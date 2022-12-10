【2022九合一選舉】嘉義市長候選人政見發表：李俊俋提「三心二箭」，黃敏惠以十大旗艦計畫爭取連任

嘉市長候選人政見發表，藍綠各提願景規畫

（中央社）嘉義市選委會今（10）日舉辦市長候選人電視公辦政見發表會。民進黨候選人李俊俋以社福、交通藍圖發展嘉義；爭取連任的國民黨黃敏惠提出十大旗艦計畫，為下個世代打造更幸福生活。

嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，政見發表分2輪，每人每一輪12分鐘，依簽到順序抽籤，發表政見依序為李俊俋、無黨籍陳泰山、無黨籍鄭凱升、黃敏惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

李俊俋針對嘉義市未來發展，提出「三心二箭」，他說，「三心」第一個是暖心，補助65歲以上老人裝假牙，第二個是補助75歲以上的老人，健康檢查每年新台幣1萬元，第三個是生育補助1胎2萬元，對於這些都是做得到的事情，質疑為什麼市長黃敏惠不做。

李俊俋表示，「二箭」第一箭就是交通之箭，規劃嘉義跨縣市輕軌。2026年能完成鐵路高架化，讓東西區不再因為一條鐵路分隔東西區發展，將為嘉義市帶來重大發展；推動嘉義大車站計畫，可以帶動博愛路、友忠路產業發展。

李俊俋指出，另一箭要「打造智慧醫療生技照護園區」，嘉義市有400多家診所，須利用嘉義市優勢，在後湖工業區打造智慧醫療生計照護園區，這樣能夠帶動產業發展，這也是嘉義的優勢產業。



Photo Credit: 中央社 嘉義市長選舉18日投票，民進黨7日赴嘉義市召開行動中常會，力挺市長候選人李俊俋，民進黨代理主席陳其邁（前右）也於中常會後陪同李俊俋（前左）搭車掃街。

黃敏惠表示，經濟是城市發展的根本，背後有建設支撐，城市有好經濟與大建設，人潮自然就會滿滿。透過「經濟大進步、建設跨大步、人潮強強滾、全齡好生活、回嘉正時行」5大幸福進行式，打造讓嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠指出，過去4年打下良好基礎，但仍戰戰兢兢面對新挑戰，未來將以東區大進步、西區大發展做為雙引擎，提出十大旗艦計畫藍圖，要為下個世代打造更幸福生活。嘉義市成為台灣新都心的首要規劃，便是開拓便捷的交通網絡，串聯起鄰近嘉義市的產業園區。

黃敏惠指出，目前在嘉北車站附近地區，已設計樂齡勇壯城，就是未來要照顧鄉親的醫療產業園區，提升嘉義醫療品質的專科、癌症、兒童醫院等也將規劃爭取。

另外，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統第一輪政見發表時，穿運動內衣、瑜珈褲上台做瑜珈動作，結束前就躺在瑜珈墊上「大休息」直到時間結束。第二輪換穿財神裝，推薦雞肉飯等小吃，並提倡運動，最後改編「中國一定強」歌曲高唱「台灣一定強」。

第3次參選市長的陳泰山呼籲大家要「抗中保台」。首次參選的鄭凱升是土生土長的嘉義子弟，他說，曾在竹科工作，因父母健康因素返鄉，這次參選希望能吸引上位者重視市民心聲，提出設立軟體科學園區、改造眾多公園成為主題公園等政見。

Photo Credit: 中央社 爭取連任的市長黃敏惠7日起請假投入選戰，並在競選總部召開「向市民報告」 政見手冊記者會，介紹未來4年的政見亮點。

李俊俋質疑嘉市府沒舉債非事實，黃敏惠：無隱匿

（中央社）嘉義市選委會今天舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，民進黨候選人李俊俋質疑市府沒有舉債不是事實；黃敏惠陣營表示，市府編列自償性債務用途清楚，並沒有隱匿。

嘉義市長候選人電視公辦政見會上午在世新有線電視台登場，爭取連任的黃敏惠、李俊俋、無黨籍的陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、鄭凱升，陸續上台講述政見。

李俊俋質疑嘉義市政府是否有編列自償性債務，他說，2018年前市長涂醒哲還在任時，嘉義市政府就沒有舉公債，市府卻從2021年2月直到2022年10月共編列新台幣5億1900萬元，因此，市府是有舉債，並非沒有舉債，這項舉債項目，黃敏惠一直不敢提出來，沒有告訴市民事實。

李俊俋表示，黃敏惠還一直對外界說明市府一直沒有舉債，還在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，可以發放2000元給市民，並帶動嘉義市營業銷售額，但創造的營業銷售額沒有最高，而是全國倒數第5，那自償性債務要不要償還，呼籲黃敏惠要向市民交代清楚，

黃敏惠政見發表後，透過競選總部說明，嘉義市營利事業銷售額是連3年都創歷史新高，且嘉義市個人平均可支配所得更已連續3年也創歷史新高，甚至超越台中、台南與高雄等地。

另外，自償性公共債務是指未來營運所得或經指定特定財源作為償債財源的債務，依公共債務法規定，不納入公共債務計算，全國一體適用。

黃敏惠指出，在2018年底，嘉義市政府自償性債務餘額是28億4800萬元，直到2022年11月是5億1970萬元。

黃敏惠強調，有關2000元振興消費現金的發放，追加預算編列5億4000萬元，所用財源指明2020年決算的累計賸餘，這個在追加預算案送嘉義市議會審查時就交代清楚。

另外，嘉義市政府5億1970萬元自償性債務的用途，包括市區鐵路高架化工程5億100萬元（全部已撥款11億800多萬元）及建國二村市地重劃工程1870萬元，且舉借及償還計畫案，都提報公共債務管理委員會審議通過。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺