【東南亞週報】翁山蘇姬讚揚緬青年爭取捍衛民主｜菲擬設主權基金引各界反彈｜特斯拉泰國開賣
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杜內爾大約在8週前被判刑時見過翁山蘇姬，她請杜內爾把緬甸的真相告訴大家。據杜內爾轉述，翁山蘇姬指出，外界看得出他們一直被（軍政府）噤聲。杜內爾還表示，翁山蘇姬相當自豪，「尤其是對緬甸年輕人。她真的為人們準備捍衛和爭取民主而感到驕傲，即使他們接觸民主的時間相當短暫。」
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第200期，為讀者挑選2022年12月3日至12月9日期間，有關菲律賓、緬甸、泰國、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。
菲律賓｜菲擬設主權基金 引各界反彈
菲律賓眾議員近期提出法案，欲建立菲律賓國家主權財富基金，名為馬哈利卡財富基金（Maharlika Wealth Fund, MWF），引發政界反對派、學界、金融界等各方反彈。
馬哈利卡基金總金額約2750億披索（約新台幣1500億元），根據草案內容，其中1250億披索來自政府服務保險系統（GSIS），社會安全保險系統（SSS）、菲律賓土地銀行各提供500億披索，菲律賓開發銀行（DBP）和國家預算各提供250億披索，其他預算來自中央銀行股息、娛樂博彩收益等來源。董事會由15名成員組成，並由總統小馬可仕擔任主席。
草案一出即引發正反兩派熱議。贊成方擬師法新加坡、香港建立主權基金，投入長期建設，優化投資組合與配置，並指出已提出許多保障措施，確保基金不致濫用。反對派認為提出法案的眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）是總統親戚、眾議員桑德羅．馬可仕（Sandro Marcos）則是總統長子，基金恐成為馬可仕家族的工具。
不只反對派政黨反彈，金融界與學界也提出質疑。過去菲律賓已有多起基金弊案，擔憂類似馬來西亞的一馬弊案（1MDB）將再次上演。再者，對於基金使用的風險、監管透明度、以及對經濟市場的干預也有所疑慮；此外，目前草案所舉用途其實不需另外設立主權基金也有其他途徑可達成。
緬甸｜翁山蘇姬讚揚緬青年為捍衛和爭取民主而奮鬥
遭緬甸軍政府當局釋放的澳洲籍經濟學家杜內爾（Sean Turnell）12月6日接受美國廣播公司（ABC News）旗下的News10媒體訪問時表示，翁山蘇姬告訴他，她對緬甸年輕人以及所有為捍衛和爭取民主而奮鬥的人感到驕傲。
根據《伊洛瓦底江雜誌社》（The Irrawaddy）報導，杜內爾大約在8週前被判刑時見過翁山蘇姬，她請杜內爾把緬甸的真相告訴大家。據杜內爾轉述，翁山蘇姬指出，外界看得出他們一直被（軍政府）噤聲。杜內爾還表示，翁山蘇姬相當自豪，「尤其是對緬甸年輕人。她真的為人們準備捍衛和爭取民主而感到驕傲，即使他們接觸民主的時間相當短暫。」
自緬軍奪權後，該國人民舉行了和平的反政變抗議活動，年輕的「Z世代」示威者走上街頭。和平抗議遭到暴力鎮壓後，許多年輕人紛紛加入全國性的抵抗運動，欲阻止該政權對國家的控制。
美國同樣也以行動表示對軍政府政權的不支持。根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，美國將降低與緬甸的外交關係層級，在現任美國大使瓦伊達（Thomas Vajda）於本月底任期結束後，華府決定不再派繼任者。
美國國務院發言人透過電郵表示：「美國駐緬使團副團長林恩（Deborah Lynn）將在瓦伊達大使離任後，擔任美國駐仰光大使館的臨時代辦。」在軍政府於2023年舉行大選前，拜登政府此舉也明確表示美國不承認緬甸軍政府政權。
泰國｜特斯拉首次進軍泰國市場 面臨激烈競爭
電動車大廠特斯拉在12月7日宣布在泰國開賣Model 3和Model Y兩款電動車，為該公司首次進軍泰國市場，挑戰日系車廠的長期制霸地位。泰國特斯拉7日在曼谷盛大舉辦發表會，即日起開放車主在官網訂車，將有Model 3、Model Y兩款車型可以選擇，售價介於170萬泰銖至250萬泰銖（約新台幣150萬元至220萬元），由特斯拉上海廠生產，預計2023年初開始交車。
特斯拉計畫透過網路線上管道，在東南亞第2大經濟體開始銷售其電動車，但該公司面臨來自比亞迪（BYD）和長城汽車（GreatWall Motor）等中國品牌的激烈競爭，這些品牌近年來設立展示中心並結交經銷合作夥伴，以接觸客戶並提供起價80萬泰銖（約合新台幣69.9萬元）的電動車。
事實上，泰國是亞洲第四大汽車產地，號稱「亞洲底特律」，並且為豐田、本田等知名汽車品牌重要生產據點，每年產量在150萬至200萬台之間，而大約一半產量用於出口至其他市場。
目前燃油汽車仍主導市場，電動車則逐漸獲得動力。根據泰國汽車協會（ThailandAutomotive Institute）數據，2022年前10個月新登記的電池式電動車約7000輛，高於去年的2000輛。泰國政府希望到2030年，該國生產的汽車至少30%是電動車。為此泰國提供減稅和補貼，來推動電動車的採用和生產。
越南｜越國家主席訪韓 雙邊建立全面戰略夥伴關係
越南國家主席阮春福12月4至6日出訪韓國，會晤韓國總統尹錫悦，除了慶祝兩國建交30週年，越韓也宣布兩國關係已升級為「全面戰略夥伴關係」。
越南國家主席阮春福是韓國總統尹錫悅5月上台後首位來訪的外國政要。尹錫悅指出，越南是韓國的印太戰略、韓國-東協倡議中的重要夥伴。兩國將強化戰略、安全、產業與供應鏈的合作。雙邊在稀土資源與技術轉移的合作上簽署MOU，也期許雙邊貿易額在2023年可突破1兆美元、2030年達到1.5兆美元。
阮春福也分別和樂金（LG）執行長權峰奭（Kwon Bong-seok）、三星電子（Samsung）執行長韓宗熙（Han Jong-hee）會面，兩家公司都表示會增加對越南投資。目前三星電子有一半的智慧型手機在越南製造，三星電子表示將對越南加碼投資20億美元。三星電子是越南最大單一外國投資者，總投資額來到200億美元。樂金則將增加投資40億美元，用於打造智慧手機鏡頭重鎮，對越南總投資額也有53億美元。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。