美國警告：俄羅斯正與伊朗發展「全面防禦夥伴關係」，考慮於俄境內建致命無人機聯合生產線
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白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，俄羅斯「提供伊朗前所未有等級的軍事和技術支援，這讓他們的關係轉為全面國防夥伴關係。」柯比表示：「我們也見到報告指出莫斯科和德黑蘭正考慮，在俄羅斯建立致命無人機的聯合生產線。我們敦促伊朗改變主意，不要這麼做。」
伊朗與俄羅斯發展軍事夥伴關係，美國發出警告
（中央社）美國今日（當地時間9日）對俄羅斯與伊朗發展「全面防禦夥伴關係」示警，稱這種關係對伊朗鄰國烏克蘭和全世界都將帶來「傷害」。
《法新社》報導，伊朗受到西方列強指責供應俄羅斯無人機於侵略烏克蘭的戰爭中，值此之際，俄羅斯持續攻擊烏克蘭的能源基礎建設，企圖在這場血腥衝突中找回優勢。
白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「俄羅斯尋求在武器發展和訓練等領域與伊朗合作。」
俄羅斯「提供伊朗前所未有等級的軍事和技術支援，這讓他們的關係轉為全面國防夥伴關係。」
柯比表示：「我們也見到報告指出莫斯科和德黑蘭正考慮，在俄羅斯建立致命無人機的聯合生產線。我們敦促伊朗改變主意，不要這麼做。」
他說，美國將制裁「獲取和使用伊朗無人機」的3家俄羅斯實體。
上個月，伊朗承認將無人機送往俄羅斯，但堅稱是在俄羅斯侵略烏克蘭之前供應。
《中央社》報導，柯比表示，美國將再提供烏克蘭2.75億美元軍援，以強化空防和擊落無人機。
伊朗和俄羅斯駐聯合國代表未立即回應置評的要求。
英國稱伊朗供應彈道飛彈，俄報以先進軍事技術
（中央社）英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）今天表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。
《路透社》報導，吳百納表示，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。
吳百納向記者表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈……並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」
她還表示，英國「幾乎可以肯定，俄國正在向北韓等其他受到嚴厲制裁的國家採購武器，因為他們的庫存明顯減少。」
俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今晚向聯合國安全理事會（UNSC）表示，莫斯科當局已「一次又一次」駁斥俄國從伊朗取得軍援的指控。
他表示：「俄國軍工產業可以完美運行，不需要任何人幫忙；然而烏克蘭軍事產業基本上形同虛設，正在接受西方產業協助。」
對於吳百納的言論，伊朗和北韓駐聯合國代表團面對詢問都未立即做出回應。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
我們想讓你知道的是
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加速無人機應用落地，期許讓AI產業化
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