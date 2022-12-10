日英義三國二戰以來首度合作研發新戰機，力拚2035年前服役

（中央社）日本、英國與義大利準備把各自的下一代戰機計畫合併，整合成一開創性的歐亞夥伴關係；這更是日本二次世界大戰以來，首度與美國以外的國家展開大型國防工業合作。

《路透社》報導，3國8日在聲明中表示，這項協議是要將英國主導的「未來空戰系統」（Future Combat Air System）、即「暴風」（Tempest）戰機計畫，與日本F-X戰機計畫合併為「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program），目標是2035年以前讓這款先進戰機服役。

俄羅斯今（2022）年入侵烏克蘭，中國在日本和台灣周圍的軍事活動也趨於頻繁，在這樣的脈絡下，這項協議或許能協助日本對抗中國與日俱增的軍事力量，並讓英國在區域安全發揮更重要作用，畢竟相關區域對全球經濟成長來說具有舉足輕重地位。

3國在領袖聯合聲明中說：「我們致力維護以規則為基礎、自由且開放的國際秩序，在這些原則受到質疑、威脅和侵略愈來愈多的時刻，國際秩序比以往任何時候都重要。」

在區域安全情勢日益緊張下，日本將於本（12）月宣布軍事加強計畫，預料國防支出將翻倍，在5年內達到國民生產毛額的2％左右。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）另表示，英國必須維持在國防技術的前沿地位，而且這項協議將帶來更多工作機會。

日本防衛省表示，英國航太系統公司（BAE Systems Plc）、日本三菱重工業和義大利的李奧納多公司（Leonardo）將主導新戰機設計，讓這款戰機具備人工智慧和網路戰所需的先進數位能力。

日本防衛省還提到，歐洲的飛彈製造商MBDA也會加入這項計畫；負責發動機的則有航空電子設備製造商三菱電機、勞斯萊斯集團（Rolls-Royce PLC）、日本的IHI Corp及義大利的Avio Aero公司等。

但3國尚未擬定計畫細節，例如分工和研發場地。

知情人士告訴《路透社》，英國還希望日本改善提供安全許可給戰機研發承包商的程序。

英國表示其他國家也可以加入這項計畫，新戰機不僅將取代英國的「颱風」（Typhoon）戰機、與F-35匿蹤戰機機隊互補，也可與北大西洋公約組織（NATO）其他夥伴國的戰機相容。

法國、德國和西班牙企業數天前才剛確定新一代戰機的計畫進入下一階段，預期2040年開始服役。德法西與英義日形同打對台。

美國曾承諾透過北約和美日安保條約來協助英義日3國防務，也樂見這項歐洲國家與日本的聯合計畫。

美國國防部在與日本防衛省共同發布的聲明中說：「美國支持日本與志同道合的盟友和夥伴在安全和防衛方面的合作，包括與英國和義大利。」

日本原本考慮與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）合作打造下一代戰機，洛馬曾有意結合F-22機身與F-35飛行系統的新戰機給日本。

先前有美國媒體報導，日本在俄烏戰爭後加大國防預算並升級國安戰略，但加入美國以外的集團參與重大國防研發對日本來說仍是打破傳統，部分原因也是美國不願分享關鍵技術使然。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺