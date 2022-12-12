藍營許多批評明顯是不了解民進黨政治文化，但為何部分綠營前輩也跟著瞎罵？

民進黨在這次九合一選舉大敗，除了自己必須承擔敗選與反省檢討責任外，也必須面對輿論的質疑批判，然而在檢討聲中，總是有些與事實差距甚大的說法，甚至連最近火紅的「黑道干政」、副總統參選民進黨主席這些議題，國民黨政治人物、政論節目與名嘴的解讀，實在讓人覺得身處平行時空。

為什麼會有這種現象呢？藍營自我投射、資訊管道有限與道聽塗說為關鍵因素，其中選擇性相信「綠營人士」的政治解讀也是原因。

藍營憑空想像：完全不認識對手，更看不清自己

這些不了解民進黨政治文化的局外人，好像是從國民黨那種宮廷鬥爭中投射自身想像，憑空杜撰政治權力的轉移過程，以為綠營內部派系關係就是鐵板一塊，鬥爭過程與結果必然是個你死我活的零和賽局，成王敗寇或贏者全拿的下場，完全忽視民進黨派系共治與競爭後的自我修復與協調能力。

這種觀點以藍媒的捕風捉影，或是政論結論中名嘴的瞎掰內容為代表，他們口中說出來的故事，其實比較像國民黨未來將上演的劇情。

不客氣地說，這些人的理盲其實也是多數藍營通病，亦即「完全不認識對手，更看不清自己」。

我接觸國民黨不少政治人物、名嘴或一般支持者都有這個問題，他們對於民進黨的派系政治或是組成幾乎一無所知，唯一的輪廓或道聽塗說的對象似乎是從某董事長，或仇視執政黨的「教授」或「前大老」口中拼湊，這些人口中的民進黨多半是迎合藍營受眾的說詞，而非客觀的認識，然而他們卻信以為真甚至深信不疑。

最有趣的是，不認識民進黨就算了，偏偏他們連自己地方派系文化也是一知半解。