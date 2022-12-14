回顧張雨生的傳奇人生：25年了，我們真的「天天想你」

我們想讓你知道的是
張雨生擁有讓人覺得熟悉的魔力，或許就是〈我的未來不是夢〉能穿梭在各個世代，成為經典傳唱的主因。張雨生不但是華語樂壇的一代才子，〈大海〉、〈天天想你〉、〈帶我去月球〉或前述提及的〈我的未來不是夢〉等歌曲，都是他的代表作。究竟，才子當初怎麼會投身於音樂的世界？又怎麼會年紀輕輕31歲就殞落？
文：音音有代誌｜K編
你是不是像我在太陽下低頭 流著汗水默默辛苦的工作
你是不是像我就算受了冷漠 也不放棄自己想要的生活
你是不是像我整天忙著追求 追求一種你想不到的溫柔
你是不是像我曾經茫然失措 一次一次徘徊在十字街頭
這段歌詞，有點熟悉，或許是現代人某部分的心理寫照；這段歌詞，有點熟悉，因為當我們處在低潮深淵，腦海中不知道為什麼總會浮現類似話語——想著世界上總會那麼一個人，與我們一起徬徨失措、一起渴望那遙不可及的夢，卻還不想輕言放棄。
不過，這麼熟悉的背後，是因為它曾是歌嗎？那首會永存在人們心中的清澈動人之歌？
擁有讓人覺得熟悉的魔力，或許就是〈我的未來不是夢〉能穿梭在各個世代，成為經典傳唱的主因。當初此曲的演唱者——張雨生，不但是華語樂壇的一代才子，〈大海〉、〈天天想你〉、〈帶我去月球〉或前述提及的〈我的未來不是夢〉等歌曲，都是他的代表作。
究竟，才子當初怎麼會投身於音樂的世界？又怎麼會年紀輕輕31歲就殞落？今天，就讓我們來認識張雨生吧。
由意外優勝開啟的音樂之路，還創下百萬的銷售佳績
1966年6月7日，張雨生出生於台灣澎湖。9歲時，由於全家遷居到台中，張雨生在這裡完成了國小、國中、高中的學業，並在高三畢業後歷經一年的重考，考上了政大外交系。特別的是，張雨生沒有因此走上外交官之路，反倒因為一場意外，走上了與大學就讀領域截然不同的道路。
1986年，為了完成已故妹妹熱愛音樂的夢想，張雨生參加了木船西餐廳「木船民謠歌唱大賽」，結果竟以自彈自唱拿到了優勝。因為這樣，張雨生開始對音樂產生興趣，在大二時進入了校內吉他社。
後來，他還成為樂團Metal Kids的主唱，在一次比賽獲得了優勝和最佳主唱的成績之後，被知名製作人翁孝良發掘，以一曲〈我的未來不是夢〉走紅樂壇，大家紛紛驚艷於他高亢獨特、溫潤具有爆發力的嗓音，更被平易近人的歌詞深受吸引。
成功受到矚目後，1988年，張雨生發行了個人首張專輯《天天想你》，創下高達180萬張的銷售佳績，使他成為該年唱片屆的風雲人物。這張專輯中，與專輯同名的歌曲〈天天想你〉是傳唱數十年、橫跨多個世代的經典之作，值得一提的是，張雨生在藝工隊服役時期，還曾在運動會閉幕典禮演唱過這一曲。
跨領域也很厲害，張雨生更是「她」的製作人
緊接著，張雨生在歌壇繼續大放異彩，陸續發行了《想念我》、《張雨生創作專輯》、《大海》等專輯；此外，他更將觸角多方延伸，不僅參演舞台劇（與果陀劇場有長期合作），更當起了製作人。
其中最讓人熟知的，就是他替張惠妹打造了《姊妹》、《BAD BOY》兩張專輯，不僅多變的音樂風格和全方位創作能力使他被稱為「音樂魔術師」，也捧紅了現代有「華語流行樂壇天后」之稱的張惠妹。
而就在事業如日中天的時候，一個令眾人震驚的消息隨之而來。
1997年10月20日凌晨，張雨生發行個人第11張專輯《口是心非》的三天後，張雨生在淡水發生嚴重車禍。送醫後雖然恢復了呼吸心跳，但24天後，他仍因為嚴重昏迷加上肺炎與世長辭，享年31歲。
縱使一生短暫，張雨生仍留下了許多永恆絢爛。他不僅對華語樂壇有著深遠影響，兩位徒弟——張惠妹與陶晶瑩，至今都大放異彩；而他的作品也成功橫跨世世代代、更被傳唱不休，對現在許多音樂人、創作者都有莫大影響。
口是心非是張雨生離世前的最後一張專輯。
想他就一起去月球吧，跨時代對話等你來
今年適逢張雨生逝世25週年，台北流行音樂中心耗時3年，舉辦《想你到月球－張雨生特展》
大家可以透過一卷來自宇宙的神祕錄音帶，與太空人張雨生一起參與一場通往宇宙的難忘之旅。此外，特展的名字「想你到月球」也頗具巧思，從張雨生的代表歌曲〈天天想你〉和〈帶我去月球〉取材，七大展區：「帶你去月球」、「烈火青春」、「聽你聽我」、「雨生的河」、「想你到月球」、「月球電台」、「太空旅行日誌」也都與他息息相關。
藉由特展，我們不僅能透過田野、訪調與研究，多方了解張雨生的音樂成就；也能回歸流行音樂的創作聆聽本質，拉近世代與音樂的距離。
特展更邀請到五組當代音樂人改編、翻唱張雨生的經典作品：陳綺貞〈天天想你〉、韋禮安〈大海〉、9m88〈若我告訴你其實我愛的只是你〉、夜貓組〈我期待〉、告五人〈口是心非〉，在音樂相伴之下，展開屬於我們與音樂、我們與世代、我們與回憶，以及我們與張雨生的跨時代對話，深具意義。
展覽資訊
- 名稱：想你到月球｜張雨生特展 FLY ME TO THE MOON & BACK
- 日期：2022年11月12日～2023年2月28日
- 時間：每日10:00～18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）
- 地點：臺北流行音樂中心 文化館2樓特展廳
參考資料
- 台灣流行音樂維基館，「張雨生」
- 聯合新聞網，“我的未來不是夢！寶哥張雨生曇花般的音樂傳奇”
- 維基百科，「張雨生」
- 今周刊，“20年來，為何無人能超越張雨生？回顧一代才子10首經典，他的死是台灣最大遺憾…”
- yahoo 新聞，“張雨生逝世25週年！「5組金獎歌手」齊翻唱致敬 張惠妹獻「11字」感念恩師”
- opentix，「想你到月球-張雨生特展」
- La Vie，“北流《想你到月球｜張雨生特展》7大展區亮點！原音音軌首次亮相、登月聆聽5組音樂人再創經典曲目”
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。