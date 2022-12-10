2022/12/10,
科技

ChatGPT聊天機器人「像在跟真人對話」引發社群熱議，產出論文連防抄襲軟體都無法發現

ChatGPT聊天機器人「像在跟真人對話」引發社群熱議，產出論文連防抄襲軟體都無法發現
Photo Credit：depositphotos.com

我們想讓你知道的是

聊天機器人ChatGPT上線一週，在社群媒體引發熱議。科技圈大讚新工具解決複雜程式問題，問答過程像是在跟真人對話一樣。不過《紐約時報》同時也提出新科技的潛在風險，指出有專家認為，人類可能無法訓練人工智慧系統執行人類想要做的事，一不小心，還有可能讓它們和人類競爭、相互衝突。

（中央社）聊天機器人ChatGPT上線一週，在社群媒體引發熱議。科技圈大讚新工具解決複雜程式問題，問答過程像是在跟真人對話一樣；不過，也有媒體發出警訊，說人工智慧模型已能寫出論文，連知名防抄襲軟體都檢驗不出來。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）參與創立的基金會OpenAI，研發出的新款文字生成語言模型工具ChatGPT，能解答各門各類問題，好比寫程式碼和寫文章，更重要的是用字表達比前幾代更加流暢精準，上線不到一週，註冊用戶就破百萬，使用者也上網分享和聊天機器人互動的有趣經驗。

有人工智慧領域的人士直呼不可思議，說跟聊天機器人對話時，自然到他覺得像在跟真人對話，他只需要微幅調整內容就可以放心使用。也有人要聊天機器人為美國總統拜登（Joe Biden）寫詩，對方妙筆生花，寫出一段振奮人心的文字。

1
圖片來源：OpenAI網頁
實測請ChatGPT進行詩文創作，ChatGPT可與使用者對答如流。

記者用英文請它擬一份人物訪綱，馬上就得到基本款的條列回答，例如：「請問你過去的經驗為何？請問你現在從事的計畫是什麼？請問你都怎麼解決問題？」記者請它寫一段地點背景介紹，它也能跳出流暢豐富的內容。

紐約時報8日撰文分析了這項新科技的優點，表示ChatGPT預先被訓練的資料量十分龐大，在創作者的技術下，它已能產製出「具連貫性的文章」，最少也能預測一篇好的寫作該有的樣貌。

此外，一項明顯的好處是，這個科技工具有助研究，能夠撰寫論文和文章。

不過，《紐約時報》同時也提出新科技的潛在風險，指出有專家認為，人類可能無法訓練人工智慧系統執行人類想要做的事，一不小心，還有可能讓它們和人類競爭、相互衝突。

美國網路媒體《VOX》也在其科技新聞網站發出警訊，提到幾週前，華頓商學院教授莫里克（Ethan Mollick），請MBA學生們用前幾代人工智慧模型GPT，測試它能不能讓學生依據課堂上的主題寫出報告。

莫里克說，GPT生成出來的文章並不完美，用了過多被動語態，不過「至少很通順」，不僅如此，文章還通過了一款十分普及的防抄襲軟體檢驗。

除了莫里克教授的經驗，報導還舉了北卡羅來納大學電腦科學教授喬丹（Kris Jordan）的例子；喬丹把期末考試題丟給GPT測驗，結果分數遠比真人獲得的中位數分數要高。早在ChatGPT上線之前，學生就已經用前幾代版本在寫作業，而且也沒被查到作弊。

報導反思在使用新科技時，該有更全面的思考，就是：「人類要繼續做什麼樣的事情、以及我們更希望新科技能解決什麼樣的問題。」

1
Photo Credit：OpenAI網頁
記者用英文請聊天機器人擬人物訪綱，得到基本款的條列回答。（中央社記者張欣瑜舊金山攝）

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。