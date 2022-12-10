【2022卡達世界盃】阿根廷力克荷蘭闖4強，門神馬蒂內茲PK戰救2球成關鍵，兩隊踢出火氣整場祭出18張黃牌
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阿根廷在30分鐘加時重新掌握局面，尤其延長賽下半場頻頻強攻，時間快結束時一記射門中柱更是令球迷哀嘆，雙方2比2僵持不下，再以PK大戰決生死。阿根廷門將馬蒂內茲挺身而出表現精采，前2球均擋下荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終就以4比3贏得PK大戰。
門神馬蒂內茲PK戰神勇救下2球，阿根廷力克荷蘭闖世足4強
（中央社）阿根廷今（10）日在世界盃足球賽8強戰一度以2比0領先，卻遭荷蘭反攻逼平，不過門神馬蒂內茲（Emiliano Martínez）在PK大戰大展守備功夫救下2球，幫助阿根廷4比3險勝，搶下第2張4強門票。
克羅埃西亞稍早在首場8強賽經過PK大戰後，以4比2淘汰巴西，成為首支晉級4強的球隊。
荷蘭和阿根廷賽前在世足曾交手5次，阿根廷以1勝2和2敗落居下風。雙方前次在世足交手為2014年，當年兩軍在4強對決，正規時間結束戰成0比0，進入延長賽仍難分高下，最後也來到PK大戰階段，阿根廷以4比2勝出拿下冠軍賽門票，荷蘭無緣挑戰隊史首座金盃。
本戰之前，兩隊防守均屬出色，荷蘭4戰只丟2球，有2場讓對手得分抱蛋；阿根廷4場僅失3球，其中1球是在對澳洲之役奉送對手分數的烏龍球，也有2場完封對手。
荷、阿大戰在卡達最大的盧塞爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium）舉行。上半場前半段，荷蘭主導了比賽的節奏，阿根廷則遲遲無法形成攻擊陣勢，不過超級巨星梅西（Lionel Messi）隻手改變局勢。
第35分鐘，梅西帶球吸引對手二到三人防守，創造空間後趁隙妙傳給莫里納（Nahuel Molina）起腳破網，先馳得點。這是莫里納為阿根廷征戰25場以來的首顆進球，也是梅西歷來在世足的第7次助攻。
梅西第40分鐘在禁區重重防守下射門，力道不夠，直往荷蘭門將懷裡而去。
前45分鐘雙方射門次數不多，阿根廷5次，荷蘭只有1次，但比賽氣氛略嫌火爆，兩隊各領到2張黃牌。
下半場荷蘭仍掌握較多球權，但進攻使不上力，始終未造成真正威脅；反觀阿根廷更能把握機會，第63分鐘一次定位球機會，梅西左腳勁射朝荷蘭大門右上角而去，可惜從門楣上方飛掠而去。
第71分鐘，阿庫尼亞（Marcos Acuna）在禁區遭絆倒，梅西獲得操刀12碼機會順利罰進，阿根廷2比0領先。這是梅西本屆個人第4球，5度參加世足攻進10球，在阿根廷隊史與「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）並駕齊驅。
落後2球的荷蘭改變戰術，以身高優勢發動空中攻擊。第83分鐘，身高197公分的韋霍斯特（Wout Weghorst）接到隊友柏格修斯（Steven Berghuis）傳中後直接頭錘破網，頂進個人在世足的第一顆入球，荷蘭追成1比2。
兩隊在正規時間即將終了前一度發生衝突，裁判裁定傷停補時10分鐘，不斷嘗試強攻的荷蘭在即將響哨前獲得自由球機會，荷蘭發動奇襲開出貼著地面的球，球巧妙傳進在禁區有空檔的韋霍斯特腳下，他順勢起腳射進個人第2球，荷蘭奇蹟似地扳成2比2平手，兩隊進入延長賽。
阿根廷在30分鐘加時重新掌握局面，尤其延長賽下半場頻頻強攻，時間快結束時一記射門中柱更是令球迷哀嘆，雙方2比2僵持不下，必須繼前一場巴西對克羅埃西亞之後，再以PK大戰決生死。
阿根廷門將馬蒂內茲挺身而出表現精采，前2球均擋下荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終就以4比3贏得PK大戰。
阿根廷4強賽的對手是克羅埃西亞，兩隊將於台灣時間14日凌晨3時交鋒。
阿根廷PK戰贏荷蘭，功臣門將：熱情決心是關鍵
（中央社）阿根廷今天在世足8強賽踢贏荷蘭，最後PK大戰擋下2球的門將馬蒂內茲堪稱一大功臣。馬蒂內茲表示，「熱情與決心」促使阿根廷闖進4強，很高興能為經濟困境下的祖國帶來歡樂。
《法新社》報導，阿根廷今天在2022年卡達世界盃足球賽8強賽對上荷蘭，兩隊在正規時間結束時以2比2平手，延長賽期間仍僵持不下，最終以PK大戰決生死。
阿根廷門將馬蒂內茲在PK大戰中，一連擋下2球荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終以4比3獲勝。
馬蒂內茲說：「我們之所以能進入4強，是因為我們有熱情和決心。我們的心情和大家一樣興奮。」
他還說：「贏球後最先感受到的是情感，我是為了4500萬人而贏。阿根廷因經濟問題過得並不好，這時替人們帶來歡樂是最令人滿足的事。」
他也批評西班牙裁判馬杜（Antonio Mateu Lahoz）「荒唐又傲慢」，「跟他講話時，他的回應都很糟糕，他給荷蘭10分鐘（傷停補時），還把自由球都給了荷蘭。因為西班牙被淘汰了，他希望我們也被淘汰。」
西班牙6日在16強賽敗給摩洛哥，爆冷出局。
阿根廷4強賽的對手是克羅埃西亞，兩隊將於台灣時間14日凌晨3時交鋒。
阿根廷荷蘭踢出火氣整場18張黃牌，梅西批裁判沒資格執法
（中央社）阿根廷今天在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級2022卡達世界盃足球賽4強，阿根廷球星梅西賽後抨擊裁判馬杜根本不應該當主審。
阿根廷的莫里納上半場在梅西助攻下先馳得點。到了下半場，梅西在第73分鐘獲得操刀12碼機會順利罰進，助阿根廷2比0領先。荷蘭替補球員韋霍斯特第83分鐘頭錘破網，荷蘭追成1比2。
兩隊在正規時間即將終了前一度發生衝突，裁判裁定傷停補時10分鐘。阿根廷的佩澤拉（German Pezzella）之後被認定出手推人犯規，荷蘭在即將響哨前獲得自由球機會，荷蘭發動奇襲開出貼著地面的球，球巧妙傳進在禁區有空檔的韋霍斯特腳下，他順勢起腳射進個人第2球，荷蘭奇蹟似地扳成2比2平手，兩隊進入延長賽。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。