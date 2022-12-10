2022/12/10,
國際

美國警告：俄羅斯正與伊朗發展「全面防禦夥伴關係」，考慮於俄境內建致命無人機聯合生產線

美國警告：俄羅斯正與伊朗發展「全面防禦夥伴關係」，考慮於俄境內建致命無人機聯合生產線
烏克蘭戰場上的伊朗製無人機|Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，俄羅斯「提供伊朗前所未有等級的軍事和技術支援，這讓他們的關係轉為全面國防夥伴關係。」柯比表示：「我們也見到報告指出莫斯科和德黑蘭正考慮，在俄羅斯建立致命無人機的聯合生產線。我們敦促伊朗改變主意，不要這麼做。」

伊朗與俄羅斯發展軍事夥伴關係，美國發出警告

（中央社）美國今日（當地時間9日）對俄羅斯與伊朗發展「全面防禦夥伴關係」示警，稱這種關係對伊朗鄰國烏克蘭和全世界都將帶來「傷害」。

《法新社》報導，伊朗受到西方列強指責供應俄羅斯無人機於侵略烏克蘭的戰爭中，值此之際，俄羅斯持續攻擊烏克蘭的能源基礎建設，企圖在這場血腥衝突中找回優勢。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「俄羅斯尋求在武器發展和訓練等領域與伊朗合作。」

俄羅斯「提供伊朗前所未有等級的軍事和技術支援，這讓他們的關係轉為全面國防夥伴關係。」

柯比表示：「我們也見到報告指出莫斯科和德黑蘭正考慮，在俄羅斯建立致命無人機的聯合生產線。我們敦促伊朗改變主意，不要這麼做。」

他說，美國將制裁「獲取和使用伊朗無人機」的3家俄羅斯實體。

上個月，伊朗承認將無人機送往俄羅斯，但堅稱是在俄羅斯侵略烏克蘭之前供應。

《中央社》報導，柯比表示，美國將再提供烏克蘭2.75億美元軍援，以強化空防和擊落無人機。

伊朗和俄羅斯駐聯合國代表未立即回應置評的要求。

AP22291671915392
Photo Credit: AP / 達志影像
根據烏克蘭戰場上遭擊落的無人機殘骸，證實俄方使用的是伊朗製無人機「見證者」

英國稱伊朗供應彈道飛彈，俄報以先進軍事技術

（中央社）英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）今天表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。

《路透社》報導，吳百納表示，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。

吳百納向記者表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈……並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」

她還表示，英國「幾乎可以肯定，俄國正在向北韓等其他受到嚴厲制裁的國家採購武器，因為他們的庫存明顯減少。」

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今晚向聯合國安全理事會（UNSC）表示，莫斯科當局已「一次又一次」駁斥俄國從伊朗取得軍援的指控。

他表示：「俄國軍工產業可以完美運行，不需要任何人幫忙；然而烏克蘭軍事產業基本上形同虛設，正在接受西方產業協助。」

對於吳百納的言論，伊朗和北韓駐聯合國代表團面對詢問都未立即做出回應。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。