2022/12/12,
印太

新航空服員懷孕滿3個月不再被資遣，施行逾半世紀的爭議規定走入歷史

新航空服員懷孕滿3個月不再被資遣，施行逾半世紀的爭議規定走入歷史

我們想讓你知道的是

過去新加坡航空公司（Singapore Airlines）規定，乘務員（空服員）在懷孕滿三個月（first trimester）之後必須辭職，今年7月該公司終止了這項存在了半個世紀的規定。西盟斯律師事務所合伙人陳思良告訴BBC，由於新加坡沒有反歧視法律，這樣的做法過去一直是合法的。

前新加坡航空乘務員胡佩珊（Clara Fu）

Photo Credit: Reuters / BBC News

強制懷孕空服員辭職的規定在新航持續了50年。

「飛行是我的第一份工作，所以我沒有任何基礎去跟其他行業做比較。我的工資比人低，我也沒想過這是不是故意的，因為大家都這樣。」

當胡佩珊（Clara Fu）發覺自己懷孕以後，喜悅瞬間變成了憂慮。

這位新加坡航空公司（Singapore Airlines）的前任乘務員（空中服務員）知道她必須離開，因為公司規定乘務員在懷孕滿三個月（first trimester）之後必須辭職。

她最終回到了工作崗位，過了沒多久又懷上了。胡女士告訴BBC，作為家中唯一經濟支柱，丟工作實在讓她承受不了。

因此她把孕肚藏起來，繼續執飛了五個月。直到被一位乘客發現她大腹便便才辭職。

胡女士說：「那時很難過。我設法若無其事地過日子。」

新航新入職乘務員接受培訓（資料圖片）

新入職的新航乘務員須接受14周培訓，內容包括打扮、備餐與應急處置等。 Photo Credit: AFP/ BBC News

新加坡航空在7月終止了這項存在了半個世紀的規定。西盟斯律師事務所（Simmons & Simmons）合伙人陳思良（Clarence Ding）告訴BBC，由於新加坡沒有反歧視法律，這樣的做法過去一直是合法的。

陳思良說：「這並不是說新航的政策毫無問題，（新加坡的僱傭指引）有說僱主必須實行公道的僱傭政策。」

陳先生補充說：「指引不具備法律效力，也沒有訂明違反指引有何懲處。企業遵守指引的唯一理由是（新加坡政府）人力部三令五申僱主必須這樣做。」

「人力部掌握實權，有能力透過嚴厲審查僱傭操作和削減申請工作凖證權利來制裁僱主。」

新航並未交代改變政策的理由，但這正值世界各地航空公司此前在新冠疫情期間大規模裁員過後，如今因人手短缺而顧此失彼之際。

在新規則下，懷孕乘務員可以申請調職到其他部門最多9個月，在分娩後重新執飛。

新航表示：「迄今為止，申請了地勤職位的合資格乘務員都獲編配了適合其專長的崗位。」

新航空姐半個世紀的枷鎖

四名到悉尼參與交流的新加坡航空乘務員合照（10/2/1975）

Photo Credit: Fairfax Media Archives/Getty Images/ BBC News

新加坡1965年自馬來西亞獨立，新航1972年拆伙自馬來亞—新加坡航空，此後「新加坡女郎」一直是其重要的企業形象代表。

自新航半個世紀以前成立開始，女性在空勤人員中肩負著服務顧客的關鍵角色。

這家航空公司的乘務員被稱為「新加坡女郎」（Singapore Girl），她們身穿紗籠卡峇雅（Sarong Kebaya）制服，那是來自東南亞部分地區娘惹女性的傳統服飾，法國女裝設計師皮爾·巴爾曼（Pierre Balmain）據此設計了制服。

新入職員工須接受為期14週的培訓，學習舉止談吐、備餐和應對緊急情況。

伊麗莎白·羅（Elizabeth Low）曾於1980年代在新航工作。她說，許多女性認為能擔任此角色是莫大榮幸。

她說：「你決不能懷孕，沒有人對此憤憤不平。大家都知道，為了事業，你必須犧牲家庭生活。」

「新加坡企業管理學院」的一篇報告稱：「新航的商譽，以及由此帶來的職業自豪感，讓其招聘過程出現高度篩選。」

報告說：「每次招聘約有10%申請人成功受聘，並被送往培訓，踏上成為新加坡女郎的第一步。」

2011年，入職新航不到兩年的孔麗婷（Ashley Hong）因為懷孕而離職。

雖然她認為為安全起見，懷孕的乘務員應該停止飛行，但她盼望當時能選擇留在公司。

孔女士說：「我以為當我們找上這份工作的時候，大家心知肚明這份工作有它的限制，而且有個限期，就是當你懷孕的時候。」

「當你明知到結果會是這樣，也就沒任何空間給你覺得不開心。」

「性別歧視」

新加坡婦女行動及研究協會（AWARE）過去十多年一直對此提出異議。協會表示接到了被迫離職的機組人員投訴。

AWARE執行董事林淑美（Corinna Lim）對BBC說：「新航要求員工懷孕後辭職的行為絕不能接受。這是性別歧視。」

「即使這在某程度上是合法的，這樣做還是明顯地違反了新加坡既有保障妊娠法規當中，讓母親們追求事業，自力更生的精神。」

新航曾在2010年宣稱，要求懷孕乘務員辭職，是因為「工作的體力需求意味著我們所有乘務員都得有良好體格，以執行職務」。

《海峽時報》當時引述新航的回應說：「作為一個負責任的僱主，我們不敢想象把懷孕乘務員和她們尚未出生的孩子置於險境。」

「我們的乘務員簽訂的是五年合同，而非長期受聘，女乘務員僱傭關係在懷孕三個月之後終止是基於上述原因。」

新加坡樟宜機場內一群新加坡航空機組人員走過轉機大廳（12/1/2022）

Photo Credit：AFP/BBC News

世界航空業在三年新冠疫情期間經歷大裁員，如今疫後交通恢復，航空公司求財若渴。

行業組織國際航空運輸協會（IATA）對BBC表示，組織並無此方面政策建議，因為「這是個別企業的HR（人力資源）政策」。

沒有其他主要航空公司要求懷孕機組人員辭職；英國航空公司（British Airways）、卡達航空（Qatar Airways）與澳大利亞航空公司（Qantas）均向懷孕空勤人員提供地勤崗位。

香港的國泰航空員工「可選擇轉職帶薪地勤工作，或申請無薪休假，直到法定產假開始為止」。

國泰航空表示：「休假結束之後，當空勤人員成功通過相關安全培訓之後，便可重返飛行職務。有關政策已存在超過10年。」

林女士仍然對新航有關乘務員外表的規定憂慮不已。其中，有關身體質量指數（BMI）的規定幅度「或會進一步限制所有人——無論是否產後歸來的母親——的機會，只要她不能符合公司標凖」。

新航回應稱，該公司「對所有空勤人員（實施）相同的打扮標凖」。

時移世易

2021年，新加坡總理李顯龍稱，該國計劃將其職場歧視指引莊嚴地寫進法律。

李顯龍說：「哲學上，把指引寫成法律茲事體大，表明我們不會容忍職場歧視行為。」


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