中國禁台業者水產輸入，魷魚出口值36億元衝擊最大，暫停進口名單再增台啤、金門高粱
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中國海關總署藉口註冊資訊不完整近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，據中國海關總署官網，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。對於台灣水產品被卡，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示報導與事實不符。
中國禁台灣百家業者水產輸入，魷魚出口值36億元衝擊最大
（中央社）農委會官網統計疫情前2019年台灣出口中國水產總值新台幣78.8億元，暫停輸入石斑、竹筴魚及白帶魚近25億元、約占3成。近日100多家業者水產品無法輸中，以魷魚36.86億元最多。
中國大陸今（2022）年6月起暫停輸入台灣的石斑魚、竹筴魚、白帶魚。經查農委會官網，疫情之前2019年全年，台灣出口中國大陸水產總量15.6萬公噸，出口總值78.8億元。
主力品項的石斑魚2019年出口中國大陸9979公噸、出口值20億4446萬1000元。竹筴魚出口3283公噸、出口值9407萬元。白帶魚出口1萬6249公噸、出口值3億5983萬6000元。以上合計出口值近25億元。
昨（9）日再發生因為中國關稅總局要求各國產品輸入必須完成註冊、登記，農委會查詢其網站表示，100多家業者有提出申請，尚未核准，主要產品為魷魚、秋刀魚及午仔魚。受影響的貿易金額，農委會漁業署說，還要再向業者了解出口值，才能確認。
經查農委會官網，去年台灣魷魚出口中國大陸7萬5152公噸、出口值36億8606萬7000元。秋刀魚出口1萬853公噸、出口值2億4873萬4000元。午仔魚出口7029公噸、出口值7億7484萬元。以上合計9萬3034公噸、出口值47億964萬1000元。農委會主委陳吉仲昨天證實，以魷魚的30幾億元影響為最大宗。
中國再增暫停進口名單，台啤、金門高粱被禁，國台辦否認暫停進口台灣水產品
（中央社）中國海關總署藉口註冊資訊不完整近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，據中國海關總署官網，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。
據中國海關總署官網「港澳台地區生產企業註冊資訊」，登記「蒸餾酒及其配製酒」的28個項目中，共有11個狀態顯示為暫停進口，其中包括金門酒廠、台虎精釀、金車、台灣菸酒、雲山酒廠等業者。
網站公告訊息顯示，上述被暫停進口的項目註冊有效日期到2026年或2027年才截止，也就是被暫停進口的原因與註冊日期是否截止無關。
同樣的情況也發生在登記「飲料及冷凍飲品」的354個項目中，共計123項的註冊有效日期尚未截止卻被標註暫停進口，受影響業者包括黑松、維他露、統一、泰山、大西洋飲料、京都念慈菴藥廠等。
對於台灣水產品被卡，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符。
朱鳳蓮說，為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，大陸海關總署於2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第248號令），自2022年1月1日起實施。
她指出，據了解，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，這是正常的食品安全監管措施，台灣業者應儘快向有關主管部門提供符合要求的註冊訊息。
中國停台灣178業者水產輸入，農委會推內外銷加工因應
（中央社）農委會主委陳吉仲昨（9）日表示，針對中國暫停178家業者輸入水產品，將啟動強化內銷、加工及拓銷東南亞等市場因應。衛福部食藥署長吳秀梅說，聯繫中國補件事宜，尚未獲回應。
行政院農業委員會召開「針對水產品輸中註冊暫停及因應措施說明」記者會，漁業署說明，共178家業者受到中國海關總署網站昨天公告暫停輸入影響，主要品項為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚。
陳吉仲表示，這178家業者分屬兩種樣態，107家在原申請註冊截止日，即6月底以前有提出申請，但需再補件，且仍可持續出口中國到補件期限的8月底止，不過實際上一直出口至近日，其中2家自行註銷申請，所以家數為105家；其次，另73家6月底前未完成申請，之後已補件。
除了上述178家，僅1家業者在6月底前獲准輸入。吳秀梅說，出口產品為魚鬆，且昨天已聯繫中國補件事宜，但尚未接獲回應。
農委會評估受影響出口值部分，陳吉仲指出，2019到2021年平均出口量與出口值，魷魚3.6萬公噸、新台幣18.3億元，秋刀魚1.8萬公噸、4.4億元，午仔魚0.7萬公噸、6.8億元，鰹魚2.8萬公噸、8.4億元。
午仔魚2019到2021年間平均年產量1.2萬公噸，內銷2579公噸，適合做成一夜干等料理，將經由日式餐館、燒烤店、傳統市場、電商、超市等實體通路，執行強化內銷，同步拓銷東南亞等市場。陳吉仲說，上市規格為6到8兩一尾，批發市場近年上揚，今年每公斤近200元。
受影響最大的魷魚、秋刀魚，產量變動都很大。陳吉仲說，秋刀魚2019年產量8.3萬公噸、2020年5.6萬公噸、2021年3.4萬公噸，國內年消費量近1.5萬公噸，主要出口韓國、中國、日本。
魷魚2019年產量3.8萬公噸、2020年5.3萬公噸、2021年14.6萬公噸，國內年消費量約2萬到3萬公噸，主要出口至中國、美國、越南等，必須先進行去頭、內臟等加工處後，才能供應不同市場。包含鰹魚原本輸銷中國，當地也是加工處理後再外銷。
陳吉仲表示，將協助秋刀魚拓銷日、韓，魷魚、鰹魚則轉銷其他國家，並會編列預算補助運費，同時推動凍儲及加工因應。漁業署長張致盛說，會輔導業者推動中長期計畫發展加工業。
兩岸企業家峰會：若與劉結一會面將關切水產被禁
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。