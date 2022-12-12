新航空服員懷孕滿3個月不再被資遣，施行逾半世紀的爭議規定走入歷史
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過去新加坡航空公司（Singapore Airlines）規定，乘務員（空服員）在懷孕滿三個月（first trimester）之後必須辭職，今年7月該公司終止了這項存在了半個世紀的規定。西盟斯律師事務所合伙人陳思良告訴BBC，由於新加坡沒有反歧視法律，這樣的做法過去一直是合法的。
「飛行是我的第一份工作，所以我沒有任何基礎去跟其他行業做比較。我的工資比人低，我也沒想過這是不是故意的，因為大家都這樣。」
當胡佩珊（Clara Fu）發覺自己懷孕以後，喜悅瞬間變成了憂慮。
這位新加坡航空公司（Singapore Airlines）的前任乘務員（空中服務員）知道她必須離開，因為公司規定乘務員在懷孕滿三個月（first trimester）之後必須辭職。
她最終回到了工作崗位，過了沒多久又懷上了。胡女士告訴BBC，作為家中唯一經濟支柱，丟工作實在讓她承受不了。
因此她把孕肚藏起來，繼續執飛了五個月。直到被一位乘客發現她大腹便便才辭職。
胡女士說：「那時很難過。我設法若無其事地過日子。」
新加坡航空在7月終止了這項存在了半個世紀的規定。西盟斯律師事務所（Simmons & Simmons）合伙人陳思良（Clarence Ding）告訴BBC，由於新加坡沒有反歧視法律，這樣的做法過去一直是合法的。
陳思良說：「這並不是說新航的政策毫無問題，（新加坡的僱傭指引）有說僱主必須實行公道的僱傭政策。」
陳先生補充說：「指引不具備法律效力，也沒有訂明違反指引有何懲處。企業遵守指引的唯一理由是（新加坡政府）人力部三令五申僱主必須這樣做。」
「人力部掌握實權，有能力透過嚴厲審查僱傭操作和削減申請工作凖證權利來制裁僱主。」
新航並未交代改變政策的理由，但這正值世界各地航空公司此前在新冠疫情期間大規模裁員過後，如今因人手短缺而顧此失彼之際。
在新規則下，懷孕乘務員可以申請調職到其他部門最多9個月，在分娩後重新執飛。
新航表示：「迄今為止，申請了地勤職位的合資格乘務員都獲編配了適合其專長的崗位。」
新航空姐半個世紀的枷鎖
自新航半個世紀以前成立開始，女性在空勤人員中肩負著服務顧客的關鍵角色。
這家航空公司的乘務員被稱為「新加坡女郎」（Singapore Girl），她們身穿紗籠卡峇雅（Sarong Kebaya）制服，那是來自東南亞部分地區娘惹女性的傳統服飾，法國女裝設計師皮爾·巴爾曼（Pierre Balmain）據此設計了制服。
新入職員工須接受為期14週的培訓，學習舉止談吐、備餐和應對緊急情況。
伊麗莎白·羅（Elizabeth Low）曾於1980年代在新航工作。她說，許多女性認為能擔任此角色是莫大榮幸。
她說：「你決不能懷孕，沒有人對此憤憤不平。大家都知道，為了事業，你必須犧牲家庭生活。」
「新加坡企業管理學院」的一篇報告稱：「新航的商譽，以及由此帶來的職業自豪感，讓其招聘過程出現高度篩選。」
報告說：「每次招聘約有10%申請人成功受聘，並被送往培訓，踏上成為新加坡女郎的第一步。」
2011年，入職新航不到兩年的孔麗婷（Ashley Hong）因為懷孕而離職。
雖然她認為為安全起見，懷孕的乘務員應該停止飛行，但她盼望當時能選擇留在公司。
孔女士說：「我以為當我們找上這份工作的時候，大家心知肚明這份工作有它的限制，而且有個限期，就是當你懷孕的時候。」
「當你明知到結果會是這樣，也就沒任何空間給你覺得不開心。」
「性別歧視」
新加坡婦女行動及研究協會（AWARE）過去十多年一直對此提出異議。協會表示接到了被迫離職的機組人員投訴。
AWARE執行董事林淑美（Corinna Lim）對BBC說：「新航要求員工懷孕後辭職的行為絕不能接受。這是性別歧視。」
「即使這在某程度上是合法的，這樣做還是明顯地違反了新加坡既有保障妊娠法規當中，讓母親們追求事業，自力更生的精神。」
新航曾在2010年宣稱，要求懷孕乘務員辭職，是因為「工作的體力需求意味著我們所有乘務員都得有良好體格，以執行職務」。
《海峽時報》當時引述新航的回應說：「作為一個負責任的僱主，我們不敢想象把懷孕乘務員和她們尚未出生的孩子置於險境。」
「我們的乘務員簽訂的是五年合同，而非長期受聘，女乘務員僱傭關係在懷孕三個月之後終止是基於上述原因。」
行業組織國際航空運輸協會（IATA）對BBC表示，組織並無此方面政策建議，因為「這是個別企業的HR（人力資源）政策」。
沒有其他主要航空公司要求懷孕機組人員辭職；英國航空公司（British Airways）、卡達航空（Qatar Airways）與澳大利亞航空公司（Qantas）均向懷孕空勤人員提供地勤崗位。
香港的國泰航空員工「可選擇轉職帶薪地勤工作，或申請無薪休假，直到法定產假開始為止」。
國泰航空表示：「休假結束之後，當空勤人員成功通過相關安全培訓之後，便可重返飛行職務。有關政策已存在超過10年。」
林女士仍然對新航有關乘務員外表的規定憂慮不已。其中，有關身體質量指數（BMI）的規定幅度「或會進一步限制所有人——無論是否產後歸來的母親——的機會，只要她不能符合公司標凖」。
新航回應稱，該公司「對所有空勤人員（實施）相同的打扮標凖」。
時移世易
2021年，新加坡總理李顯龍稱，該國計劃將其職場歧視指引莊嚴地寫進法律。
李顯龍說：「哲學上，把指引寫成法律茲事體大，表明我們不會容忍職場歧視行為。」
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。