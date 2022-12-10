【2022卡達世界盃】克羅埃西亞PK大戰淘汰巴西晉級4強，內馬爾痛哭：可能不再披國家隊戰袍

克羅埃西亞延長賽有一套，PK大戰淘汰巴西晉級4強

（中央社）克羅埃西亞堪稱世界盃最會踢延長賽的球隊，今（10）日他們在延長賽第117分鐘靠著佩特科維奇（Bruno Petkovic）進球逼平比數，接著又再PK大戰以4比2淘汰巴西，成為首支晉級4強的球隊。

2022卡達世界盃8強今天開踢，由冠軍大熱門「森巴軍團」巴西，迎戰上屆亞軍克羅埃西亞，巴西自2002年世界盃冠軍賽擊敗德國封王後，接下來在淘汰賽階段5度面對歐洲球隊都吞敗仗，今天也不例外。

PK大戰當中，克羅埃西亞連續4人上場都順利破網，加上門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）先成功擋下巴西的第1次射門，第4棒的馬基尼歐斯（Marquinhos）又不慎中柱，也讓「格子軍團」歡天喜地闖關晉級，4強賽對手將視荷蘭與阿根廷之間的勝隊。

近況極佳的巴西，直到上週小組賽以1比0輸給喀麥隆，才讓他們吞下近19場國際賽的首敗，不過今天他們遭遇團隊防守意識絕佳的克羅埃西亞陷入苦戰，正規賽90分鐘雙方都無法破門，比賽也被拖入延長賽。

悶了大半場的巴西，在延長賽上半場傷停補時階段，王牌前鋒內馬爾（Neymar）透過強大個人盤球能力，闖入對方禁區再晃過對方門將後高射破門，一度取得1球領先優勢。

不過韌性十足的克羅埃西亞，硬是在比賽進行至117分鐘，佩特科維奇門前接獲隊友橫傳助攻，一腳把球踢進對方門內，才成功把戰局拖入PK大戰。

值得一提的是，克羅埃西亞堪稱是世界盃當中，最會踢延長賽的隊伍，包括今晚比賽在內，他們這兩屆世界盃在淘汰賽的6場比賽，有5場透過延長賽獲勝，唯一例外是上屆冠軍賽，當時他們以2比4不敵法國。

克羅埃西亞兩場PK戰守下4球，門將利瓦科維奇並列世界盃之最

（中央社）克羅埃西亞在世界盃連續兩場比賽，都透過PK大戰脫穎而出，他們陣中27歲門將利瓦科維奇是頭號功臣，因為兩場PK大戰他一共守下了4球，並列世界盃史上之最。

上一戰在與日本的PK大戰，利瓦科維奇成為對手的惡夢，那場比賽他一共擋下對方3球，或許有人覺得他只是運氣好，但今天他卻證明了可不是運氣，他是活生生的傳奇。

克羅埃西亞今天與巴西歷經120分鐘激戰，雙方再次踢成1比1平手，戰線又被拖進至PK大戰決勝負，利瓦科維奇第1球再次精準攔下羅德里戈（Rodrygo）的射門，第2球又準確預判卡塞米羅（Casemiro）的射門方向，只可惜對方球速實在太快，他沒能成功擋下。

若光是這樣，還不足以形容利瓦科維奇的神奇表現，根據世界盃官方數據顯示，巴西守門員艾利森（Alisson Ramses Becker）在今年世界盃共完成5次成功撲救，但利瓦科維奇光在今天正規賽就完成8次撲救，加上延長賽共計11次，是世界盃自2002年以來單場新高。

別忘了效力英超利物浦的艾利森，是被譽為當今全球最佳門將之一，而利瓦科維奇今天面對的射手，則包括全球最頂尖的好手內馬爾、理查利森（Richarlison）等人，面對「森巴軍團」頂級豪華球星全場狂轟猛炸，他還能寫下11次成功撲救，或許不會再有人覺得他只是因為運氣好。

追平比利紀錄仍無緣世界盃冠軍，內馬爾痛哭：可能不再披巴西戰袍

（中央社）對巴西王牌前鋒內馬爾來說，本屆世界盃再次以悲傷的眼淚收場，在PK大戰中痛苦敗給克羅埃西亞後，這位身價極高的足球員暗示自己可能不會再披上巴西國家隊戰袍。

在卡達首都杜哈舉行的世界盃8強賽延長賽上半場傷停補時階段，30歲的內馬爾透過強大個人盤球能力，闖入對方禁區再晃過對方門將後高射破門，一度取得1球領先優勢。不過克羅埃西亞韌性十足，佩特科維奇成功射門，把戰局拖入PK大戰。

克羅埃西亞最終以4比2淘汰巴西後，內馬爾忍不住心碎痛哭。

《法新社》報導，內馬爾和記者說話時仍難掩情緒、聲音顫抖，坦言自己無法「百分之百保證」將來還會披上巴西知名的國家隊黃色球衣上陣。

下屆世界盃將於2026年在北美洲登場，屆時曾為巴西國家隊出場124次的內馬爾將滿34歲。

即便如此，內馬爾屆時仍會比本屆在卡達征戰的多位足球巨星年輕，包括阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、葡萄牙前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），以及克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）和法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）。

但背號10號的內馬爾去年在一次受訪中曾表示，自己心理上可能已經無力「承受更多的球賽」，暗示可能不會再挑戰另一場世界盃。

內馬爾在巴西足球勁旅桑托斯隊（Santos）中以世代奇才之姿嶄露頭角後，背負國家希望，3度征戰世界盃。

內馬爾本屆世足抵達卡達時，身體似乎處於顛峰狀態，不過在第一場小組賽中扭傷腳踝，不得不缺陣接下來2場比賽。

接下來，他在16強賽事對戰韓國時進球，隨後又在8強賽遭遇克羅埃西亞時漂亮踢進國家隊生涯第77顆進球，追平巴西傳奇球王比利（Pele）的紀錄。

但由於比利曾率巴西拿下3屆世足冠軍，內馬爾看來將難以達到比利的成就，而其他像是加林查（Garrincha）、傑辛諾（Jairzinho）、羅馬里歐（Romario）和羅納度（Ronaldo）等巴西巨星都曾捧過世足金盃。