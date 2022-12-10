中國禁台業者水產輸入，魷魚出口值36億元衝擊最大，暫停進口名單再增台啤、金門高粱

中國禁台灣百家業者水產輸入，魷魚出口值36億元衝擊最大

（中央社）農委會官網統計疫情前2019年台灣出口中國水產總值新台幣78.8億元，暫停輸入石斑、竹筴魚及白帶魚近25億元、約占3成。近日100多家業者水產品無法輸中，以魷魚36.86億元最多。

中國大陸今（2022）年6月起暫停輸入台灣的石斑魚、竹筴魚、白帶魚。經查農委會官網，疫情之前2019年全年，台灣出口中國大陸水產總量15.6萬公噸，出口總值78.8億元。

主力品項的石斑魚2019年出口中國大陸9979公噸、出口值20億4446萬1000元。竹筴魚出口3283公噸、出口值9407萬元。白帶魚出口1萬6249公噸、出口值3億5983萬6000元。以上合計出口值近25億元。

昨（9）日再發生因為中國關稅總局要求各國產品輸入必須完成註冊、登記，農委會查詢其網站表示，100多家業者有提出申請，尚未核准，主要產品為魷魚、秋刀魚及午仔魚。受影響的貿易金額，農委會漁業署說，還要再向業者了解出口值，才能確認。

經查農委會官網，去年台灣魷魚出口中國大陸7萬5152公噸、出口值36億8606萬7000元。秋刀魚出口1萬853公噸、出口值2億4873萬4000元。午仔魚出口7029公噸、出口值7億7484萬元。以上合計9萬3034公噸、出口值47億964萬1000元。農委會主委陳吉仲昨天證實，以魷魚的30幾億元影響為最大宗。

Photo Credit: 中央社 台灣逾百家業者未獲中國核准輸入產品，影響魷魚、 秋刀魚、午仔魚等輸銷中國。

中國再增暫停進口名單，台啤、金門高粱被禁，國台辦否認暫停進口台灣水產品

（中央社）中國海關總署藉口註冊資訊不完整近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，據中國海關總署官網，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。

據中國海關總署官網「港澳台地區生產企業註冊資訊」，登記「蒸餾酒及其配製酒」的28個項目中，共有11個狀態顯示為暫停進口，其中包括金門酒廠、台虎精釀、金車、台灣菸酒、雲山酒廠等業者。

網站公告訊息顯示，上述被暫停進口的項目註冊有效日期到2026年或2027年才截止，也就是被暫停進口的原因與註冊日期是否截止無關。

同樣的情況也發生在登記「飲料及冷凍飲品」的354個項目中，共計123項的註冊有效日期尚未截止卻被標註暫停進口，受影響業者包括黑松、維他露、統一、泰山、大西洋飲料、京都念慈菴藥廠等。

對於台灣水產品被卡，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符。

朱鳳蓮說，為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，大陸海關總署於2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第248號令），自2022年1月1日起實施。

她指出，據了解，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，這是正常的食品安全監管措施，台灣業者應儘快向有關主管部門提供符合要求的註冊訊息。

Photo Credit: 中央社 中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口。據中國海關總署官網，9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）

中國停台灣178業者水產輸入，農委會推內外銷加工因應

（中央社）農委會主委陳吉仲昨（9）日表示，針對中國暫停178家業者輸入水產品，將啟動強化內銷、加工及拓銷東南亞等市場因應。衛福部食藥署長吳秀梅說，聯繫中國補件事宜，尚未獲回應。

行政院農業委員會召開「針對水產品輸中註冊暫停及因應措施說明」記者會，漁業署說明，共178家業者受到中國海關總署網站昨天公告暫停輸入影響，主要品項為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚。

陳吉仲表示，這178家業者分屬兩種樣態，107家在原申請註冊截止日，即6月底以前有提出申請，但需再補件，且仍可持續出口中國到補件期限的8月底止，不過實際上一直出口至近日，其中2家自行註銷申請，所以家數為105家；其次，另73家6月底前未完成申請，之後已補件。

除了上述178家，僅1家業者在6月底前獲准輸入。吳秀梅說，出口產品為魚鬆，且昨天已聯繫中國補件事宜，但尚未接獲回應。

農委會評估受影響出口值部分，陳吉仲指出，2019到2021年平均出口量與出口值，魷魚3.6萬公噸、新台幣18.3億元，秋刀魚1.8萬公噸、4.4億元，午仔魚0.7萬公噸、6.8億元，鰹魚2.8萬公噸、8.4億元。

午仔魚2019到2021年間平均年產量1.2萬公噸，內銷2579公噸，適合做成一夜干等料理，將經由日式餐館、燒烤店、傳統市場、電商、超市等實體通路，執行強化內銷，同步拓銷東南亞等市場。陳吉仲說，上市規格為6到8兩一尾，批發市場近年上揚，今年每公斤近200元。

受影響最大的魷魚、秋刀魚，產量變動都很大。陳吉仲說，秋刀魚2019年產量8.3萬公噸、2020年5.6萬公噸、2021年3.4萬公噸，國內年消費量近1.5萬公噸，主要出口韓國、中國、日本。

魷魚2019年產量3.8萬公噸、2020年5.3萬公噸、2021年14.6萬公噸，國內年消費量約2萬到3萬公噸，主要出口至中國、美國、越南等，必須先進行去頭、內臟等加工處後，才能供應不同市場。包含鰹魚原本輸銷中國，當地也是加工處理後再外銷。

陳吉仲表示，將協助秋刀魚拓銷日、韓，魷魚、鰹魚則轉銷其他國家，並會編列預算補助運費，同時推動凍儲及加工因應。漁業署長張致盛說，會輔導業者推動中長期計畫發展加工業。

Photo Credit: 中央社 台灣出口到中國的水產品受阻，農委會9日下午召開 「針對水產品輸中註冊暫停及因應措施」記者會，食藥署長吳秀梅（左）也出席與會，回應現場媒體提問。右為農委會主委陳吉仲。

兩岸企業家峰會：若與劉結一會面將關切水產被禁