2022/12/10,
環境

「台灣巨木地圖」5年找到941棵全球名列前茅，「桃山神木」實測79.1公尺全台最高

「台灣巨木地圖」5年找到941棵全球名列前茅，「桃山神木」實測79.1公尺全台最高
Photo Credit: 中央社 via 林試所

我們想讓你知道的是

多數區域因砍伐與氣候變遷逐漸消失，國際期刊與雜誌警告巨木將在未來數十年內絕跡。台灣巨木生長區域得天獨厚，因交通難以到達，伐採不易，至今保有大面積巨木森林。根據資料顯示，台灣超過65公尺以上巨木有941棵，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。

台灣巨木地圖首亮相，5年找到941棵全球名列前茅

（中央社）費時5年調查的台灣巨木地圖，今（10）日在成功大學發表；資料顯示，樹高逾65公尺的巨木共941棵，分布在中央山脈、雪山、阿里山等，以單一區域而言，台灣巨木數量在全球名列前茅。

成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃的「找樹的人─巨木地圖計畫」，5年來持續探索台灣山林，今天在成大成功校區發表「台灣巨木地圖」，相關資訊將公布在網路平台。

未命名
圖片來源：台灣巨木地圖
台灣巨木地圖」資料顯示，台灣樹高逾65公尺巨木共941棵，多分布在中央山脈兩側，部分在雪山、阿里山等處。

計畫團隊成員告訴《中央社》記者，尋找巨木與測量樹高的原理，數年前已發表在期刊；計畫引用內政部調查的原始資料，再由團隊找出巨木，但這項調查方法只能得知巨木位置，無法逐一確認樹種，團隊迄今親眼目睹的巨木僅有20多棵。

資料顯示，台灣樹高逾65公尺巨木共941棵，多分布在中央山脈兩側，部分在雪山、阿里山等處，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。

計畫團隊成員說，全球尋找巨木的團隊，多是找最高或最大的巨木，若以單一區域文獻記錄的數量來看，台灣尋獲941棵巨木是相當罕見的。

王驥魁說，全世界適合巨木生長的氣候區域僅占陸域2.1％，但多數區域因砍伐與氣候變遷逐漸消失，國際期刊與雜誌警告巨木將在未來數十年內絕跡。

成大表示，台灣巨木生長區域得天獨厚，因交通難以到達，伐採不易，至今保有大面積巨木森林，但巨木測量樹高是生態調查人員難以克服的障礙，地面上難以觀測巨木樹頂，且台灣約有9.5億棵樹，調查人員無法測量每棵樹高。

「找樹的人─巨木地圖計畫」利用全台空載光達（Airborne LiDAR）資料，以獨特巨木尋找演算法，配合專業人員辨識巨木位置，以5年時間找到941棵樹高逾65公尺的巨木，並以地面光達掃描儀記錄桃山神木與棲蘭三姐妹神木的光達影像。

空載光達（Airborne LiDAR）

空載光達技術是將雷射測距儀裝載在飛機上，於事先規劃好的航線中，運用波長約1微米的遠紅外線，以每秒20~40萬次的頻率沿途發射訊號（或稱打點），再接收反射的回波。只要根據訊號發射與反射回波的時間差，就可計算出地面或海面到飛機的距離，進而描繪出地形模型。（參考資料：《科學人》雜誌

至於未來台灣山林探索，計畫團隊準備搜尋「枯倒木」，也就是比對10年間資料，找出台灣巨木在這段時間枯死或倒掉多少棵，再進一步調查釐清原因。

成大10日發表尋找巨木與測量樹高原理
Photo Credit: 中央社 via 成功大學
台灣巨木生長在交通難以到達的區域，成功大學、行政院農業委員會策劃「找樹的人─巨木地圖計畫」，10日發表成果，介紹尋找巨木與測量樹高的原理。
林試所與成大團隊發現近80公尺高桃山神木
Photo Credit: 中央社 via 林試所
農委會林試所與成功大學研究人員組成團隊，利用空載光達技術搜尋全台樹高65公尺以上巨木，2020年8月間發現台灣杉巨木「桃山神木」，樹高達79.1公尺，為團隊首度發現樹高近80公尺的巨木。

台灣巨木多非貴重樹種，盜伐風險成本太高

（中央社）「台灣巨木地圖」今天在成功大學發表，外界擔心恐成為山老鼠引路利器，農委會林試所助理研究員徐嘉君說，百分之百不會，巨木生長在陡峭處，多非貴重樹種，盜伐成本和風險太高。

徐嘉君今天告訴《中央社》記者，山老鼠都在熟悉地區作業，不會開拓新區域，台灣以北橫沿線及道路容易到達的地方，盜伐較嚴重，但巨木生長在陡峭地區，走路5天都到不了，也不知在什麼地方。

徐嘉君表示，山老鼠也是講求效益的，且要的是貴重樹種，最好是檜木樹瘤方便運出，但巨木調查根本不知樹種，也無路可運，此次調查看過的巨木，多是香杉、台灣杉及雲杉等非貴重樹種，對山老鼠來說，盜伐成本和風險太高。

徐嘉君說，砍大樹風險很高，不知倒向哪裡，且巨木在陡峭處，連站都不容易，一般人想像好像可以盜伐，「但實際到現場看過就知道不太可能」。

「台灣巨木地圖」資料顯示，台灣超過65公尺以上巨木有941棵，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。