨石，做為原初地形的見證。對這些既有地形，應盡可能減少干預，並最大程度的發揮其景觀特色與效用。[6]