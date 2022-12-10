【2022九合一選舉】嘉義市長候選人政見發表：李俊俋提「三心二箭」，黃敏惠以十大旗艦計畫爭取連任
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嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，政見發表分2輪，每人每一輪12分鐘。民進黨候選人李俊俋以社福、交通藍圖發展嘉義；爭取連任的國民黨黃敏惠提出十大旗艦計畫，為下個世代打造更幸福生活。
嘉市長候選人政見發表，藍綠各提願景規畫
（中央社）嘉義市選委會今（10）日舉辦市長候選人電視公辦政見發表會。民進黨候選人李俊俋以社福、交通藍圖發展嘉義；爭取連任的國民黨黃敏惠提出十大旗艦計畫，為下個世代打造更幸福生活。
嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，政見發表分2輪，每人每一輪12分鐘，依簽到順序抽籤，發表政見依序為李俊俋、無黨籍陳泰山、無黨籍鄭凱升、黃敏惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。
李俊俋針對嘉義市未來發展，提出「三心二箭」，他說，「三心」第一個是暖心，補助65歲以上老人裝假牙，第二個是補助75歲以上的老人，健康檢查每年新台幣1萬元，第三個是生育補助1胎2萬元，對於這些都是做得到的事情，質疑為什麼市長黃敏惠不做。
李俊俋表示，「二箭」第一箭就是交通之箭，規劃嘉義跨縣市輕軌。2026年能完成鐵路高架化，讓東西區不再因為一條鐵路分隔東西區發展，將為嘉義市帶來重大發展；推動嘉義大車站計畫，可以帶動博愛路、友忠路產業發展。
李俊俋指出，另一箭要「打造智慧醫療生技照護園區」，嘉義市有400多家診所，須利用嘉義市優勢，在後湖工業區打造智慧醫療生計照護園區，這樣能夠帶動產業發展，這也是嘉義的優勢產業。
黃敏惠表示，經濟是城市發展的根本，背後有建設支撐，城市有好經濟與大建設，人潮自然就會滿滿。透過「經濟大進步、建設跨大步、人潮強強滾、全齡好生活、回嘉正時行」5大幸福進行式，打造讓嘉義市成為台灣新都心。
黃敏惠指出，過去4年打下良好基礎，但仍戰戰兢兢面對新挑戰，未來將以東區大進步、西區大發展做為雙引擎，提出十大旗艦計畫藍圖，要為下個世代打造更幸福生活。嘉義市成為台灣新都心的首要規劃，便是開拓便捷的交通網絡，串聯起鄰近嘉義市的產業園區。
黃敏惠指出，目前在嘉北車站附近地區，已設計樂齡勇壯城，就是未來要照顧鄉親的醫療產業園區，提升嘉義醫療品質的專科、癌症、兒童醫院等也將規劃爭取。
另外，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統第一輪政見發表時，穿運動內衣、瑜珈褲上台做瑜珈動作，結束前就躺在瑜珈墊上「大休息」直到時間結束。第二輪換穿財神裝，推薦雞肉飯等小吃，並提倡運動，最後改編「中國一定強」歌曲高唱「台灣一定強」。
第3次參選市長的陳泰山呼籲大家要「抗中保台」。首次參選的鄭凱升是土生土長的嘉義子弟，他說，曾在竹科工作，因父母健康因素返鄉，這次參選希望能吸引上位者重視市民心聲，提出設立軟體科學園區、改造眾多公園成為主題公園等政見。
李俊俋質疑嘉市府沒舉債非事實，黃敏惠：無隱匿
（中央社）嘉義市選委會今天舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，民進黨候選人李俊俋質疑市府沒有舉債不是事實；黃敏惠陣營表示，市府編列自償性債務用途清楚，並沒有隱匿。
嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，爭取連任的黃敏惠、李俊俋、無黨籍的陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、鄭凱升，陸續上台講述政見。
李俊俋質疑嘉義市政府是否有編列自償性債務，他說，2018年前市長涂醒哲還在任時，嘉義市政府就沒有舉公債，市府卻從2021年2月直到2022年10月共編列新台幣5億1900萬元，因此，市府是有舉債，並非沒有舉債，這項舉債項目，黃敏惠一直不敢提出來，沒有告訴市民事實。
李俊俋表示，黃敏惠還一直對外界說明市府一直沒有舉債，還在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，可以發放2000元給市民，並帶動嘉義市營業銷售額，但創造的營業銷售額沒有最高，而是全國倒數第5，那自償性債務要不要償還，呼籲黃敏惠要向市民交代清楚，
黃敏惠政見發表後，透過競選總部說明，嘉義市營利事業銷售額是連3年都創歷史新高，且嘉義市個人平均可支配所得更已連續3年也創歷史新高，甚至超越台中、台南與高雄等地。
另外，自償性公共債務是指未來營運所得或經指定特定財源作為償債財源的債務，依公共債務法規定，不納入公共債務計算，全國一體適用。
黃敏惠指出，在2018年底，嘉義市政府自償性債務餘額是28億4800萬元，直到2022年11月是5億1970萬元。
黃敏惠強調，有關2000元振興消費現金的發放，追加預算編列5億4000萬元，所用財源指明2020年決算的累計賸餘，這個在追加預算案送嘉義市議會審查時就交代清楚。
另外，嘉義市政府5億1970萬元自償性債務的用途，包括市區鐵路高架化工程5億100萬元（全部已撥款11億800多萬元）及建國二村市地重劃工程1870萬元，且舉借及償還計畫案，都提報公共債務管理委員會審議通過。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。