2022/12/14,
音樂

回顧張雨生的傳奇人生：25年了，我們真的「天天想你」

回顧張雨生的傳奇人生：25年了，我們真的「天天想你」
Photo Credit: 飛碟唱片

我們想讓你知道的是

張雨生擁有讓人覺得熟悉的魔力，或許就是〈我的未來不是夢〉能穿梭在各個世代，成為經典傳唱的主因。張雨生不但是華語樂壇的一代才子，〈大海〉、〈天天想你〉、〈帶我去月球〉或前述提及的〈我的未來不是夢〉等歌曲，都是他的代表作。究竟，才子當初怎麼會投身於音樂的世界？又怎麼會年紀輕輕31歲就殞落？

文：音音有代誌｜K編

你是不是像我在太陽下低頭　流著汗水默默辛苦的工作
你是不是像我就算受了冷漠　也不放棄自己想要的生活
你是不是像我整天忙著追求　追求一種你想不到的溫柔
你是不是像我曾經茫然失措　一次一次徘徊在十字街頭

這段歌詞，有點熟悉，或許是現代人某部分的心理寫照；這段歌詞，有點熟悉，因為當我們處在低潮深淵，腦海中不知道為什麼總會浮現類似話語——想著世界上總會那麼一個人，與我們一起徬徨失措、一起渴望那遙不可及的夢，卻還不想輕言放棄。

不過，這麼熟悉的背後，是因為它曾是歌嗎？那首會永存在人們心中的清澈動人之歌？

擁有讓人覺得熟悉的魔力，或許就是〈我的未來不是夢〉能穿梭在各個世代，成為經典傳唱的主因。當初此曲的演唱者——張雨生，不但是華語樂壇的一代才子，〈大海〉、〈天天想你〉、〈帶我去月球〉或前述提及的〈我的未來不是夢〉等歌曲，都是他的代表作。

究竟，才子當初怎麼會投身於音樂的世界？又怎麼會年紀輕輕31歲就殞落？今天，就讓我們來認識張雨生吧。

由意外優勝開啟的音樂之路，還創下百萬的銷售佳績

1966年6月7日，張雨生出生於台灣澎湖。9歲時，由於全家遷居到台中，張雨生在這裡完成了國小、國中、高中的學業，並在高三畢業後歷經一年的重考，考上了政大外交系。特別的是，張雨生沒有因此走上外交官之路，反倒因為一場意外，走上了與大學就讀領域截然不同的道路。

1986年，為了完成已故妹妹熱愛音樂的夢想，張雨生參加了木船西餐廳「木船民謠歌唱大賽」，結果竟以自彈自唱拿到了優勝。因為這樣，張雨生開始對音樂產生興趣，在大二時進入了校內吉他社。

後來，他還成為樂團Metal Kids的主唱，在一次比賽獲得了優勝和最佳主唱的成績之後，被知名製作人翁孝良發掘，以一曲〈我的未來不是夢〉走紅樂壇，大家紛紛驚艷於他高亢獨特、溫潤具有爆發力的嗓音，更被平易近人的歌詞深受吸引。

成功受到矚目後，1988年，張雨生發行了個人首張專輯《天天想你》，創下高達180萬張的銷售佳績，使他成為該年唱片屆的風雲人物。這張專輯中，與專輯同名的歌曲〈天天想你〉是傳唱數十年、橫跨多個世代的經典之作，值得一提的是，張雨生在藝工隊服役時期，還曾在運動會閉幕典禮演唱過這一曲。

跨領域也很厲害，張雨生更是「她」的製作人

緊接著，張雨生在歌壇繼續大放異彩，陸續發行了《想念我》、《張雨生創作專輯》、《大海》等專輯；此外，他更將觸角多方延伸，不僅參演舞台劇（與果陀劇場有長期合作），更當起了製作人。

其中最讓人熟知的，就是他替張惠妹打造了《姊妹》、《BAD BOY》兩張專輯，不僅多變的音樂風格和全方位創作能力使他被稱為「音樂魔術師」，也捧紅了現代有「華語流行樂壇天后」之稱的張惠妹。

而就在事業如日中天的時候，一個令眾人震驚的消息隨之而來。

1997年10月20日凌晨，張雨生發行個人第11張專輯《口是心非》的三天後，張雨生在淡水發生嚴重車禍。送醫後雖然恢復了呼吸心跳，但24天後，他仍因為嚴重昏迷加上肺炎與世長辭，享年31歲。

縱使一生短暫，張雨生仍留下了許多永恆絢爛。他不僅對華語樂壇有著深遠影響，兩位徒弟——張惠妹與陶晶瑩，至今都大放異彩；而他的作品也成功橫跨世世代代、更被傳唱不休，對現在許多音樂人、創作者都有莫大影響。

口是心非是張雨生離世前的最後一張專輯。

想他就一起去月球吧，跨時代對話等你來

今年適逢張雨生逝世25週年，台北流行音樂中心耗時3年，舉辦《想你到月球－張雨生特展》

大家可以透過一卷來自宇宙的神祕錄音帶，與太空人張雨生一起參與一場通往宇宙的難忘之旅。此外，特展的名字「想你到月球」也頗具巧思，從張雨生的代表歌曲〈天天想你〉和〈帶我去月球〉取材，七大展區：「帶你去月球」、「烈火青春」、「聽你聽我」、「雨生的河」、「想你到月球」、「月球電台」、「太空旅行日誌」也都與他息息相關。

藉由特展，我們不僅能透過田野、訪調與研究，多方了解張雨生的音樂成就；也能回歸流行音樂的創作聆聽本質，拉近世代與音樂的距離。

特展更邀請到五組當代音樂人改編、翻唱張雨生的經典作品：陳綺貞〈天天想你〉、韋禮安〈大海〉、9m88〈若我告訴你其實我愛的只是你〉、夜貓組〈我期待〉、告五人〈口是心非〉，在音樂相伴之下，展開屬於我們與音樂、我們與世代、我們與回憶，以及我們與張雨生的跨時代對話，深具意義。

展覽資訊

  • 名稱：想你到月球｜張雨生特展 FLY ME TO THE MOON & BACK
  • 日期：2022年11月12日～2023年2月28日
  • 時間：每日10:00～18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）
  • 地點：臺北流行音樂中心 文化館2樓特展廳

參考資料

  1. 台灣流行音樂維基館，「張雨生
  2. 聯合新聞網，“我的未來不是夢！寶哥張雨生曇花般的音樂傳奇
  3. 維基百科，「張雨生
  4. 今周刊，“20年來，為何無人能超越張雨生？回顧一代才子10首經典，他的死是台灣最大遺憾…
  5. yahoo 新聞，“張雨生逝世25週年！「5組金獎歌手」齊翻唱致敬 張惠妹獻「11字」感念恩師
  6. opentix，「想你到月球-張雨生特展
  7. La Vie，“北流《想你到月球｜張雨生特展》7大展區亮點！原音音軌首次亮相、登月聆聽5組音樂人再創經典曲目

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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